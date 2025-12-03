Krmení ptáků není jen o semínkách. Tyto věci v krmítku opravdu ocení

Zimní měsíce jsou pro volně žijící ptáky kritické. Přikrmování jim může výrazně pomoci, ale jen pokud víte, jak na to. Správně zvolené krmivo, bezpečné krmítko a důsledná hygiena rozhodují o tom, zda ptákům prospíváte, nebo jim nevědomky škodíte.

Z větviček a kokosové skořápky zase můžete vyrobit čistě přírodní krmítko pro ptáčky: stačí k sobě vše pevně svázat pevným provázkem. | foto: Shutterstock

Co dát ptákům do krmítka?

Základem zimního přikrmování je energeticky vydatná potrava, která ptákům pomůže udržet tělesnou teplotu a zvládnout období nedostatku.

Pozor na plastové síťky u lojových koulí – patří mezi nejčastější příčiny poranění ptáků.

Nožky nebo zobáky se do nich snadno zachytí, což může mít fatální následky.

Lepší je krmivo podávat v dřevěném nebo kovovém držáku, případně přímo v krmítku.

  • Slunečnicová semínka (nejlépe černá) – nejvhodnější krmivo pro většinu druhů. Mají vysoký obsah tuku a jsou dobře stravitelná.
  • Proso, oves, pšenice – vhodné především pro semenožravé ptáky, jako jsou vrabci, pěnkavy, hrdličky, zvonci nebo strnadi.
  • Lněná a konopná semena – hodnotný doplněk, oblíbený u drobnějších druhů.
  • Hovězí nebo skopový lůj – rozpuštěný a smíchaný se semeny nebo nasekanými ořechy je skvělým zdrojem energie pro sýkory, brhlíky či šoupálky. Z této směsi lze vyrábět lojové koule či bloky, ale vždy bez plastových obalů.
  • Zrní nebo tzv. zadina, což jsou semena plevelů po vymlácení obilí. Je vhodná zejména pro vrabce, stehlíky, zvonky, pěnkavy a další drobné semenožravé ptáky.
  • Půlky jablek a hrušek – oblíbená pochoutka pro kosy, drozdy a kvíčaly. Ovoce musí být čerstvé, nezkažené a bez plísní.
  • Ovesné vločky (nikoli instantní) – oblíbené u kosů a drobných pěvců. Lze podávat samostatně nebo přimíchat do připravené tukové směsi, která zlepší jejich výživovou hodnotu i stravitelnost.
  • Vlašské a lískové ořechy a nesolené, nepražené arašídy (burské ořechy) – velmi hodnotný zdroj energie, pokud jsou přírodní, bez soli, cukru a tepelné úpravy.
  • Sušený hmyz – mouční červi a jiné larvy, dostupné v obchodech pro chovatele. To ocení druhy se smíšenou nebo hmyzožravou potravou (např. sýkory).

Na krmítka přilétají ptačí otužilci i hosté ze severu. Začíná sčítání ptactva

Přikrmování: jak na to správně?

I dobrý úmysl může nadělat škodu, pokud nevíme, jak na to.

  • Základem je pestrá a energeticky bohatá strava. Různé druhy ptáků dávají přednost různým typům potravy – kombinací semen, tuků, ovoce i hmyzu oslovíme širší spektrum návštěvníků.
  • Na umístění krmítka záleží víc, než se může zdát. Ideální je závětrné místo v blízkosti keřů nebo stromů, kde ptáci najdou útočiště i únikovou trasu, pokud je něco vyruší. Zároveň je potřeba zajistit, aby bylo krmítko mimo dosah koček a dalších šplhavých predátorů.
  • Ptáci potřebují i v zimě přístup k vodě. Miska s vlažnou vodou v chráněném místě může být stejně cenná jako plné krmítko. Stačí obyčejná keramická podmiska, pravidelně doplňovaná a čištěná.
  • Krmítko je místo setkávání mnoha druhů. S tím přichází i riziko přenosu nemocí. Staré zbytky, trus i plísně mohou být nebezpečné. Ideálně jednou týdně krmítko vyčistěte teplou vodou bez chemie.
  • Ptáci si místa s potravou pamatují. Pokud se vrátí a najdou prázdno, zbytečně ztrácejí energii v době, kdy jde o každou kalorii. Proto je důležité doplňovat krmení pravidelně, ideálně každý den.

Ptáky přikrmujte rozumně, slunečnice jsou pro ně jako koblihy, říká ornitolog

Co ptákům nedávat do krmítka?

Některé potraviny jsou pro ptáky nebezpečné nebo zcela nevhodné:

  • Pečivo – zejména bílé, obsahuje minimum živin a velké množství škrobu. Často v něm bývá také sůl, cukr a tuk. U ptáků může vyvolat zažívací potíže, průjem a dehydrataci. Zároveň navozuje falešný pocit sytosti. Pták má zaplněný žaludek, ale nepřijímá potřebné živiny. Dlouhodobě tak slábne a ztrácí zásoby energie.
  • Slané, kořeněné a průmyslově zpracované potraviny – potraviny určené pro lidskou konzumaci, které obsahují sůl, koření, konzervanty, stabilizátory či průmyslové tuky, nejsou pro ptáky vhodné. Mohou zatěžovat jejich ledviny a játra, způsobit podráždění trávicího traktu nebo vést až k otravám.
  • Zbytky z kuchyně – krmítko není místem pro odkládání kuchyňských zbytků. Mastná, smažená, solená či jinak upravená jídla mohou ptákům vážně poškodit trávení. Zkažené potraviny pak představují ještě větší riziko. Bývají zdrojem mykotoxinů, například aflatoxinů, které jsou pro ptáky vysoce toxické i v malém množství.
  • Mléčné výrobky – většina ptáků nedokáže trávit laktózu. Mléko, jogurty, sýry nebo tvaroh mohou vyvolat nadýmání, průjem a další trávicí potíže. Mléčné výrobky proto do krmítka nepatří.
  • Sladkosti a čokoláda – sladké potraviny narušují přirozenou střevní mikroflóru ptáků a přispívají k zažívacím problémům. I malé množství může být pro drobné ptáky nebezpečné.
  • Syrová rýže a luštěniny – mohou v žaludku ptáků nabobtnat a způsobit zácpu. Syrové luštěniny obsahují látky, které narušují vstřebávání živin.
  • Plesnivé nebo žluklé ořechy a semena – pokud žluknou nebo plesniví, jsou pro ptáky nebezpečné a mohou způsobit vážné poškození jater, snížení imunity nebo úhyn. Do krmítka patří pouze čerstvé, nesolené, nepražené a správně skladované ořechy a semena.
