Odemkne si dveře, přesadí květiny... Fejsbuková matka o čtyřnohém vejlupkovi

Její blog Deník fejsbukové matky sledují na největší sociální síti desítky tisíc lidí denně. Formou vtipných minipříběhů zde Lucie Nachtigallová popisuje každodenní peripetie zaměstnané matky, jež má tři děti, věčně pracujícího manžela, želvu, slepice a několik koček, k čemuž si před pěti lety pořídila ještě českého horského psa. O jeho zlobení vznikla její šestá kniha Deník psa Aragorna. Náš rozhovor o čtyřnohém „vejlupkovi“ nemohl asi začít výmluvněji... „Dobrý den, nechejte mi prosím balík u sousedky, máme venku psa, on by si ho rozbalil,“ řekla do telefonu kurýrovi přepravní služby. Jak se žije s neposlušným velkým psem, co se pro lumpárny narodil? Proč mají doma všechny kliky obráceně? Jak Argo přesazuje květiny i stromy? Jak dokáže překonat i dvoje zamčené dveře? | foto: Michal Sváček, MAFRA