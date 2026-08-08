Jak se podařilo zachytit na videu, které se objevilo na síti X, hravé lední medvídě si nasadilo na hlavu plastový kužel, který mu chovatelé dali na hraní, a opakovaně s ním zcela vědomě strkalo do své matky.
Medvědice mu kužel pokaždé trpělivě sundala a odhodila ho co nejdál. Mládě se však vždy rozběhlo za hračkou, znovu si ji nasadilo a ve své zábavě pokračovalo. V této situaci se jistě pozná nejeden rodič – a většina bude s medvědí matkou soucítit.
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