Kocoura šéfujícího majitelům trenérka srovnala klikrem a pamlskem

Od čtyř hodin od rána Čaky terorizoval Libuši a Ladislava z Nymburka jednoduše proto, že se nudil. A právě oni dva byli nejsnadnějším terčem.

V rámci třetí řady pořadu Kočka není šéf, který Česká televize premiérově vysílá každou sobotu, se Klára za Čakym a jeho majiteli vypravila na kontrolu.

Tentokrát našla spokojeného kocoura, který má konečně dostatek podnětů k tomu, aby se doma nenudil. Přestože se mu majitelé dostatečně věnují, stejně si našel novou zábavu. Lehá si před dveře, brání jim v odchodu a nakonec uteče na chodbu a po schodišti do vyšších pater domu kdykoliv odcházejí. Tak mu koupili kšíry a začali ho brát na procházky.

Klára je rozčarovaná, protože Čaky si prostě našel jen jiný způsob, jak si prosadit, aby se vše točilo kolem něj. Nově si prostě kdykoliv vynutí procházku. Klára tedy zvolila takovou tréninkovou metodu, aby svého dosáhli majitelé a mohli kdykoliv z bytu bez problémů odejít.

Konkrétně metodu pozitivní motivace, vzala tedy do ruky klikr a pamlsek, za který byl Čaky ochoten se postupně naučit stoupnout si na konkrétní podložku. Když udělal, co chtěla, klikla - aby věděl, že je to správně, a dostal pamlsek.

Pak Klára podložku přemístila na botník. To bude to správné místo, kam majitelé mohou Čakyho odvolat kdykoliv, když potřebují odejít. A než on spořádá odměnu, v klidu budou za dveřmi.

Podívejte se, jak metoda pozitivní motivace funguje. Jde použít téměř na jakékoliv zvíře, v zoologických zahradách se s ní běžně pracuje.