Postupná změna krmné dávky
„Nejčastější chybou, kterou majitelé dělají, je náhlá změna původního krmiva během jediného dne. Je přitom nutné, aby správný přechod trval alespoň sedm dní. U citlivějších psů a koček doporučujeme dokonce až deset dní,“ říká Jan Andres, odborník na výživu pro psy a kočky ze společnosti Ontario.
Miska plná, ale prázdná? Odhalte, jestli krmivo pro mazlíčka není jen doplněk
Pozor, prudká změna stravy domácího mazlíčka může vést k narušení biologické rovnováhy jeho trávicího traktu a způsobit zdravotní komplikace. „Právě to je chvíle, kdy se chovatelé často zaleknou a změnu pak nedokončí,“ dodává Andres.