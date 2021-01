Pes je jako její třetí dítě. Chce mu přes seznamku najít vhodnou nevěstu

Co jste dělala předtím, než jste si pořídila Ubbeho?

Studovala jsem kytaru na Pražské konzervatoři. Maminka tehdy vedla koncertní síň v Praze a jednou pořádala dny kubánské kultury. Naprosto mě ohromilo, jak zde hrál jeden kubánský kytarista. Toužila jsem se to naučit jako on. Kuba naštěstí byla jedním z míst, kam jsem před pádem komunismu mohla odjet na rok studovat. Po návratu z Kuby jsem odjela do Itálie, kde jsem si dodělala konzervatoř, a po ukončení studií učila děti hře na kytaru. Po šesti letech jsem se nakonec vrátila zpět do Prahy pomoct rodičům a sestře, kteří tu po revoluci vybudovali soukromou střední školu.