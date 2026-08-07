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Poznáte kudlanku, Hmyz roku 2026? Pomozte vědcům zmapovat, které tu žijí
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Poznáte kudlanku, Hmyz roku 2026? Pomozte vědcům zmapovat, které tu žijí
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Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....
V malé vísce na pomezí Českého ráje a Jizerských hor zakoupila čtenářka Jitka zdánlivě nezajímavý kamenitý pozemek, o který nikdo nestál. Aby měla kam jezdit s náctiletými syny nebo i k pronájmu,...
Malou zahrádku na Ostravsku si čtenářka Renata s rodinou pořídila před 23 lety společně se starým domem k rekonstrukci. Původně to prý byl zanedbaný neúrodný pozemek na průmyslovém návozu, vylepšený...
Kvíz prověří vaše znalosti o rozmanitých tucích používaných v kuchyni, od bodu kouře přes vhodné způsoby zpracování až po jejich specifické chuťové vlastnosti. Pomocí dvaceti praktických otázek...
Tuzemský trh s fotografickou technikou v období Československa nabízel neuvěřitelně pestrou směsici domácích přístrojů z Přerova či Prahy a dovážených modelů ze Sovětského svazu či Německé...
Letošní ročník soutěže českých a slovenských amatérských fotografů přírody přinesl nejen fascinující fotografii roku nazvanou Evoluce, ale i novinku v podobě výstavy vítězných i nominovaných...
Léto je v plném proudu a mnoho majitelů chrání své mazlíčky před klíšťaty pomocí přípravků, které se kapou přímo na srst. Právě jejich volný prodej by však mohl být omezen.
Zahradu buduje ve svahu, v neúrodné písčité půdě, postupně a sama. Začala s tím po dokončení rekreačního domku na místě bývalé louky na Plzeňsku. U lesa, mezi dvěma sousedícími domy, na pozemku...
Mládě jako mládě. Nezáleží na tom, jestli jde o dítě nebo malé medvídě. Chovatelé mu do výběhu připravili několik hraček a zvídavé mládě s nimi okamžitě začalo dovádět a zkoušelo s nimi psí kusy....
Záběry zveřejnila 20. července organizace Geographe Marine Research, která se zabývá ochranou velryb a dalších mořských savců. Její pracovníci tuto konkrétní samici, kterou pojmenovali Fraggle, dobře...
Kudlanka nábožná (Mantis religiosa) nebyla Českou společností entomologickou vyhlášena Hmyzem roku 2026 náhodou. Tento fascinující predátor se totiž v souvislosti s oteplováním klimatu postupně šíří...
Kvíz prověří vaše znalosti o rozmanitých tucích používaných v kuchyni, od bodu kouře přes vhodné způsoby zpracování až po jejich specifické chuťové vlastnosti. Pomocí dvaceti praktických otázek...
Plísně nás obklopují na každém kroku. Některé našly uplatnění v medicíně, jiné jsme si kultivovali pro potravinářské účely. Další však znehodnocují potraviny a můžou být i zdraví škodlivé. Právě...
Že víc hlav víc ví, se dá u mravenců i změřit. Vědci z Weizmannova institutu věd postavili pět bludišť s rostoucí obtížností, a to nejtěžší zvládly spolehlivě jen velké skupiny.
Někdo si v kuchyni vystačí s jediným nožem. Ale pokud si chcete ulehčit práci, trochu se poohlédněte i jinam.
Malou zahrádku na Ostravsku si čtenářka Renata s rodinou pořídila před 23 lety společně se starým domem k rekonstrukci. Původně to prý byl zanedbaný neúrodný pozemek na průmyslovém návozu, vylepšený...
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Na rozdíl od většiny ovocných stromů není ořešák dřevinou, kterou lze bez obav řezat kdykoli. Nevhodně zvolený termín nebo příliš razantní zásah mohou strom oslabit na dlouhé roky. Kdy se řeže...
Zoologické zahrady mají mimo jiné chránit ohrožené druhy, které ve volné přírodě rychle ubývají. Pro lvy v tokijské zoo se však stala osudnou červencová vedra. Tři lvice uhynuly a několik dalších...