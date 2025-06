Stejně jako před více než devadesáti lety věnoval pražské zoo první dva lachtany, Hýtu a Batula, herec Vlasta Burian, i nyní představila novou dynastii lachtanů slavná herečka a zpěvačka – Bára Hrzánová.

Belgický velvyslanec

Přátelský a inteligentní lachtan Oslo přicestoval z belgické zoo Pairi Daiza a již prošel podovozní karanténou. V současné době se v zázemí zahrady seznamuje se svým budoucím harémem: samicemi Abebou, Daisy a Ronjou. V jeho čele střídá pražského rodáka Edu – syna lachtana Melouna a vnuka slavného Gastona – který našel domov v německé Zoo Rostock.

Čtyřletý samec Oslo dosud v Pairi Daize vyrůstal se svým otcem. Přestože je možné, že si ještě pár let na vlastního potomka počká, přišel čas mu najít vlastní harém.

Chovatelé Zoo Praha se s Oslem seznámili už minulý rok a v jeho domovské zoo zhlédli i veterinární trénink, který mladý samec zvládá na svůj věk bravurně. Nechá si zkontrolovat celé tělo včetně choulostivého břicha, citlivých očí či zubů.

Bez kachničky ani ránu

Oslo s oblíbenou kachničkou – užitečnou i pro chovatele.

Dokonce snáší i nasazení masky na inhalační narkózu. Natrénovaný měl i velice důležitý nástup do transportní bedny. Na cestu se vypravil i se svou nejoblíbenější hračkou, plastovou kachnou, která je při práci s Oslem dosud velmi užitečná a Oslo bez ní „nedá ani ránu“.

Devítihodinovou cestu z belgické zoo absolvoval Oslo ve speciální transportní bedně. Po příchodu absolvoval nezbytnou aklimatizaci a karanténu – podobně jako každé příchozí zvíře.

V současnosti si už Oslo zvyká na venkovní bazén a seznamuje se se samicemi – Abebou, Daisy a Ronjou. Zoo Praha navíc do budoucna plánuje rozšíření skupiny o další nepříbuzné samice, což zvýší její genetickou hodnotu a umožní pokračování chovu i v dalších letech.

Oslova hračka stále chovatelům pomáhá při aklimatizaci. Jakmile ji po příjezdu do Zoo Praha spatřil, bez problémů opustil bednu, skočil do bazénu a jal se prozkoumávat nové prostředí. Další dny začali chovatelé s Oslem postupně trénovat a zvykat ho na jejich přítomnost.

Od belgických kolegů chovatelé Zoo Praha získali cenné informace o tom, co Oslo umí, co má rád a jaké ryby preferuje. V Belgii jedl především velké sledě, ale už druhý den v Praze začal s chutí přijímat šproty, makrely, malé sledě a huňáčky.

Zatím se Oslo projevuje jako inteligentní zvíře s klidnou a milou povahou. Své chovatele překvapil už na začátku, když se během jediné tréninkové lekce naučil podávat enrichmentový míč z bazénu do ruky chovatele i vyčkat, než ho chovatel naplní rybami a následně mu míč předá.

Oblíbenou kratochvílí je pro Osla i obyčejná zahradní hadice s tekoucí vodou, jejíž proud chytá do tlamy, nebo ho pronásleduje. Slouží mu také jako příjemná masáž, kdy si jej nechává dopadat na tělo – klidně i půl hodiny.

Show je zároveň i tréninkem

Veterinárnímu tréninku lachtanů může z pohodlné tribuny přihlížet 250 návštěvníků.

U návštěvníků oblíbené lachtaní představení je ve skutečnosti důležitým veterinárním tréninkem. Chovatelé při něm divákům ukazují, jak si lachtani nechají zkontrolovat oči, zuby nebo třeba i břicho – nejzranitelnější část svého těla. Lidé se ovšem mohou těšit i na jízdu na skluzavce, pozdrav, mávání ploutví a další enrichmentové aktivity.

Během letní sezóny až do srpna probíhají ukázky tréninku lachtanů každý den kromě pátku od 13:30.

Lidé mohou lachtany jihoafrické podpořit i adopcí, sponzorstvím či zajímavou formou mikrosponzoringu, tedy zakoupením speciální stravenky na webu.

Historie lachtanů v Zoo Praha

Chovatelka Helena Rosypalová cvičí s lachtanem Gastonem – 29. 7. 2002.

Neobyčejně chytré a hravé ploutvonožce ze vzdáleného příbuzenstva medvědů chová Zoo Praha od roku 1934. Tehdy 22. června před více než devadesáti lety tyto populární šelmy věnoval pražské zoo slavný herec a komik Vlasta Burian.

Lachtani dostali jména Hýta a Batul podle populární humoristické knížky Johna Habbertona. Žili v bazénu, který byl původně vybudovaný pro vydry naproti dnešnímu vchodu do Indonéské džungle, kde dnes mohou návštěvníci spatřit urzony. Krátce po svém příjezdu vzbudili mimořádnou pozornost veřejnosti a stali se hvězdami Zoo Praha.

Hýta a Batul jsou ztvárněni na pamětní desce před současnou expozicí lachtanů, kterou Zoo Praha odhalila na počest jejich dárce v roce 2011. Současná expozice s velkými čedičovými bloky napodobuje skalnaté mořské pobřeží a návštěvníci v ní mohou lachtany sledovat i pod vodní hladinou.

Od roku 1991 chová Zoo Praha lachtany jihoafrické. Do historie se zapsal zejména slavný samec Gaston, kterého proud při povodních v roce 2002 odnesl až do Německa, kde ho poblíž Magdeburku odchytili chovatelé.

Vltavou a Labem tak proplaval více než 300 kilometrů. Přestože ze začátku si ještě na své cestě bral od chovatelů ryby, později přestal přijímat potravu. Týden v řece ho natolik vyčerpal, že během transportu uhynul.

Gaston ale připravil pro své chovatele ještě jedno překvapení. V roce 2003 se mu narodil poslední potomek, již jako pohrobek. Samička Abeba žije v Zoo Praha dodnes a je jednou ze tří místních samic. Gaston je tak přítomný v areálu zoo nejen díky ní, ale jeho jméno nese také jedna z restaurací, před níž navíc stojí jeho socha.

U veřejnosti oblíbený samec Meloun

Po smrti Gastona převzal vůdčí roli jeho syn Meloun. Charismatický samec byl díky své hravé, učenlivé a dobrácké povaze miláčkem nejen chovatelů, ale i návštěvníků Zoo Praha.

Ve věku dvaceti let – běžné hranici dožití samce – mu v posledních týdnech života začaly selhávat ledviny a játra. Časem přestal přijímat jakékoliv ryby.

Právě u rybožravých zvířat však dochází ke kumulaci cizorodých látek v tukové tkáni, které se při hladovění uvolňují do těla a způsobují poškození jater, ledvin a mozku. Meloun se stal otcem celkem pěti mláďat a výraznou ikonou Zoo Praha. 13. června 2022 se dožil přesně dvaceti let a tentýž měsíc uhynul.

Před třemi lety přebral místo vůdce harému po Melounově smrti Eda, vnuk nezapomenutelného Gastona. V Zoo Praha po sobě potomka nezanechává.

Evropský chov lachtanů jihoafrických čelí nízké porodnosti i v dalších zoologických zahradách. Za poslední rok se v Evropě nepodařilo odchovat ani jedno mládě. Lachtani žijí v harémech, kdy na jednoho samce připadá hned několik samic.

Aktuálně však mají evropské zoologické zahrady sdružené v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA) ve svých chovech jen 26 samic na 18 samců.

Zoo Praha se přitom historicky pyšní úspěšnými čísly. Bylo v ní odchováno celkem dvanáct lachtaních mláďat, čímž podpořila chov i v dalších zoologických zahradách. I proto by však do budoucna bylo velmi náročné sehnat k Edovi nepříbuzné samice a odchovávat úspěšně další mláďata.

Proto je nový samec pro chov v pražské zoo perspektivnější – bude snazší mu do budoucna pořídit další nepříbuzné partnerky. Edu do nové zoo doprovodili jeho chovatelé, kteří s ním zůstali na místě několik dní. Do budoucna by se mohl Eda v novém působišti dočkat vlastního harému.