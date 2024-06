Koním Převalského přepraveným do Kazachstánu se daří, už se začali pářit

Návrat koní Převalského do Kazachstánu Koně Převalského se do stepí středního Kazachstánu vrací po stovkách let. Zoo Praha chce do tamní přírody přepravit celkem 40 koní v průběhu příštích čtyř let. Takový počet koní by měl v ideálním případě zajistit životaschopnou populaci, která se bude dál množit bez zásahů člověka, podobně jako je tomu v západním Mongolsku. Další transport koní Převalského do Kazachstánu je naplánován na příští květen nebo červen.