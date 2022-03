Krokodýli se inteligencí blíží psům, dají se i částečně vycvičit, říká chovatel

Když ještě téměř celé dnešní Česko pokrýval mělký, zhruba 100 metrů hluboký oceán, plavali (stejně jako žraloci) i mezi skalami Šumavy. Už tehdy se podobali těm dnešním, jen byli často větší. Ty nejmohutnější druhy krokodýlů (Deinosuchus, Rhamphosuchus) měřily až 12 metrů a vážily skoro 10 tun, zatímco současný gigant, krokodýl mořský, může dorůst do délky lehce přes šest metrů a hmotnosti kolem tuny.

Krokodýli byli už souputníky dinosaurů. Kolik druhů jich na světě evidujeme dnes?

Do řádu krokodýlovitých zahrnujeme tři čeledi. Osm druhů patří mezi aligátorovité, dva druhy mezi gaviálovité a osmnáct druhů spadá do skupiny pravých krokodýlů. Celkem jde tedy o 28 druhů, které laici vnímají jako krokodýly. Je ovšem možné, že se počet druhů ještě zvýší. Krokodýl americký obývá obrovské rozlohy Karibiku, Střední Ameriky a severu Jižní Ameriky. Jeho jednotlivé populace dělí těžko překonatelné přírodní bariéry, například hory. A probíhající studie naznačují, že by mohlo jít ne o jeden, ale až o tři různé druhy. Pak bychom se dostali na číslo třicet.