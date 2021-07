Za lockdownu ji z osamění dostala kočka, teď spolu cestují po Skotsku

Když pro Munro vybírala jméno, ani ve snu ji nenapadlo, jaká společná dobrodružství je do budoucna čekají. Teď, po více než roce od prvního lockdownu, nicméně společně podnikají výlety nejen do okolních parků, ale právě i do skotských hor. A v plánu mají další dobrodružství.

„Do Skotska jsem se zamilovala, když jsem zde byla na výměnném pobytu na studiích. Pracuji jako grafička v agentuře v Glasgow, ale zároveň buduji své vlastní podnikání s cílem pracovat na dálku. A cestovat s Munro,“ začíná své vyprávění mladá žena.

Cestování a toulky po horách s kočičím parťákem přitom původně vůbec neplánovala, prostě to vyplynulo ze situace. „Munro byla vždycky hodně zvědavá a lákalo ji dobrodružství, a já jsem se cítila špatně, že ji mám celý den zavřenou doma. Bydlíme ale u velmi frekventované silnice, takže jsem ji nemohla pustit jen tak ven samotnou. Rozhodla jsem se tedy zjistit, zda by se jí líbilo chodit ven na vodítku s mým doprovodem,“ popisuje počátky svého rozhodnutí Aaricia.

Aaricia s Munro u jezera Loch Lomond

Dnes spolu nejčastěji chodí do parku v sousedství, ale navštívily například i skotský Národní park Loch Lomond a The Trossachs. Tam si spolu užily jak jezero Loch Lomond, tak spolu vystoupaly na Ben Lomond, jednu z populárních skotských hor.

„Postupně jezdíme dál a dál od domova a zkoušíme nové věci. Auto přitom nepotřebujete, po Skotsku se dá pohodlně cestovat vlakem i autobusem,“ radí Aaricia na svém instagramovém účtu. Do budoucna si s Munro plánuje jízdu na kajaku či na kole a výlety chce spojit i s přenocováním.

Aaricia radí, jak začít s kočkou chodit ven

Všem, kteří by se svou kočkou rádi vyzkoušeli něco podobného, Aaricia doporučuje nejprve zjistit, jestli by o něco takového zrovna jejich mazlíček stál. Zdaleka ne každá kočka se totiž cítí daleko od domova komfortně.

Následně je potřeba kočku začít zvykat na postroj a vodítko. Nejprve doma, každý den o trochu déle, a poté venku. Ovšem v blízkosti domova, abyste se mohli rychle vrátit, kdyby kočku venku něco vystresovalo.

Munro rozptýlení v podobě výletů vítá, nemusí to však zdaleka platit pro každou kočku. Kvalitní batoh je na cesty s kočkou důležitý, aby měla možnost si kdykoliv odpočinout.

„Skvělé je pořídit si dobrý batoh, ve kterém je kočka v bezpečí nebo tam může odpočívat, když je příliš unavená z chůze,“ radí mladá cestovatelka. Za nezbytnost považuje i to, aby měla kočka všechna potřebná očkování a cestování tak pro ni nebylo v tomto směru rizikové.

Pro ty, kteří mají obavy z toho, že by jejich kočka mohla během výletu utéct, má Aaricia také několik tipů. Naprostým základem je opravdu dobře padnoucí postroj, který sníží riziko možného útěku na minimum.

Především se ale kočka musí cítit v každé situaci naprosto bezpečně. „Když potkáme psa, nebo nastane jiná stresující situace, vezmu ji do náruče nebo do batohu. Také má obojek se jménem a mým telefonním číslem pro případ, že by se z postroje přece jen vyvlékla. A samozřejmě je i očipovaná,“ uzavírá Aaricia Wiesenová.