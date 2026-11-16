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Zimní obleček nemusí být pro psa dobrý skutek. Pejskař mu může i přitížit

Ivana Vaňkátová
  5:00
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Kdy psovi obleček opravdu pomůže a kdy mu může uškodit? Rozhoduje srst i mráz

Kdy psovi obleček opravdu pomůže a kdy mu může uškodit? Rozhoduje srst i mráz | foto: ChatGPTredakce s využitím AI, Midjourney

Pes jménem Karel, kříženec pitbulla a Jacka Russella. Se svou krátkou srstí...
Kdy psovi obleček opravdu pomůže a kdy mu může uškodit? Rozhoduje srst i mráz
Kdy psovi obleček opravdu pomůže a kdy mu může uškodit? Rozhoduje srst i mráz
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Obleček pro psa rozhodně není jen samoúčelným módním výstřelkem. Malým, krátkosrstým nebo nemocným psům může během zimních měsíců výrazně pomoci a uchránit je před podchlazením. Naopak plemena s hustou podsadou zbytečným zateplením riskují přehřátí. O tom, zda psa navléknout do kabátku, totiž nerozhoduje jen teploměr na okně, ale především velikost psa, stav srsti, věk, vlhkost a síla větru.

Kdy psovi obleček opravdu pomůže

Skupina psů, kteří ze zimního oblečení jednoznačně těží, je poměrně široká. Důvodem je nejčastěji slabší přirozená izolace nebo zhoršená schopnost tělesné termoregulace.

  • Malá a štíhlá plemena: Čivava, italský chrt nebo vipet mají nevýhodný poměr povrchu těla k celkové hmotnosti a minimální podkožní tuk. Teplo ztrácejí extrémně rychle.
  • Krátkosrstí psi bez podsady: Krátkosrstý jezevčík či německý boxer nemají spodní izolační vrstvu srsti, která by zadržovala tělesné teplo.
  • Kudrlinky nehřejí: Ačkoliv pudl vypadá díky své kudrnaté srsti velmi chlupatě, chybí mu hustá podsada. Jeho jednovrstvá srst izoluje výrazně hůře, než si většina majitelů myslí, a v mrazu či vlhku snadno prochladne.
  • Štěňata, senioři a nemocní psi: Mláďata ještě nemají plně vyvinutou termoregulaci, starší psi se méně pohybují a psi s artrózou či bolestmi kloubů potřebují udržet svalstvo v teple, aby předešli bolestivému zatuhnutí.
Pes jménem Karel, kříženec pitbulla a Jacka Russella. Se svou krátkou srstí...

„To, jestli pes potřebuje oblečení, nepoznáme podle toho, jak chlupatě vypadá. Rozhoduje, jestli má podsadu, a také jeho věk a zdravotní stav. Dlouhá srst psa sama o sobě nutně nezahřeje, na zahřátí je důležitá podsada,“ vysvětluje pro iDNES.cz MVDr. Martina Načeradská.

V praxi se podle ní často chybuje především u starších psů s kratší srstí. „Mnohem častěji vidím jinou situaci: starší psi s krátkou srstí, kteří už mohou mít artrózu, chodí v zimě ven bez jakéhokoli teplého oblečku. Pak k nám přicházejí s bolavými zády a někdy k tomu stačí jen to, že prochladnou,“ upozorňuje veterinářka. „U psů s artrózou je kromě tepla důležitý i povrch. V zimě mívají potíže kvůli větší nestabilitě při chůzi po kluzkém ledu a sněhu.“

Oblečení ale v zimě nemusí plnit jen tepelnou funkci. Hodí se i u ostříhaných psů (v zimě by se psi neměli stříhat příliš na krátko) nebo jako praktická ochrana před sněhem. „Můj tchán má bearded kolii, tedy psa s dlouhou hustou srstí, a ten chodí ven v bundě například když sněží. Jinak se mu do srsti nabalují sněhové koule, které se pak velmi obtížně odstraňují,“ vypráví MVDr. Načeradská a dodává: „Bunda, která zakrývá většinu těla, pomáhá zabránit tvorbě sněhových koulí v srsti na břiše a hrudníku, hlavně u menších psů, kteří mají tělo blízko země.“

Kdy psovi obleček opravdu pomůže a kdy mu může uškodit? Rozhoduje srst i mráz

Kdy obleček nepotřebují a kdy jim může uškodit

Zdravá a aktivní plemena s hustou dvojitou podsadou, jako je sibiřský husky, aljašský malamut nebo bernardýn, jsou na mráz dokonale přizpůsobena. Zbytečná vrstva navíc u nich může vést k nepohodlí nebo přehřátí. Výjimkou jsou starší, nemocní či ostříhaní jedinci.

„Nejčastější chybou je, že pes zůstane v oblečení i doma. Po návratu domů je potřeba psovi oblečení hned sundat, protože navlečený v bytě se může přehřát. Totéž platí venku, když je sice zima, ale pes je hodně aktivní. Pak je dobré hlídat, aby mu nebylo příliš horko,“ varuje MVDr. Martina Načeradská.

Při dlouhodobém nošení oblečku hrozí také plstnatění srsti. Přehřátí u psa poznáte podle zrychleného dýchání a celkového neklidu. „Pokud pes oblečení zjevně odmítá a opakovaně se ho snaží sundat, je lepší ho nenutit a raději omezit, jak dlouho je venku v chladu,“ doplňuje lékařka.

Kdy psovi obleček opravdu pomůže a kdy mu může uškodit? Rozhoduje srst i mráz

Potřebuje pes v zimě oblečení?

Při rozhodování, zda psa obléknout, vám pomůže orientační metodika Tuftsovy univerzity (TACC – Tufts Animal Care and Condition scales), kterou vytvořil veterinář Gary Patronek. Škála posuzuje míru rizika podle venkovní teploty a velikosti psa.

Riziková teplota podle velikosti psa (v °C)
TeplotaMalé plemenoStřední plemenoVelké a obří plemeno
+10 °C2 – Riziko nepravděpodobné1 – Bez rizika1 – Bez rizika
+5 °C3 – Potenciální nebezpečí3 – Potenciální nebezpečí2 – Riziko nepravděpodobné
0 °C3 – Potenciální nebezpečí3 – Potenciální nebezpečí3 – Potenciální nebezpečí
−5 °C4 – Rozvíjející se nebezpečí4 – Rozvíjející se nebezpečí3 – Potenciální nebezpečí
−10 °C5 – Život ohrožující4 – Rozvíjející se nebezpečí4 – Rozvíjející se nebezpečí
−15 °C5 – Život ohrožující5 – Život ohrožující5 – Život ohrožující

K čemu škála slouží?

Jedná se o orientační bezpečnostní vodítko, nikoliv o striktní zákaz vycházení. Skóre 3 a vyšší znamená, že byste měli zvýšit opatrnost, zkrátit pobyt venku nebo citlivému psovi dát obleček. Zcela jinou zátěží je pro psa rychlé desetiminutové vyvenčení a hodinová procházka v mrazu.

Proč je mokrá nula horší než suchý mráz?

Čeští pejskaři to znají velmi dobře: sychravý zimní den, teplota kolem 0 °C, do toho bláto, mokrý sníh a studený vítr. Z fyzikálního i veterinárního hlediska je tato „mokrá nula“ pro psa z pohledu podchlazení obvykle nebezpečnější než suchý mráz.

  • Ztráta izolační schopnosti: Suchá srst funguje jako izolant díky vzduchu zachycenému mezi chlupy. Jakmile srst promokne, vzduchová kapsa mizí a voda odvádí tělesné teplo extrémně rychle.
  • Blízkost u země: Malá plemena mají hrudník a břicho jen pár centimetrů od mokrého povrchu, takže promoknou během prvních minut.
  • Vliv větru: Větrné počasí pocity chladu ještě násobí. Podle metodiky TACC se při dešti či dešti se sněhem připočítávají k rizikovému skóre hned 2 body navíc.

„Pro podchlazení je obvykle zrádnější mokrá nula s větrem. Vítr proniká srstí a zrychluje ztráty tepla. Mokrá srst izoluje hůř než suchá a odpařování vlhkosti odvádí z těla další teplo. Pes, kterému je na zahradě dobře při několika stupních nad nulou, může v dešti rychle prochladnout,“ potvrzuje MVDr. Martina Načeradská.

Silný suchý mráz však přináší jiné nebezpečí – omrzliny, které nejčastěji postihují uši a konec ocasu. „Omrzliny se navíc zpočátku špatně poznávají a jejich rozsah se může ukázat až za několik dní. Riziko omrzlin začíná pod nulou a zvyšuje se, když je pes vlhký nebo mokrý. Nejhorší je tedy kombinace mrazu s vlhkem,“ upozorňuje veterinářka.

Ještě důležitější než záchranáři a cvičený pes je v případě laviny kamarádská...

Jak poznat, že je psovi zima?

  1. Viditelný třes a chvění těla.
  2. Zvedání a olizování tlapek nebo odmítání chůze.
  3. Zpomalování, zastavování se a snaha otočit se zpět domů.
  4. Vážné příznaky: Apatie, motání se a slabost (známky začínajícího podchlazení vyžadující okamžité zahřátí a veterináře).

Jaký obleček vybrat a na co si dát pozor

Při výběru psího oblečení by měla mít funkčnost vždy přednost před estetikou.

  • Správný střih: Obleček musí psovi perfektně sedět přes hrudník a záda, nesmí ho škrtit v podpaží ani omezovat v přirozeném pohybu. Důležité je, aby spolehlivě kryl břicho a hrudník, ale zároveň nebránil bezproblémovému venčení.
  • Materiál podle počasí: Zatímco na suché chladné dny stačí pletený svetr, do větru, deště a mokrého sněhu je nutné zvolit funkční nepromokavou bundu.
  • Sundat po příchodu domů: Jakmile se vrátíte z procházky, obleček psovi ihned sundejte a nechte ho vysušit. Nenechávejte psa v zatepleném kabátku v přetopeném bytě, aby nedošlo k přehřátí. Z téhož důvodu psa navlékejte do oblečku až těsně před odchodem z domu.
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