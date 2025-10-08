Opravdu žijí i v Česku. Dopravní značka „Pozor, los!“ u nás chybí, říká ochranář

Vědci se otázce migrace velkých savců, a tedy i kopytníků včetně losů po našem kontinentu samozřejmě věnují. Na rozdíl od veřejnosti tudíž vědí, že za západní Evropou v otázce bezpečných přechodů komunikací pro velká zvířata poněkud zaostáváme. Navíc jako jediní nemáme varovnou značku, že právě v dané oblasti je možné potkat losa. Petice Bezpečí pro Emila – požadujeme značku „Pozor los!“ na našich silnicích to chce změnit.
Jaký je hlavní důvod, že i takto velká zvířata migrují, jak to s výskytem losů v České republice je a co dělat, kdybyste ho náhodou potkali ve volné přírodě nebo na silnici, jsme se zeptali Dalibora Dostála, ředitele společnosti Česká krajina. Problematice velkých kopytníků – losů, divokých koní či zubrů – se ve spolupráci s renomovanými odborníky řadu let profesně věnuje, ač je původním povoláním novinář.
Losi u nás vytvořili stálou populaci v sedmdesátých letech minulého století a postupně tu vzniklo několik populačních skupin. Ale bohužel právě i kvůli dopravním nehodám je ta šumavská poslední.