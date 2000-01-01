Kudlanka nábožná (Mantis religiosa) nebyla Českou společností entomologickou vyhlášena Hmyzem roku 2026 náhodou. Tento fascinující predátor se totiž v souvislosti s oteplováním klimatu postupně šíří z jižní Moravy do dalších částí republiky. Dnes už ho potkáte dokonce i na území Zooparku Chomutov, kde je otevřena první výstava kudlanek z celého světa. (na snímku Hierodula venosa – výskyt JV Asie)
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
Kudlanky jsou známé svým dokonalým maskováním, schopností otočit hlavu téměř o 180° i pověstným pohlavním kanibalismem. Patří zkrátka mezi nejpozoruhodnější druhy hmyzu na světě a rozhodně jsou mistry v oblasti maskování, trpělivosti i dokonalého útoku. (na snímku Tarachomantis sp. – výskyt Madagaskar)
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
Aktuálně máte jedinečnou možnost vidět kolekci víc než padesát druhů kudlanek z celého světa v nově zrekonstruované budově U Pratura v Zooparku Chomutov. Nově otevřená budova se stává prostorem pro krátkodobé tematické výstavy, jejichž cílem bude představovat návštěvníkům nejen známá zvířata, ale také méně nápadné druhy a příběhy přírody, které často zůstávají stranou pozornosti.
Autor: Matěj Maršík, Zoopark Chomutov
„Lidé si zoologické zahrady často spojují především s velkými savci. My bychom ale chtěli lidem ukázat, že stejně fascinující může být i svět plazů, obojživelníků, bezobratlých nebo dalších živočichů, kterých si návštěvníci běžně ani nevšimnou. Každý z nich má svůj jedinečný příběh, a právě ty chceme prostřednictvím nových tematických výstav vyprávět. Budova U Pratura nám k tomu dává ideální prostor. Výstavy by zde měly probíhat zejména v zimním období. Kudlanky jsou první kapitolou tohoto příběhu, ale rozhodně ne poslední,“ uvedl Vít Lukáš, ředitel Zooparku Chomutov .
Autor: Matěj Maršík, Zoopark Chomutov
Slavnostní přestřižení pásky při otevření výstavy. Zleva: Martin Bocian , náměstek primátora Města Chomutov, Lucie Konrádová, chovatelka kudlanek, Vít Lukáš, ředitel Zooparku Chomutov, Dominik Vondráček, entomolog Národního muzea a člen České společnosti entomologické, a Ondřej Vácha, zoolog a kurátor výstavy kudlanek.
Autor: Marta Kubicová, Zoopark Chomutov
Výstava nazvaná „Kudlanky“ je historicky první svého druhu v České republice a vznikla ve spolupráci s českou chovatelkou Lucií Konrádovou z Mantis Love. Symbolicky se výstava otevírá právě v roce, kdy Česká společnost entomologická vyhlásila kudlanku nábožnou – tedy zatím jedinou u nás žijící kudlanku – Hmyzem roku 2026. (na snímku Stenophylla lobivertex – výskyt Peru, Brazílie)
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
Cílem kampaně Hmyz roku 2026 je upozornit veřejnost na význam hmyzu v přírodě a představit jeden z nejpozoruhodnějších druhů, který se čím dál více rozšiřuje na území České republiky. „Kudlanka nábožná patří mezi nejzajímavější druhy našeho hmyzu a my chceme připomenout nejen její jedinečnost, ale také význam ochrany pestré krajiny, která je domovem nejen kudlanek, ale i tisíců dalších druhů bezobratlých,“ říká Dominik Vondráček, entomolog Národního muzea a člen České společnosti entomologické. (na snímku kudlanka nábožná (Mantis religiosa) – výskyt Evropa, Asie, Afrika, S Amerika)
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
Takto například vypadá nymfa kudlanky nábožné před posledním svlekem. Snímek pochází z Pálavy z roku 2016.
Autor: Vít Lukáš
Celou výstavu doplňuje projekce makrofotografií a videí zachycujících jednotlivé druhy v detailech i při jejich přirozeném chování. Na snímku Pseudacanthops lobipes – výskyt Peru
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
Na výstavě ovšem není jen kudlanka nábožná, ale více než padesát dalších fascinujících dravých zástupců hmyzí říše pocházejících z celého světa. Prohlédnout si lze zástupce těch nejmenších i největších druhů – kudlanky připomínající různé části rostlin i druhy známé svými neobyčejnými loveckými strategiemi. Přímo na výstavě je také vidět líhnutí nymf z ootéky – na snímku Hierodula majuscula – výskyt Austrálie, Queensland.
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
Kudlanky patří mezi nejpozoruhodnější predátory hmyzí říše. Některé druhy kudlanek dokonale napodobují květy orchidejí, jiné suché listy, větvičky nebo kousky kůry. Na snímku Sinomantis denticulata – výskyt Čína, Thajsko
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
Neuvěřitelná rozmanitost, dokonalé maskování a způsob lovu z nich činí jedny z nejzajímavějších bezobratlých živočichů na světě. Na snímku Sibylla pretiosa – výskyt J a JV Afriky
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
Na odborné přípravě výstavy se podílel kurátor Zooparku Chomutov Ondřej Vácha, který má expozici po celou dobu jejího konání na starosti. „Naším cílem není návštěvníky pouze překvapit množstvím vystavených druhů. Chceme jim ukázat, že i bezobratlí živočichové mohou být stejně fascinující jako velcí savci. Věřím, že si lidé z výstavy odnesou úplně nový pohled na svět hmyzu a objeví krásu tvorů, které by jinak možná přešli bez povšimnutí.“ Na snímku Sibylla pretiosa – výskyt J a JV Afriky
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
Významnou část vystavených kudlanek poskytla česká chovatelka Lucie Konrádová, která se pod značkou Mantis Love dlouhodobě věnuje chovu těchto fascinujících živočichů z celého světa. Právě díky této spolupráci se podařilo vytvořit kolekci, která svým rozsahem nemá v České republice obdoby. Na snímku Rhombodera latipronotum – výskyt JV Asie – Čína, Laos, Thajsko
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
„Kudlanky mě fascinují svou neuvěřitelnou rozmanitostí. Každý druh je jedinečný – tvarem těla, zbarvením, způsobem lovu i svým chováním. Mám velkou radost, že si tuto pestrost mohou vůbec poprvé a v takovém rozsahu prohlédnout i návštěvníci české zoologické zahrady,“ říká Lucie Konrádová. Na snímku Rhombodera latipronotum – výskyt JV Asie – Čína, Laos, Thajsko
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
Metallyticus splendidus – výskyt Borneo, Sumatra, Malajsie
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
Deroplatys desiccata – výskyt JV Asie
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
Deroplatys desiccata – výskyt JV Asie
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
Popa spurca – výskyt Afrika a Madagaskar
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
Phyllocrania paradoxa – výskyt Afrika
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
Brancsikia freyi – výskyt Madagaskar
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
Hymenopus coronatus neboli kudlanka korunková imituje květy orchidejí. Výskyt JV Asie
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
Hymenopus coronatus neboli kudlanka korunková imituje květy orchidejí. Vidíte ten pohled?
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
Metallyticus splendidus – výskyt Borneo, Sumatra, Malajsie
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
K výstavě připravil Zoopark Chomutov i dárkové předměty s motivy z výstavy. Návštěvníci si tak mohou zakoupit suvenýry s motivy kudlanek – od pexesa, pohledů, hrnečků, nažehlovaček až po nástěnné hodiny.
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
Isomantis domingensis – výskyt Kuba, Jamajka, Bahamy, Dominikánská republika
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
Acontista mexicana – výskyt střední Amerika
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
Idolomantis diabolica – výskyt východní Afrika
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
Hierodula venosa – výskyt JV Asie
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
Hierodula venosa – výskyt JV Asie
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
Hierodula sp. – výskyt Papua
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
Hierodula sp.
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
Hierodula sp.
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
Hierodula pulchripes – výskyt Indonésie/Sulawesi
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
Hierodula majuscula – výskyt Austrálie Queensland
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
Empusa sp. – výskyt Evropa, Afrika, Asie
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
Deroplatys truncata – výskyt JV Asie
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
Deroplatys desiccata – výskyt JV Asie
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
Deroplatys desiccata – výskyt JV Asie
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
Deiphobe sp. – výskyt Indie
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
Creobroter sp. – výskyt Vietnam
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
Tak jako některé druhy imitují části rostlin, jiné se maskují nápadnou podobou s ptačím trusem. Jako například druh na snímku. Ceratomantis saussurii – výskyt JV Asie
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
Astyliasula phyllopus – výskyt JV Asie
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
Celou výstavu doplňuje projekce makrofotografií a videí zachycujících jednotlivé druhy v detailech i při jejich přirozeném chování. Díky tomu si návštěvníci mohou zblízka prohlédnout i velmi drobné druhy, které by jinak jejich pozornosti bezpochyby unikly. Na snímku Angela purpurascencs – výskyt jižní Amerika, Francouzská Guyana
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
Alalomantis muta – výskyt Kamerun, Angola, Gabon
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov
Acromantis sp. – výskyt Vietnam
Autor: Vít Lukáš, Zoopark Chomutov