Titul Kynolog roku 2018 získal mistr světa ve výcviku německých ovčáků

Titul Kynolog roku se uděluje za významné počiny loňského roku. Z nominovaných kynologů vybírala odborná porota vítěze v kategoriích agility, dogdancing, dogfrisbee, flyball, mondioring, mushing – spřežení, mushing – individuální disciplíny, obedience, pasení, sportovní kynologie a záchranařina.

V šesti soutěžních disciplínách soutěžili také junioři, jejichž absolutní vítězkou a nositelkou titulu Junior roku 2018 se stala Lucie Dostálová, vítězka v kategorii mushing – individuální disciplíny.



Vítězové jednotlivých kategorií Agility – Martina Magnoli Klimešová

Dogdancing – Alena Smolíková

Dogfrisbee – Michaela Andrová

Flyball – tým Lavina Alfa

Mondioring – Robert Šašek

Mushing (individuální disciplíny) – Martina Štěpánková

Mushing (spřežení) – Roman Habásko

Obedience – Ivana Šimůnková

Pasení – Roman Holeček

Sportovní kynologie – Václav Ouška

Záchranáři – Regina Samlíková

První místa v kategoriích juniorů

Agility – Klára Kokešová

Dogdancing – Viktorie Kuncková

Dogfrisbee– Martina Bolehovská

Mushing (individuální disciplíny) – Lucie Dostálová

Obedience – Michaela Míčová

Sportovní Kynologie – Lucie Appelová

Titul Kynolog roku 2018 udělila porota Václavu Ouškovi, pro něhož byla sezona 2018 velice úspěšná. Spolu se svým psem Qvidem Vepedenem absolvoval závody na mezinárodním mistrovství českého klubu německých ovčáků, kde získali druhé místo, na WUSV 201 (Weltunion der Verein für Deutsche Schäferhunde - česky Světová unie německých ovčáků) se zase stali mistry světa. O temperamentním Qvidovi jsme psali zde.

Ocenění Nejsympatičtější kynolog, o jehož udělení rozhodovala svým hlasováním veřejnost, získala Naděžda Kramolišová, nominovaná v kategorii záchranařina. Figurantem roku se stal David Hanel.

I letos uděloval časopis Psí sporty, partner ankety, ocenění Kynologický počin roku 2018. Tentokrát však cena neputovala nikomu konkrétnímu, ale celé kynologické komunitě.

Novinkou tohoto roku byla Síň slávy, do níž byl in memoriam uveden Tomáš Procházka, který dosáhl na poli kynologie mnoha úspěchů. Psi však prostupovali také do jeho profesního života – byl vojákem působícím v Centru vojenské kynologie Chotyně a spolu se psy se zúčastnil i několika zahraničních misí. Ta poslední v Afghánistánu se mu bohužel stala osudnou.

Anketu Kynolog roku pořádá už čtyři roky společnost VAFO Praha, český výrobce krmiv pro domácí mazlíčky značky Brit. Jedná se o anketu, která představuje a oceňuje především lidi, kteří stojí za psími sportovními výkony.

Podívejte se, jak vypadá výcvik mistra světa německých ovčáků Qvida.