Vztah člověka a koně je vztah otrokáře a otroka, říká přední český hipolog

Mají koně tajemství? Odmalička si totiž pamatuji líčení vztahů koní a hrdinů románů Karla Maye, jimž bylo možné pošeptat do ucha tajné slovo, a kůň se vzepjal k netušenému výkonu. Je to jen fabulace?

Budete překvapen, ale u beduínů to tak bylo. Šlo o gesto, které spouštělo naučený reflex. I má první pouštní arabská klisna znala signál, na který okamžitě tryskem odskočila. Můj pobratim to doprovodil slovy: „To je ta sekunda, co ti zachrání život, kdybys musel prchat před nepřítelem.“

Po cestě jsem zjistil, že mám koně, na něhož nikdy nikdo nekřičel, nikdo ho nebil. Koně, který je z lidského pohledu soudný, nebojí se vlaku ani přistávajícího letadla, ač je ještě nikdy neviděl, a je ochotný přejít přes propast.