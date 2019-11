Liška jako domácí mazlíček je jen pro trpělivé. Zdevastuje vám byt

Pravdou je, že to není procházka růžovým sadem. Lidé si často neuvědomují, že je to velmi hlučné a svéhlavé zvíře, které zapáchá, značkuje a má sklony k devastaci čehokoliv, co mu přijde do cesty.

Zkušený chovatel zvířat Milan Tóth má s chovem lišek bohaté zkušenosti. Důvod, proč je o tyto divoké šelmy v poslední době takový zájem, je podle něj jednoduchý.

„Jak již bylo zmíněno, v poslední době se čím dál tím více vyskytují na sociálních sítích milá videa s liškami. Lišky jsou také bezpochyby nádherná zvířata. Bohužel, často na tuto svoji roztomilost a krásu doplácí. Lidé si totiž neuvědomují, že to, co vidí na internetu, je pouze pětiminutový sestřih. Nezobrazuje to skutečné soužití s tímto zvířetem. Právě toto je podle mě hlavní problém. Lidé vždy potřebují mít něco, co nikdo jiný nemá,“ popisuje Tóth.

Péče o lišku se může zdát jednoduchá, nenechte se však zmást. Bohužel, mnoho lidí lišku srovnává se psem a problém je tak brzy na světě. „Péče o lišku se opravdu velmi liší od péče o běžná domácí zvířata, jako je například pes. V první řade jde stále o divoké zvíře, ať už se bavíme o liškách z kožešinových farem či liškách z chovů v zajetí po několik generací,“ vysvětluje Tóth.

Pořízení lišky vyžaduje určité znalosti a zkušenosti s chovem zvířat a spoustu trpělivosti i tolerantnosti. Sám Tóth se na život s liškou důkladně a zodpovědně připravoval.

Zajímavosti V Rusku v roce 1959 začal probíhat experiment pod vedením genetika Dmitriho Belyaeva, který byl zaměřen na pochopení domestikace psů. Na tento experiment si Belyaev vybral vzdálené příbuzné psa, lišky.

Výzkum odstartoval na kožešinové farmě, kde Belyaev testoval povahu lišek tak, že prostrčil ruku s rukavicí do jejich klece. Následně je rozdělil do dvou skupin. První skupinu tvořily lišky, které byly zvědavé nebo se nesnažily na rukavici zaútočit. Naopak druhá skupina sestávala z lišek, které vrčely nebo útočily. Po tomto rozdělení spolu byli pářeni jedinci ze stejné skupiny. Přelom nastal po několika generacích. Potomstvo lišek, které byly v první skupině, ztratilo přirozenou plachost a prokazovalo ve velké míře náklonnost k člověku. Kromě psychických změn nastaly u těchto lišek změny i fyzické. Jejich uši se více zakulatily, a dokonce se začali vyskytovat i netradičně zbarvení jedinci s bílými skvrnami. Tyto lišky taktéž začaly měnit zvukové projevy a dokázaly reagovat na své jméno. I když mláďata po předcích z první skupiny odchovala náhradní matka z druhé skupiny, nikdy od ní nepřebrala její agresivní projevy v chování. Tento experiment přetrvává do dnešních dní a domestikované lišky nachází své domovy po celém Rusku, ale jsou taktéž oblíbenými společnicemi v USA, kde se jejich chovu začíná velmi dařit.

„K pořízení lišky jsem se odhodlával velmi dlouho. Četl jsem různé články a studie, pozoroval jsem divoké lišky v přírodě, hovořil s lidmi, kteří je sami vlastní, a vyhledával různé zahraniční skupiny, které sdružovaly majitele těchto zvířat,“ popisuje. Každý, kdo o koupi přemýšlí, by neměl zapomínat na fakt, že liška se může dožít téměř dvaceti let.

Jaká je liščí povaha?

Liška je psovitá šelma, a to může velmi jednoduše svádět k tomu, že její povaha bude podobná té psí, ale o něco divočejší. Není to však úplně pravda.

„Když se mě někdo zeptá, jaká je liščí povaha, nikdy ji nejsem schopen k ničemu přirovnat. Lišky jsou velmi tvrdohlavá zvířata, která člověk nepřinutí absolutně k ničemu. Dělají jen to, z čeho jim plyne nějaká výhoda v podobě potravy, nebo co samy považují za vhodné,“ popisuje chovatel.

Lišky jsou neuvěřitelně chytrá stvoření, možná až příliš. „Případný výcvik, pokud to tak můžu nazvat, musí probíhat výlučně pozitivní metodou,“ doplňuje Tóth.

Ke specifickým znakům tohoto zvířete patří jejich náladovost. Během pár sekund se dokáže z radostného poskakujícího hravého zvířátka stát nebezpečná vrčící šelma, která vám dává najevo, že máte urychleně opustit rajón.

„Dovolím si tvrdit, že lišky velmi rychle ztrácí strach z člověka, a pokud jsou chované v domácnosti, po čase se vám může stát, že na vás vaše vlastní zvíře v zápalu špatné nálady zaútočí a odnesete si pěkný kousanec,“ varuje.

Další věc, kterou si lišky za rámeček rozhodně nedají, jsou jejich destruktivní sklony, které se týkají čehokoliv a nastanou kdykoliv. „Dokážou rozkousat a rozškrábat vše, co jim přijde do cesty, a to bez námahy,“ doplňuje Tóth. U liščích nezmarů se rozhodně nesmí opomenout jejich rozmanité a hlasité zvukové projevy a obecně hlučnost.

Základním liščím rysem je bezpochyby její specifický pach, bez ohledu na to, zda jde o samce či samici. Liščí pach je velmi agresivní a tak silný, že jej bez problému ucítíte i na větší vzdálenost.

I přesto, že liška dost zapáchá, je všeobecně velmi čistotná, dokonce se naučí používat záchod stejně jako kočky. Přestože liška umí vykonávat potřebu na jedno místo, v období puberty se tento zvyk může změnit. Samci a stejně tak i samice si totiž poctivě značkují své území a tím se dostavuje ještě silnější zápach, který někdo přirovnává i ke skunkovi.

Liška je závazek na celý život

Jestliže se i přes všechny obtíže rozhodnete pořídit tuto bystrou šelmu, budete tomu muset přizpůsobit celý život. „Není to žádné hobby. Jakmile si pořídíte lišku, stává se z toho životní styl a celý váš den se točí kolem ní,“ upozorňuje chovatel. Je důležité mít na paměti, že liška je noční tvor a její aktivita je největší převážně brzy nad ránem.

Člověk si musí zvyknout na velmi brzký budíček. „Častokrát jsem se budil uprostřed noci s liškou skákající mi po hlavě, která dělala takový hluk, že vzbudila polovinu domu,“ vzpomíná chovatel.

V žádném případě nejde o tvora vhodného do městského bytu. Je to stejně nemyslitelné jako pořízení živého hrocha do dětského nafukovacího bazénku. Ač se najdou i lišky, které žijí v městských bytech, podle Tótha je to opravdu nevhodné.



Pokud si přejete mít z lišky socializovaného „lidumila“, zabere vám to spoustu času. Je zapotřebí velká dávka trpělivosti a mnoho času stráveného s liščím divochem. „Osobně si nemyslím, že držet lišku ve voliéře bez kontaktu s okolím je správné řešení. Jestli chcete mít zvíře, které zvládne žít ve společnosti lidí, chce to mnoho a mnoho času a skutečně řádnou socializaci,“ radí chovatel.

Energií nabité lišky potřebují mnoho pohybu a dostatečně zaměstnat jejich bystrou hlavu. Pakliže jim to bude umožněno, mohou být šťastné i v zajetí. „Špatně socializované zvíře či zvíře, které již poznalo závan divočiny, je v zajetí velmi nešťastné. Taková liška z vás nikdy nebude mít radost, pokud by k této situaci došlo, jsem zastáncem toho, že to již hraničí s týráním,“ přiznává chovatel.

S ostatními domácími mazlíčky, konkrétně se psy, se liška může snášet velmi dobře, pokud je na ně zvyklá od útlého věku. „Moji psi sloužili mému osiřelému liščeti jako náhradní rodiče. Čistili ji, hlídali a později ji i učili chování. I když z nich liška měla respekt, vybudovala si s nimi pozoruhodný vztah,“ vzpomíná.



Protože je liška lovec tělem i duší, k malým hlodavcům, králíkům apod. není vhodná. Jde navíc o její přirozenou kořist a v tomto případě by mohly být pudy silnější.

Nejvhodnějším způsobem, jak získat liščí mládě, je kontaktovat příslušnou chovatelskou stanici. V České republice je několik chovatelů, kteří se zabývají chovem těchto zvířat. Přibližná pořizovací cena lišky je asi deset tisíc korun.

Liška se dá také koupit od myslivců, kteří mohou mláďata, jež přišla o matku při norování, nabízet k odkupu. Taktéž je možné získat mládě ze záchranné stanice, kde skončilo například kvůli smrti matky či úrazu.

Vlastnit lišku se smí pouze s povolením

Držení jakéhokoliv druhu lišky je v České republice legální, avšak je podmíněné povolením k jejímu chovu ze strany úřadů. „Pokud někdo vlastní lišku bez příslušné registrace a dokumentů, je považován za pytláka a koná tak v rozporu se zákonem,“ vysvětluje Tóth. Povolení se řídí vyhláškou 411/2008 Sb., tedy vyhláškou o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči.

„Další věc, která je velmi důležitá, je očkování. Liška chovaná v zajetí musí být očkovaná proti vzteklině a jiným onemocněním a samozřejmě musí být i čipovaná,“ zdůrazňuje chovatel.

Kdo se rozhodne vlastnit lišku, by měl mít vždy na paměti několik důležitých bodů. „Zájemce o lišku by měl mít vhodné zázemí pro její chov, čímž je myšlena velká prostorná voliéra, která bude liškuvzdorná,“ popisuje chovatel.

Ano, čtete správně. Lišky totiž patří mezi skutečné mistry úniku. Umí velmi dobře šplhat, skákat a kdyby se pořádaly závody v hrabání, liška by zaručeně vyhrála. „Voliéra by tedy měla mít velmi hluboké základy, na škodu určitě není ani pletivo, aby se liška nemohla podhrabat,“ vysvětluje.

Vzhledem k liščímu šplhacímu a skákacímu umu musí být velmi dobře zajištěn vrch voliéry. Vybavení by mělo sestávat z boudy či jiného úkrytu, kde se může liška schovat během nepříznivého počasí či během odpočinku. Vzhledem k liščímu temperamentu a agilnosti je vhodné voliéru vybavit i všemožnými překážkami.

„Skvělé jsou různé průlezky, vyvýšené plošiny, tunely, křoví a hračky, které dokážou alespoň částečně napodobit přirozené prostředí těchto zvířat a vycházet z jejich potřeb,“ radí Tóth.

Jelikož jde o masožravce, největší podíl liščí stravy představuje maso. Nejčastěji se na jejím jídelníčku objevují hlodavci, ptáci, králíci, zajíci, drůbež a nepohrdne ani vajíčky. „Strava lišky by měla být rozmanitá. V menší míře ji můžeme obohatit i o některé druhy ovoce, které však spíše hrají roli přílohy,“ doplňuje chovatel. Pro lišky je taky vhodné kvalitní kočičí krmivo.

Liščí náturu zvládne málokdo

Liška není pro každého. Spíše se najde jen hrstka lidí, kteří zvládnou přirozenou liščí náturu. Bohužel, často se stává, že lidé po týdnu s liškou se jí musí zbavit, protože ji zkrátka nezvládnou.

„Lišku bych skutečně doporučil jen těm lidem, kteří to s ní myslí vážně a jsou ochotní obětovat svůj život na úkor jejich zvířete. Člověk, který chce chovat lišku, to musí chtít srdcem. Je to velký krok a závazek,“ upozorňuje Tóth.

„Rozhodně je to nevhodné zvíře pro všechny lidi, kteří očekávají poslušného a věrného společníka typu pes, nebo nemají zkušenosti a trpělivost na složitou výchovu, silný zápach, hlasité zvukové projevy, případně mají rádi svoji okrasnou zahrádku,“ upozorňuje chovatel.



Liška se rozhodně nehodí ani pro někoho, kdo ji chce pouze kvůli roztomilým videím, které zhlédl na sociálních sítích či proto, že ji má někdo jiný. Pokud se liška dostane do nezkušených rukou, končí to fatálně jak pro majitele, tak samotnou lišku.

„Liška si vás velmi rychle otestuje, a pokud nemáte dostatek vědomostí, s určitostí vám přeroste přes hlavu a zničí majetek. Toto je jeden z důvodů, proč se lidé lišek brzy zbavují. Zkrátka nezvládnou liščí povahu a potřeby. Myslí si, že liška bude žít s nimi, ale opak je pravdou,“ povídá chovatel Milan Tóth.

Pokud jste dočetli až sem a stále ve vás hoří silná touha po lišce, zřejmě patříte mezi pravé adepty. Musíte počítat se vším – že chvíle s liškou budou často velmi náročné, a to jak psychicky, tak fyzicky. Pokud však budete vše dělat srdcem, zajisté vás to naplní.

„Moje liška mi mnohokrát dokázala vyčarovat úsměv na tváři, jindy zase vrásky, nicméně věděl jsem, do čeho jdu, takže mi to přišlo v pořádku a snažil jsem se to brát s nadhledem. I když to bylo často velmi náročné, tuto zkušenost bych za nic nevyměnil. To, co mi dal chov lišky a co mě ona sama naučila, mi nemůže dát nikdo. Je to jistý pocit svobody ve spojení s divokou duší,“ uzavírá chovatel Milan Tóth.

Jak dokáže liška v domácnosti řádit, se můžete podívat například zde.