Plné bříško pes i kočka ocení, krmivo ovšem vybírejte s rozmyslem

Psi mají v krmení rádi pravidelnost a vyhovuje jim, u koček se vám to nemusí vyplatit. Můžete si na sebe uplést bič. Nejsou výjimečné případy, kdy kočka svého majitele terorizuje, pokud si usmyslí, že má nárok dostat kapsičku právě teď. Podle Kláry Vodičkové, expertky na kočičí chování, ovšem řešení existuje a není nijak složité. Kočka je lovec, unavte ji hrou, fyzickou aktivitou navíc předejdete obezitě. A nekrmte ve stejnou dobu.



U psa se důsledná pravidelnost v krmení naopak vyplatí, bude prospívat a bude spokojený. Krmte ho ideálně dvakrát denně, menší krmnou dávkou ráno po prvním vyvenčení a větší dávkou odpoledne nebo v podvečer, a to buď minimálně půl hodiny před procházkou, nebo po ní. Po každém krmení by měl mít totiž pejsek aspoň půlhodinku klid na odpočinek. A večer před spaním už ho nekrmte vůbec.



Když se tato pravidla nerespektují, hrozí obzvlášť u větších plemen torze žaludku, život ohrožující stav, kdy se plný žaludek psa otočí kolem podélné osy. Tehdy nezbývá než pejskovi rychle vyhledat veterinárního lékaře, chirurgický zákrok bývá v tomto případě nezbytný.

Psa nepřekrmujte, porce mu odměřujte podle doporučeného dávkování konkrétního krmiva. I tak se ovšem může stát, že svou porci nesežere. V tom případě mu misku se zbytkem krmiva odneste a vraťte mu ji až při dalším krmení. Buďte v tom důslední už od štěněte, jen tak budete mít krmení svého psa pod kontrolou a on se bude na každou dávku krmení těšit a všechno hned spořádá. Vše by měl ovšem řádně rozkousat, čistí si tak i zuby. Pokud hltá, pořiďte mu speciální misku s členitým dnem, což ho v podstatě přinutí žrát pomaleji.



Nezbytně nutná je i miska s čerstvou vodou, ideálně pokojové teploty, kterou by mělo mít každé zvíře k dispozici neustále, obzvlášť pokud krmíte granulemi. Platí to pro psy i kočky, jež si na čerstvou vodu obzvlášť potrpí.

Psi i kočky potřebují hlavně maso

Pes i kočka patří mezi masožravce, takže živočišné (ne rostlinné) bílkoviny a živočišné tuky by měly tvořit naprostý základ jejich stravy. Je to docela věda, když na to přijde, můžete psovi pořídit osobního výživáře a krmit třeba syrovou stravou. Ovšem co se potřebných živin týká, měl by je pes získat i z kvalitních konzerv či granulí, pokud dobře vyberete.



Začneme-li u suchého granulovaného krmiva, tak to má z praktického hlediska řadu výhod: vyjde levněji, snadno se skladuje i dávkuje a po otevření balení vydrží celé týdny „čerstvé“. Obsahuje ovšem zhruba jen deset procent vody, takže miska s čistou vodou musí být stále k dispozici.



„Mokré“ krmivo v konzervách ovšem psům i kočkám lépe chutná a obsahuje sedmdesát až osmdesát procent vody. Na druhou stranu musíte každou načatou konzervu skladovat v lednici a rychle spotřebovat. A před každým podáváním je potřeba obsah konzervy opět ohřát na pokojovou teplotu.

V každém případě nevybírejte podle reklam nebo líbivého obalu, ale naučte se číst etikety. Tou nejzákladnější informací je, zda se jedná o krmivo kompletní, tedy obsahující vše, co vaše kočka či pes potřebuje ke zdravému vývoji a životu (například s holistickým krmivem mazlíčci dostávají opravdu jen to nejlepší), nebo jen doplňkové.

Pokud váš pes všechno hltá a krmivo nekouše, pořiďte mu speciální misku.

Seznam surovin použitých při výrobě musí být uveden u každého krmiva, a to v sestupném pořadí podle obsaženého množství. Přesný popis jednotlivých složek, včetně obsahu jednotlivých druhů čerstvého masa či obilovin, ovšem většinou najdete jen u superprémiových krmiv, přitom jsou tyto informace důležité kvůli možné alergii zvířete na některou ze složek.



Mezi uváděné vedlejší živočišné produkty patří nejen kůže, pařáty, zobáky či kosti, ale mohou to být i vnitřnosti, kterými se tyto šelmy v přírodě také živí. K doplňkovým látkám patří například vitaminy, minerály, probiotika či výtažky z bylinek, případně stabilizátory či antioxidanty.

A co uváděný obsah popela? Nelekejte se, procentní objem popela pouze udává, kolik popela by zůstalo po úplném spálení granulí, tedy kolik je v nich nestravitelné hmoty. Čím je tedy tato hodnota nižší, tím lépe, většinou se toto číslo pohybuje mez pěti až osmi procenty.

Občasná změna krmiva zvířeti většinou prospěje, jen by neměla proběhnout ze dne na den. Zůstat byste měli u hodnotného složení, jen vyměňte třeba obsažené hovězí maso za rybí. Při přechodu na nové krmivo pak nejprve jen přimíchávejte část dávky nového krmiva do toho, na které je váš mazlíček zvyklý. Podíl nového krmiva postupně zvyšujte a během pěti dnů až týdne převeďte mazlíčka na nové krmivo úplně.

Zda nové krmivo zvířeti opravdu prospívá, zjistíte zhruba po měsíci. Pokud nemá žádné střevní potíže, leskne se mu srst a je vitální, mělo by být vše v pořádku. Pokud se v možné souvislosti se změnou krmiva objeví trvalé průjmy, plynatost či alergická reakce (například změny na kůži), je lepší krmivo vysadit a vyhledat veterinárního lékaře.

Respektujte danou věkovou kategorii

Samozřejmostí je brát při výběru krmiva zřetel na věk, kondici a specifika konkrétního zvířete. Například zda jde o štěně či kotě, kastráta, zvíře v plné síle, případně i s velkou sportovní zátěží. Anebo o seniora, který už potřebuje v krmivu méně tuku, aby netloustl, a naopak mu jen prospěje přidaná kloubní výživa.

I pro kočku vybírejte krmivo s vysokým obsahem masa, ovšem také s ohledem na její věk a na to, zda je kastrovaná.

Také platí, že pokud máte dospělou kočku a kotě, není ideální krmit oba granulemi pro koťata. Ty totiž obsahují víc tuku i vitamínů, což u starší kočky může vést k tloustnutí.

Obezita u psů i koček pak s sebou přináší řadu zdravotních problémů, podobně jako u lidí: oběhové a dýchací potíže, záněty slinivky břišní, poškozená játra a ledviny, vyšší riziko cukrovky i vzniku nádorových onemocnění.

Pořád vám připadá složité zorientovat se v bohatém výběru krmiva? V tom případě by vám měl nejlépe poradit veterinární lékař, který vaše zvíře nejlépe zná a může pro něj doporučit ideální krmivo i vzhledem k jeho specifickým potřebám. Případně si nechte poradit od odborníků ve specializované prodejně.