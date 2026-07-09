Místo krátké pauzy při výstupu na horu Mont Blanc zažil fotograf Jake Baggaley setkání, na které jen tak nezapomene. Vysoko nad zemí k němu přišla koza s mládětem a začala mu olizovat nohy. „Když jste uprostřed výstupu, ale musíte na chvíli zastavit, protože se chcete spřátelit s místními,“ napsal ke svým záběrům zveřejněným na Instagramu.
Je na nich je kozorožec horský (Capra ibex), ikonický obyvatel Alp a jeden z nejlepších horolezců mezi savci. Stejně jako spousta jiných horských koz dokáže zdolávat téměř kolmé skalní stěny a udivovat turisty pózami, které snad popírají gravitaci.
Tato alpská koza měla zjevně i velmi dobrý čich. „Nahoru lezou kvůli soli a najednou tam najdou dvě dokonale osolené lidské nohy. Jako kdybyste šli na ryby a vytáhli rovnou hotového mořského vlka,“ napsal do komentářů pod videem jeden z komentujících. Další v nadsázce pochválil samici za to, s jakým klidem zvládá své mateřství. Na příkrou skalní stěnu přišla i s mládětem, které se k ní tisklo, zatímco ona hodovala na Baggaleyho nohách. „Je úplně v klidu a pohodě.“
Olizování lidí není pro kozorožce ničím výjimečným. Jejich přirozená potrava obsahuje jen malé množství minerálů, a tak vyhledávají sůl, kterou nacházejí například v lidském potu. Přesto odborníci upozorňují, že jde stále o divoká zvířata. I když působí přátelsky, mohou být nepředvídatelná a úder jejich mohutnými rohy může člověku způsobit vážná zranění.
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