Bernardýn Bohouš je silvestrovský fenomén, na Luční mají živého dodnes

Filmaři si Baldura (1963–1973) vyhlédli na výstavě psů. „Hodil se jim, že byl takový poddajný,“ řekl časopisu Rytmus života Antonín Čermák, jenž trávil hodně času u své tety a strýce, kteří si psa pořídili. Podle původního majitele nebyl Baldur úplně výstavní bernardýn, ale měl klidnou povahu, což se při filmování hodí. Zřejmě nepodědil geny po svých rodičích, kteří nebyli zrovna neškodnými mazlíčky. „Jeho matka Gita nebyla moc hodná. Otcem byl bernardýn Caesar z Hodonína, tomu jeho vlastní pán chodil dávat žrádlo s řetězem v ruce, jak byl zlý,“ prozradil Čermák něco z Baldurova rodokmenu.

Pes byl hrozně žravý a je dost možné, že ani scéna, kdy vypije skleničku alkoholu, není nahraná, protože prý neměl problém sníst a vypít cokoli, co mu kdo podstrčil. „Sežral úplně všechno. Já jsem shodou okolností u natáčení Bohouše byl. Vždycky pro nás přijel taxík z Barrandova. Já byl tenkrát malý kluk, ale pes musel mít s sebou doprovod, takže jsme jezdili spolu,“ vzpomínal Antonín Čermák a dodal, že Baldur by snědl i onen krajíc chleba, kdyby ho filmaři nepolili benzinem.

Bernardýn Baldur měl podle Vladimíra Blahovce, dědečka Antonína Čermáka, laskavou povahu a nikomu nikdy neublížil. Jak prozradil před lety Nedělnímu Aha!, měl jen jednu neřest. „Miloval malé pejsky a každého si hned označkoval. Zvedl nohu a počůral je.“

Bohužel se dožil jen necelých deseti let. „Měl blechy a nemohl se jich zbavit, tak jsme koupili přípravek Biolit, který byl tehdy úplnou novinkou. Postříkali jsme mu náprsenku a místo nad ocasem. Asi do čtrnácti dnů začal být dost malátný a krátce nato bylo po něm. Za půl roku jsme si v časopise Kynologie přečetli dopis jedné čtenářky, která po tomto přípravku přišla stejně rychle o kočku,“ uvedl Vladimír Blahovec.

Potkáte-li na horách bernadýna, většinou se jmenuje Bohouš. Stejně jako ten z Luční boudy, který má i svůj instagramový účet @bohouszlucni.

31. prosince 2024

Přežrat bernardýna není vůbec snadné

Pojďme se však podívat, jak vznikala komedie Bohouš, která je od roku 1968 jedním z nejpopulárnějších silvestrovských pořadů, a jak na chlupatého kolegu vzpomínali Vladimír Menšík a Jiří Sovák. Scénář s jednoduchou zápletkou, kdy v horské chatě soutěží host v podání Vladimíra Menšíka s majitelovým bernardýnem Bohoušem, kdo toho sní víc, napsal František Vlček, který má na svém kontě také seriál Chalupáři) a film režíroval Petr Schulhoff.

Když herci dostali poprvé scénář do ruky, moc nadšeni nebyli. „Ježíši, to bude blbost, shodli jsme se tehdy s Menšíkem,“ vzpomínal Jiří Sovák. „Základ byl jasnej, ale naše repliky jsme vyškrtali a napsali k nim velkými písmeny: IMPROVIZACE,“ dodal. Petru Schulhoffovi, který improvizaci nenáviděl, dali nůž na krk – buď to bude takhle, nebo bez nich. „My mu to podali tak, že to je sranda na Silvestra, a tak by tam trochu té volnosti mělo být,“ vysvětloval Sovák, proč jim změna scénáře prošla. Režisérovi prostě nezbylo nic jiného než souhlasit.

O co jde? Majiteli horské chaty Na Vidrholci Aloisi Randovi právě utekla pokojská Miluška, protože se odmítala dělit o postel se psem, a on netuší, jak se sám postará o kuchyni i o hosty. Ten první už je ve dveřích a tvrdí, že má hlad jako bernardýn, ale evidentně nemá peníze. Proto oba muži uzavřou bizarní sázku: když host dokáže sníst na posezení víc chodů než Bohouš, bude mít zajištěn bezplatný týdenní pobyt. Pokud se mu to ale nepodaří, bude na chatě týden zadarmo zastávat místo pokojské.

A tak Sovák nosil na stůl, a zatímco Menšík už začínal mít dost, bernardýn teprve přicházel jídlu na chuť. Mimochodem, jeho skutečný majitel tenkrát tvrdil, že Baldur potřeboval k tomu, aby se pořádně najedl, až dvanáct kilogramů masa. Menšík vymyslel lest – požádal o krajíc suchého chleba pro každého v domnění, že pes ho po všech těch lahůdkách odmítne.

Jiří Sovák vzpomínal, jak těžké bylo scénu s chlebem natočit. Aby filmaři psa zasytili, dali mu před natáčením sníst celou šišku chleba: „On třikrát tlesknul tlamou a bylo po šišce. Takhle to udělal se dvěma šiškama a už tam nic nezbylo, jenom krajíc chleba. Až jeden génius přišel na nápad. Vzal krajíc, namočil ho do benzinu a na to jsme Bohouše zlomili, jinak jsme to snad točili ještě dneska,“ vyprávěl Sovák.

Vladimíra Menšíka natáčení se psem bavilo. Měl spoustu prostoru k improvizaci, protože mu nikdo neskákal do řeči. Stěžoval si jen na to, že psovi strašně smrdělo z tlamy. „Víc než Sovákovi,“ zažertoval na jedné besedě. Zato Sovák, který měl být Bohoušovým milujícím páníčkem, nenechal na psím kolegovi suchý ani chlup. Podle něho to bylo prase převlečené za bernardýna, kterému z mordy neustále tekly sliny. „Závoje slin. Záclony. Museli jsme přerušovat natáčení a utírat mu tlamu,“ posteskl si herec.

Komedie trvá necelou půlhodinu, ale samozřejmě vznikala déle. „Točili jsme tři dny, já nosil jídlo, Menšík jedl a Bohouš žral. Čtvrtej den koukám, Bohouše právě zvedali na křeslo, protože už sám nevyskočil. Čtyři ho tam rvali,“ zasmál se suše Jiří Sovák. I přes tu velkou spotřebu jídla šlo vlastně o nízkorozpočtový snímek – veškeré náklady včetně honorářů vyšly na necelých deset tisíc korun. Kolik z toho si vydělal Baldur, není známo.

Herci se při natáčení sice bavili, ale rozhodně je nenapadlo, že se komedie stane takovým fenoménem. Vždyť diváci se u ní smějí dodneška a běda, kdyby ji televize každý rok nezařadila do silvestrovského programu. A nejinak tomu bude i dnes, kdykoliv ji navíc najdete na ivysílání České televize. V roce 1975 se na úspěch Bohouše pokusil navázat režisér František Filip snímkem Bohoušův syn s Milošem Kopeckým, Vladimírem Menšíkem a Ivou Janžurovou v hlavních rolích, ale nevyšlo to. Zřejmě jim ke štěstí chyběl Baldur.