Komárů je letos víc. Stěhují se k nám druhy, na které nejsme zvyklí

I tohle je obraz změny klimatu.

Už několik dní spíme doma v moskytiéře.



Jsem na to zvyklý v tropech, ale v životě by mě nenapadlo, že to bude nutnost i v Praze. Před pár lety by mě představa moskytiéry ve střední Evropě nejspíš rozesmála. Jenže, u nás je to aktuálně tak zlý, že to bez toho nejde. Večer do ní utíkáme.