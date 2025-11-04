„Mnoho majitelů si myslí, že když zvíře dostane kapsičku nebo misku granulí, má o kvalitní výživu postaráno. Jenže pokud sáhnou pouze po doplňkovém krmivu namísto kompletního, zvíře nedostává všechny živiny, které potřebuje. Výsledek se nemusí projevit hned. Váš mazlíček bude působit spokojeně a nasyceně, ale dlouhodobě mu mohou chybět důležité látky. U koček to často vede k problémům s močovými cestami, které souvisejí s nevhodně zvolenou stravou. U psů zase často chybí správný poměr minerálů, který je důležitý pro zdravé klouby,“ vysvětluje Lucie Brabcová ze společnosti Vetstor.
Co musí být na obalu
Rozdíl mezi krmivy je přitom jednoduchý. Kompletní krmivo obsahuje všechny živiny, které zvíře potřebuje, a proto může být jediným zdrojem potravy. Když ho majitel vybere správně, pes nebo kočka mají postaráno o vyváženou stravu každý den.
Doplňkové krmivo je naopak něco navíc. Může jídelníček obohatit, ale nikdy by nemělo nahradit kompletní krmivo. Patří sem pamlsky, některé kapsičky či konzervy, základní supermarketové granule, oleje nebo vitaminy. Právě tady bývá často zmatek, protože obaly vypadají podobně, i když některé kapsičky, konzervy či granule jsou kompletní a jiné jen doplňkové.
Dobrým vodítkem je vždy obal. Výrobce na něm musí jasně uvádět, zda jde o kompletní, nebo doplňkové krmivo. Pokud tam tento údaj chybí, je to varovný signál a buď výrobek neodpovídá evropským pravidlům, nebo se výrobce snaží něco zamlčet.
Vyplatí se také číst složení. U kompletního krmiva by měly být na prvních místech kvalitní bílkoviny (například maso nebo ryby), zatímco vysoký podíl obilovin či dochucovadel může naznačovat nižší kvalitu.
U doplňkových krmiv je důležité vědět, k čemu přesně slouží, například jestli podporují klouby, trávení nebo třeba kvalitu srsti, a používat je opravdu jen jako doplněk ke kompletní stravě po konzultaci s veterinářem.
Omyly, které zvířatům škodí
Podle veterinářů patří mezi nejčastější problémy v ordinacích zažívací obtíže a obezita. Dnes není výjimkou, že kočky dostávají jen kapsičky nebo konzervy, což vůbec nevadí, pokud jde o kompletní krmivo.
Kvalitní „mokrá“ strava je pro ně většinou přirozenější a zdravější než granule, protože jim pomáhá doplňovat tekutiny, které by jinak z misky často nevypily. Problém ale nastává ve chvíli, kdy majitel sáhne po jejich doplňkové variantě, aniž si to uvědomuje.
Tyto produkty často nemají vyvážené složení nebo obsahují příliš mnoho minerálů. Nevhodně zvolená strava může přispívat k problémům s močovými cestami, které trápí velkou část koček.
U psů se zase často objevuje nadváha a následné kloubní problémy. Tyto potíže přitom často pramení z toho, že si lidé pletou doplňkové krmivo s kompletním a používají ho jako hlavní zdroj potravy, přestože nemá správně vyvážený poměr živin.
„Vidíme to denně v ordinacích. Lidé z dobré vůle dopřávají, ale někdy spíš škodí. Přitom stačí zkontrolovat etiketu a poradit se s veterinářem. Zvíře sice působí nasyceně, ale dlouhodobě mu chybí správná skladba živin. To vede nejen k tloustnutí, ale i k problémům s klouby, trávením a celkovou kondicí,“ upozorňuje veterinářka Lucie Široká.
Jak mazlíčkům prodloužit zdravý život
Nezapomínejte na prevenci. Zejména u starších psů a koček je správně zvolené kompletní krmivo jedním z nejúčinnějších způsobů, jak předcházet nemocem.
Veterináři upozorňují, že podobně jako lidé by i zvířata v seniorském věku měla být častěji kontrolována a dostávat stravu přizpůsobenou jejich potřebám. Právě včasná úprava jídelníčku a pravidelné kontroly často rozhodují o tom, zda bude mít mazlíček klidné a aktivní stáří, nebo se bude potýkat s vleklými zdravotními problémy.
„Správná výživa dokáže odhalit a zmírnit problémy dříve, než se z nich stanou vážné diagnózy. Je to investice, která se vždy vrátí v podobě delšího a spokojenějšího života mazlíčka,“ uzavírá Brabcová.