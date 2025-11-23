Zázrak pro týrané „čarodějnické“ kočky. Dostaly jména po filmových hvězdách

Marek Burza
Devět koček, které někdo krutě pohodil v jediné síťované přepravce u rušné silnice v Herefordshire, má nyní naději na lepší život. Zasloužil se o to laskavý pár z řad veřejnosti, veterinář a tým charitativní organizace, jenž je od té doby pojmenoval podle postav z příběhu Čarodějka (Wicked).
Boq Woodsman s ošetřovatelkou

Boq Woodsman s ošetřovatelkou | foto: Profimedia.cz

Madame Morrible
Glinda Uplandová
Fiyero Tigelaar
Elphaba Thropp
10 fotografií

Čtyři kocouři a pět koček, všichni černé barvy, se náhle objevili pozdě v noci na odpočívadle u silnice A465. Objevila je osmnáctiletá Iola Thompsonová a její dvacetiletý partner Ollie Desborough, kteří zastavili u nedaleké čerpací stanice Lock’s Garage pro limonádu.

Původně měli v plánu si občerstvení vypít na parkovišti, které je od silnice odděleno stromy, než budou pokračovat domů do King’s Acre, když vtom si koček všimli.

A pak že jsou kočky líné. Kocour Luis zdolal ikonický závod Three Peaks

Iola vysvětluje onen okamžik nálezu: „Sjeli jsme ze silnice a okamžitě jsem uviděla devět párů očí, které se leskly ve světle reflektorů a dívaly se na mě z přepravky. Byla jsem opravdu vyděšená, nevěděla jsem, jestli to není nějaká past. Bylo 22:50 a úplná tma.“

„Požádala jsem Ollieho, aby vystoupil a podíval se, a tehdy jsme zjistili, že jde o kočky a možná i koťata. Věděla jsem, že nemůžeme odjet, dokud pro ně nenajdeme místo.“

Kočka je mazlík, ale pořád je to šelma. Potřebuje si hrát a zabavit se

„Zavolali jsme rodičům, kteří kontaktovali policii, ta však nemohla pomoci, a RSPCA, kde už měli zavřeno. Naštěstí máme psa, takže jsme zavolali naši pohotovostní veterinu a řekli nám, ať je rovnou přivezeme.“ Iola a Ollie zvedli těžkou přepravku plnou mňoukajících, vyděšených koček a do půl jedné ráno je bezpečně dopravili na veterinu Vets4Pets.

Po příjezdu veterináři kočky, kterým je přibližně rok až dva, vysvobodili ze špinavé přepravky, do které se sotva vešly všechny najednou. Vyšetření majitelem ordinace a veterinárním chirurgem Elliotem Goodwinem ukázalo, že jsou pokryté vlastními výkaly a viditelně vystresované po tak traumatickém zážitku, kdy je někdo nechal u silnice ve větru a dešti.

Máte doma kočičího gurmána? Zjistěte, jak mu servírovat to pravé

Goodwin byl šokován a znepokojen tím, že se někdo opustil nevinná zvířata v tak nebezpečných a hrozných podmínkách. „Bylo trýznivé vidět je tak vyděšené, a ačkoli jsme je chtěli utěšit, zvolili jsme raději bezkontaktní přístup, abychom je ještě více nestresovali. Potřebovaly čas na odpočinek a zotavení, než jsme mohli provést důkladné vyšetření,“ uvedl. Elliot dále připomněl majitelům, že ať už jsou okolnosti jakékoli, pro takové jednání neexistuje žádné ospravedlnění.

Kočky následně podstoupily kastraci, byly očipovány, odčerveny a zbaveny blech, přičemž jedné z nich odstranili zlomený zub. Veterináři je také oočkovali a otestovali na virus FIV před převozem do kočičího centra Cats Protection Herefordshire.

Nahatá vrásčitá bullycat, bizarní výtvor a oběť množitelů, už je i v Evropě

„V následujících dnech bylo nesmírně obohacující sledovat, jak se začínají projevovat jejich osobnosti, když se učily nám důvěřovat, a to i během zdravotních prohlídek a kastračních zákroků. Jsme potěšeni, že jsme mohli podpořit jejich cestu k lepší budoucnosti, a těšíme se na zprávy o tom, jak se zabydlí v nových domovech,“ doufá Goodwin.

Kočky dostaly jména The Wizard, Elphaba Throppová, Glinda Uplandová, Madame Morribleová, Doktor Dillamond, Dorothy Galeová, Nessa Rose Throppová, Boq Woodsman a Fiyero Tigelaar podle postav z filmové a knižní série Čarodějka (Wicked).

Kočky námi nemanipulují, jen hledají cestu k naplnění svých přání

„Den poté, co jsme kočky našli, jsem se cítila hrozně. Nechápala jsem, jak někdo může udělat něco tak krutého. Kdybychom je nenašli, mohlo se stát cokoliv, ale uvědomila jsem si, že jsme udělali dobrou věc a alespoň teď budou mít lepší budoucnost. Můj táta dokonce řekl, že doufá, že si jednu z nich adoptuje,“ říká nálezkyně Iola Thompsonová.

Vděčnost vyjádřila i Faye Churchillová, manažerka centra Cats Protection: „Jsme nesmírně vděční Iole a Olliemu za rychlý převoz všech devíti koček do bezpečí a také doktoru Goodwinovi a týmu Vets4Pets za jejich laskavost, štědrost a péči o kočky před jejich příchodem do centra.“

„Kočky jsme pojmenovali po postavách z Čarodějky, protože díky skutečnému týmovému úsilí všech zúčastněných se jejich životy opravdu změnily k lepšímu a natrvalo. Jsou to milé kočky s jemnou povahou, a ačkoli jsou po svém utrpení pochopitelně nervózní, zabydlují se skvěle,“ vysvětluje Churchillová.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Snová lesní zahrada, v níž se Tomášovi a Tamaře Klusovým ztrácejí návštěvy

atelier Flera, zahrada, Tomáš Klus, Tamara Klusová

Všechno začalo tím, když se Tamara Klusová zamilovala do starého ovocného sadu v bývalé chatové oblasti za Prahou. S Tomášem tehdy měli prvního caparta, to místo ve svahu a s krásným výhledem je...

I na podzim jste nosili z lesa košíky hub. Podívejte se na nejlepší úlovky

Hlavní houbařská sezona končí, přesto se nám do fotogalerie sešlo hodně vašich...

Hlavní houbařská sezona končí, přesto se nám do fotogalerie sešlo hodně vašich lesních úlovků. Tentokrát knihu Atlas chutí Čech, Moravy a Slezska vyhrává Lenka Macečková za fotografii hvězdovky...

KVÍZ: Kuskus, durum, kroupy. Jak se vyznáte v obilovinách a moukách?

ilustrační snímek

Bez obilovin se náš jídelníček neobejde. Ať už pečete chleba, vaříte knedlíky, anebo dáte přednost pro nás exotičtějším surovinám, jako je quinoa nebo durum. Každopádně většinou patří do stejné...

Na Kotka dolehl průjem u ovcí, zatopená farma i radost ze základů domu

Prima, Farma Votky Kotka, 5. díl, Vojta Kotek, Kozárovice, ovce. průjem, vrtání...

Průběžné budování farmy i sítí a základů pro rodinný dům, do toho péče o zvířata a boj s nevyzpytatelným počasím i mokřinami na pozemku. To už vám na rodinu moc času nezbývá, což si Vojta Kotek...

Máte zryto? Pokud jste to ještě nestihli, pro půdu se dá nerytím udělat víc

Rýt, či nerýt?

Rýt, či nerýt? Kdo na podzim pořádně neotočil rýčem vrchní vrstvu půdy na každém záhonu, neměl hotovo. Zarýval se tak i hnůj, podzimní hnojení je důležité. Ale ani to není potřeba. Rýč se prostě v...

Zázrak pro týrané „čarodějnické“ kočky. Dostaly jména po filmových hvězdách

Boq Woodsman s ošetřovatelkou

Devět koček, které někdo krutě pohodil v jediné síťované přepravce u rušné silnice v Herefordshire, má nyní naději na lepší život. Zasloužil se o to laskavý pár z řad veřejnosti, veterinář a tým...

23. listopadu 2025

Pachatel se nacpal do velmi malé skříňky, nenapadlo nás to, vypráví psovodka

Premium
Tereza Syslová vystudovala Policejní akademii a u pražského útvaru slouží přes...

Víte, co mají společného Cassius Clay a Frisco? Ne, nejde o oblíbený nápoj slavného boxera. Oba jsou policejní psi a na pražském útvaru slouží se svou psovodkou Terezou Syslovou. „Na maďarsko-srbské...

22. listopadu 2025

Na Kotka dolehl průjem u ovcí, zatopená farma i radost ze základů domu

Prima, Farma Votky Kotka, 5. díl, Vojta Kotek, Kozárovice, ovce. průjem, vrtání...

Průběžné budování farmy i sítí a základů pro rodinný dům, do toho péče o zvířata a boj s nevyzpytatelným počasím i mokřinami na pozemku. To už vám na rodinu moc času nezbývá, což si Vojta Kotek...

22. listopadu 2025

I na podzim jste nosili z lesa košíky hub. Podívejte se na nejlepší úlovky

Hlavní houbařská sezona končí, přesto se nám do fotogalerie sešlo hodně vašich...

Hlavní houbařská sezona končí, přesto se nám do fotogalerie sešlo hodně vašich lesních úlovků. Tentokrát knihu Atlas chutí Čech, Moravy a Slezska vyhrává Lenka Macečková za fotografii hvězdovky...

21. listopadu 2025

Máte zryto? Pokud jste to ještě nestihli, pro půdu se dá nerytím udělat víc

Rýt, či nerýt?

Rýt, či nerýt? Kdo na podzim pořádně neotočil rýčem vrchní vrstvu půdy na každém záhonu, neměl hotovo. Zarýval se tak i hnůj, podzimní hnojení je důležité. Ale ani to není potřeba. Rýč se prostě v...

21. listopadu 2025

Světový unikát. V Plzni se z jednoho vejce vylíhla dvojčata varanů modrých

Chovatel Filip Hais představuje mláďata vzácného varana modrého, dvě ze tří se...

Plzeňská zoologická zahrada se pyšní novými přírůstky. Těmi jsou tři mláďata vzácných varanů modrých. Zoo si navíc připsala světový unikát. Z jednoho vajíčka se totiž vylíhla dvě jednovaječná...

20. listopadu 2025  14:47

Snová lesní zahrada, v níž se Tomášovi a Tamaře Klusovým ztrácejí návštěvy

atelier Flera, zahrada, Tomáš Klus, Tamara Klusová

Všechno začalo tím, když se Tamara Klusová zamilovala do starého ovocného sadu v bývalé chatové oblasti za Prahou. S Tomášem tehdy měli prvního caparta, to místo ve svahu a s krásným výhledem je...

20. listopadu 2025

NASA, Napoleon a tajná botanická chyba, která změnila svět. Vesmírný květák

Zelenina, květák, rozkrojený, růžičky

Na první pohled se zdá, že NASA a karfiol nemohou mít nic společného. Pokud se ale na tyto dva subjekty podíváte optikou vědy, zjistíte, že tu spojitost je. Jednou z nich je skutečnost, že vesmírná...

20. listopadu 2025

Vynálezce propisky inspirovalo cvrnkání kuliček. Úspěch slavil nejdřív u armády

Premium
Maďarské jméno László Bíró nejspíš neznáte, jeho vynález – kuličkové pero –...

Maďarské jméno László Bíró nejspíš neznáte, jeho vynález – kuličkové pero – však byl převratný. Na psaní se používá už téměř století, píše magazín Víkend DNES.

19. listopadu 2025

Co dělat s věcmi po babičce? Můžete je darovat nebo uložit do skladových boxů

Ve spolupráci
Re-use zařízení v Hranicích funguje už téměř tři roky, měsíčně do něj zavítá...

Člověk se nerad vzdává vzpomínek na své blízké, jenže městské byty nejsou nafukovací. Přitom se nabízí spousta možností, jak památky uchovat pro budoucí generace, případně jim vdechnout nový život....

19. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Houby sytí i léčí, sloužily šamanům. Také otrávily krále či Napoleonův pluk

Ať žijí houby

Lidstvo provázejí po staletí a posedlí jimi jsme i my dnes. Češi jsou zřejmě nejvášnivějšími houbaři na světě, to je všeobecně známo, na houbách si i rádi pochutnáváme. Využívají se také k léčení....

19. listopadu 2025

ANKETA: Vyberte výherce rybářského prutu. Zhodnoťte nejlepší rybářské zážitky

Soutěž
Radek Filip s okounem o délce 46 cm a hmotnosti 1,8 kg

Zhruba od poloviny září mohli rybáři posílat příspěvky do soutěže Můj nejlepší úlovek, v níž se soutěží o tři luxusní pruty. Nyní máte možnost hlasovat, který příběh si výhru zaslouží.

19. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.