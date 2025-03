První pozorování lochnesky v roce 2025. Tmavá masa u hladiny vyvolala rozruch

Centrum Loch Ness v Drumnadrochit uvedlo, že snímek pořídil svědek na pláži Dores, poblíž severního konce jezera. Muž, identifikovaný pouze jako John, pomocí telefonu Pixel 8 Pro zachytil to, co je popsáno jako část těla Nessie blízko hladiny.

„Za ta léta jsme zaznamenali četná pozorování, ale toto nedávné je obzvláště strhující. Podmínky v den pozorování byly naprosto dokonalé. Mohlo by se jednat o naše první významné pozorování v tomto roce, které dále podněcuje tajemství obklopující jezero Loch Ness a jeho nejslavnějšího obyvatele,“ uvedla generální manažerka centra Nagina Ishaqová.

Masové pátrání

Společně s organizací Loch Ness Exploration (LNE), nezávislou dobrovolnou výzkumnou skupinou, centrum již dva roky pořádá „The Quest“, masové pátrání po příšeře. Centrum také spolupracovalo s University of Aberdeen, kde se snažili rozluštit záhadu Nessie pomocí nejmodernějších technologií.

„Jako vždy jsme odhodláni jednou provždy vyřešit záhadu Nessie. Naše předchozí spolupráce s University of Aberdeen a Loch Ness Exploration nám umožnila výrazně pokročit v našem výzkumném úsilí. A toto potenciální pozorování nám připomíná, že záhada jezera Loch Ness zdaleka není vyřešena. Pokračujeme v prozkoumávání všech možností a jsme odhodláni odhalit pravdu,“ dodala Ishaqová.

Jedno z videí, které sdílejí členové Loch Ness Exploration na sociálních sítích.

Alan McKenna, zakladatel LNE, vyzval ostatní návštěvníky, aby se podělili o svá pozorování. „Je fantastické vidět neutuchající nadšení pro skenování vod jezera Loch Ness při hledání legendární příšery. Ať už zachycujete zajímavá sonarová měření, pozorujete neobvyklé narušení hladiny nebo si všímáte vzorců v přirozeném chování jezera, rádi bychom o tom slyšeli,“ vyzývá.

Každé pozorování podle něj přispívá k novým poznatkům o jedinečném ekosystému jezera. „Pokračujte ve sdílení svých nálezů – jsme vždy nadšeni, že můžeme analyzovat a zkoumat, co by mohly znamenat!“

Toto pozorování však není jediným kandidátem na první pohled na Nessie v roce 2025. Eoin O’Faodhagain sledoval jezero Loch Ness pomocí webové kamery, když spatřil něco, co se vynořovalo a potápělo ve vodě, odhadem až 20 stop dlouhé.

Na záznamu, pořízeném 26. ledna kolem 13:00, jsou vidět dva černé hrby, které se vynořují a potápějí ve vodě. Záznam byl pořízen pomocí webové kamery v hotelu Clansman, kterou spravuje Visit Inverness Loch Ness (VILN).

V současné době Oficiální registr pozorování lochnesské příšery nepřidal žádné z těchto pozorování do svých záznamů. Webové kamery lze sledovat živě online například na lochnesssightings.com. Na těchto stránkách najdete i obrázky z webkamer i s popisem a dobou, kdy byly snímky pořízeny.

Bájná lochneska

Pověsti o podivném tvorovi žijícím ve vodách jezera Loch Ness se šíří po celá desetiletí, ale dosud se nenašly žádné důkazy, které by tato tvrzení podpořily. Jedno z prvních pozorování, které údajně rozpoutalo moderní horečku kolem Nessie, se objevilo 2. května 1933.

Nejznámější, ikonická. Tato fotka z roku 1934 proslavila lochnesku po celém světě. A dala jí podobu.

V tento den Inverness Courier přinesl zprávu o místním páru, který tvrdil, že viděl „obrovské zvíře, které se válelo a potápělo na hladině“. Dalším slavným údajným pozorováním je fotografie pořízená v roce 1934 plukovníkem Robertem Kennethem Wilsonem.

Později se však ukázalo, že to byl podvod, který odhalil jeden z účastníků, Chris Spurling, který na smrtelné posteli prozradil, že fotografie byly zinscenované. První hlášené pozorování příšery údajně učinil v roce 565 n. l. irský misionář svatý Kolumba, když narazil na obrovské zvíře v řece Ness.

Dodnes nikdo nepředložil uspokojivé vysvětlení těchto pozorování. V roce 2019 „expert na Nessie“ Steve Feltham, který strávil 24 let pozorováním jezera, uvedl, že se domnívá, že se ve skutečnosti jedná o obřího sumce velkého, který se vyskytuje ve vodách poblíž Baltského a Kaspického moře v Evropě.

Online registr, který vytvořil Garry Campbell, muž stojící za oficiálním fanklubem Lochnesské příšery, uvádí více než tisíc pozorování Nessie.

Mnoho svědků Nessie se zmínilo o velkých „krokodýlích plátech“ umístěných na hřbetě tvora, což některé vede k domněnce, že by se mohlo jednat o uniklého obojživelníka. Místní ryby jeseteři mohou také vážit několik set kilogramů a mají hřebenitá záda, díky nimž vypadají téměř jako plazi.

Někteří se domnívají, že Nessie je dlouhokrký plesiosaurus – jako elasmosaurus – který nějak přežil, když byli všichni ostatní dinosauři vyhubeni.

Jiní tvrdí, že pozorování jsou způsobena uhynulými skotskými borovicemi, které padají do jezera, rychle nasáknou vodou a potopí se. Pod vodou kmeny začnou zachycovat drobné vzduchové bublinky a nakonec se jich shromáždí dost na to, aby kmen vynesly nahoru. To vyvolává dojem, že se „zvíře“ vynořuje, aby se nadechlo.