Vodní hry i cesty do přírody. Jaké psí radosti zvolit uprostřed parného léta

Než vyrazíte, kam vás srdce táhne, myslete na možná úskalí. S příchodem jara vylézají nemilovaná klíšťata, rojí se nepříjemný hmyz a šíří se invaze blech (blecha kočičí ohrožuje i psy).

Nepodceňte situaci, ať se z cest nevrátíte s nezvanými hosty. S dostatečným předstihem aplikujte psímu parťákovi spot-on za krk, tabletu nebo antiparazitický obojek.

Hodit se může i repelent, třeba dotěrný kloš jelení dokáže v lesích nepříjemně poštípat a není snadné ho zahnat. Pozor však, pokud plánujete cestu k vodě – ne všechny antiparazitní prostředky po namočení srsti fungují.

Psi s citlivou kůží také snadno u vody chytí kvasinky nebo bakterie, které znamenají návštěvu veterináře a dlouhé dny úporného svědění a drbání. Volte raději tekoucí, čisté vody, bez nánosů řas a bahna.

Bez vody a misky ani ránu

Ať už se rozhodnete vyrazit kamkoliv, určitě byste neměli zapomenout na láhev s vodou a misku, ze které může pes pít. Ne všude budete mít možnost sehnat psovi vodu jinak, myslete i na jeho pitný režim.

Také vám nesmí chybět první pomoc, alespoň dezinfekce a obvaz či obinadlo. Nikdy nevíte, co se může stát.

Kam psi mohou?

Máte sbaleno a nenapadá vás, kam psi mohou? Na internetu obvykle najdete, kde všude jsou čtyřnozí parťáci dovoleni. Extra zážitek nabízí třeba pražská zoo (ale i některé další zoo v ČR). Váš pes potká nejen spoustu lidí, ale uvidí i nová zvířata.

Je to skvělá socializační příležitost, sbalte si dostatek pamlsků a učte se lásce ke zvířatům. Sledujte však bedlivě psí řeč těla. Pokud není zvyklý, je to pro něj psychicky únavné.

Zbytečně ho nepřepínejte, aby si výlet nespojil s negativní zkušeností. Korigujte množství zájemců o jeho podrbání a včas zavelte k návratu domů.

Potrénujte sebevědomí

Možná už jste slyšeli, že chůze po nejrůznějších terénech a druzích povrchu pomáhá psovi upevňovat sebevědomí. Například různé lávky přes řeku nebo schody na rozhledny.

Zkuste třeba Stezku Valaška či nejbližší rozhlednu ve vašem okolí. Pokud pes váhá, rozhodně ho nenuťte, ale pozitivně namotivujte hračkou nebo dobrotami, aby měl chuť vás následovat.

Buďte však připraveni otočit výlet na cestu domů, pokud se na to zrovna dnes váš parťák prostě nebude cítit. Netlačte na něj, aby ve vás neztratil důvěru. Jen tak bude den ode dne sebevědomější a odvážnější k novým dobrodružstvím.

Pes v přírodě

Oblíbeným cílem pejskařů jsou hory, lesy, neporušená krajina, čerstvý vzduch. Čeká na ně však také divoká zvěř, pokřikující turisté a terénní překážky. Hledejte stezky a trasy, které váš pes fyzicky zvládne.

A pouštějte ho z vodítka, jen pokud ho máte perfektně vycvičeného. Můžete snadno potkat nesocializované psy, vyděšené lidi nebo děti plné energie, které nejsou k zastavení. A v některých chráněných oblastech nebo ročním období, kdy se rodí mláďata zvěři, nepouštějte psa raději vůbec.

Jakou zvolit dopravu

Kdo má vlastní auto, má vyhráno. Pokud je na něj pes zvyklý a nezvrací, můžete vyrazit jen tak za nosem. Dbejte na bezpečnost sebe i parťáka a buď mu vyhraďte v kufru pohodlné místo s přepážkou (aby se nedostal na zadní sedačky), nebo mu dopřejte soukromí přepravky či bezpečnost psích pásů připnutých k postroji. Například pro chvíle prudkého zabrzdění.

A co když auto nemáte? Naši vlakoví dopravci jsou přepravě psů nakloněni v omezené míře. České dráhy umožňují ve 2. třídě přepravu psa s vlastní jízdenkou, která se odvíjí od ujetých kilometrů.

Pokud se vejde do přepravky o maximálních rozměrech 90 × 60 cm, pojede zadarmo. Jinak musí být na krátkém vodítku a s náhubkem.

Leo Express umožňuje přepravu psů, kteří se vejdou do přepravky o něco menší, a to zdarma. Větší psi do vlaku nesmějí. Stejně tak je to ve vlacích Regio Jet, kde pes v přepravce cestuje zdarma, přepravit můžete i většího psa na vodítku a s náhubkem, za poplatek 30 Kč. Vždy ale pouze ve 2. třídě.

Cestovat lze i autobusem, rovněž s náhubkem a na vodítku. Mějte jen na paměti, že je tam prostor značně omezený a při delší cestě to může být pro psa i pro spolucestující nepohodlné.

Hromadnou dopravou cestujte pouze tehdy, pokud se po dobu jízdy vydrží váš parťák nevenčit. A abyste zamezili nudě a lumpačení z dlouhé chvíle, vezměte s sebou žvýkací hračky, aby mu cesta rychleji ubíhala.

O používání náhubků Musí se pozitivně natrénovat. To znamená pejska na něj postupně zvykat. Nechat ho do něj strčit tlamu, odměnit, nechat ho tlamu vyndat. A postupně prodlužovat dobu, po kterou má tlamičku v náhubku. Teprve později dojít i k manipulaci s popruhy náhubku kolem hlavy a k jejich zapínání. „Jakmile pak jednou náhubek nasadím, snažím se pejska zabavit nějakou zajímavou čichací aktivitou, aby ho v tu chvíli tolik neřešil. Nikdy nepoužívejte fixační náhubky, které pejskovi obepnou tlamu a on tak nemá možnost v něm dýchat. Psi se ochlazují z drtivé většiny pouze otevřenou tlamou, dýcháním a odpařováním slin z jazyka. Pokud na něj nasadíme fixační náhubek, může mu, především v létě, jít po pár minutách doslova o život,“ varuje Tomáš Nushart, trenér pozitivní výchovy psů z psichologie.cz

Ve vedru zkuste třeba nosework

Pokud je venku opravdu vedro, můžete s pejskem vyzkoušet i nějakou novou aktivitu, u které se pes tolik nepohybuje. Skvělou možností může být například nosework, při kterém se pes učí hledat a značit vzorky – typicky skořici nebo pomerančovou kůru. Dá se s ním začínat doma a postupně ho brát i ven do těžších prostředí.

„Na noseworku je skvělé, že využívá psí čich, což je nejvýraznější smysl psa, který má neskutečně vyvinutý. Tím pádem je pes časem schopný najít opravdu malinké vzorky pachu ve velmi náročných terénech. A také se nejedná o aktivitu, při které by pes musel nějak zásadně běhat, což je super právě pro horké dny,“ říká psí trenér Tomáš Nushart.

Podobným způsobem lze s pejskem hrát jednoduché čmuchací hry, například s čmuchací dečku, po které poházíte pár pamlsků a necháme je pejska vyčmuchat. Podobný princip se dá praktikovat i na zahradě nebo venku v klidné části parku, když po kusu trávy rozházíme menší pamlsky a necháme je pejska najít.

Fajnšmekři mohou zkusit nastrouhat parmazán nebo jiný aromatický sýr a také ho rozházet po zahradě. Tím, že bude na velmi malé kousky, to bude pro pejska náročnější aktivita, při které však ještě více zapojí čich.

Zábavnou aktivitou na léto mohou samozřejmě být také hry s vodou. Jednoduchý rozprašovač vody může na pár chvil posloužit jako fajn zábava. Super možností jsou jakékoliv vaničky nebo psí bazénky, které pejskům napustíte a oni si do nich mohou jít, když zrovna uznají za vhodné.

Fajn hrou, kterou pejskovi vodu představit, je pouštění lodiček s pamlsky po hladině vody. Zkrátka vezměte jakákoliv víčka od kávy nebo cokoliv, co bude po hladině plavat a na ně rozdejte pamlsky.

Postupně si jen můžete hrát s výškou hladiny vody. Buďto se dá lavor rovnou napustit úplně a pouštět víčka s pamlsky po hladině. A nebo, pokud máte větší vaničku nebo opravdu psí bazének, můžete nejprve naučit pejska chodit do něj bez vody přes rozhazování pamlsků po dně.

A následně do něj jen velmi postupně vodu nechávat téct z hadice a opět zapojit lodičky z víček s pamlsky. Tím se bude hladina zvyšovat postupně a pejsek se s ní tak bude seznamovat pomaleji, což může některým z nich určitě vyhovovat.

Konečnou hladinu vody vždy řešte podle výšky psa, aby v ní nemusel plavat, ale mohl se v ní jen brodit. Stejně tak chcete mít okraje tak vysoké, aby z vody dokázal pes kdykoliv sám vyskočit.