Čtyři kocouři a pět koček, všichni černé barvy, se náhle objevili pozdě v noci na odpočívadle u silnice A465. Objevila je osmnáctiletá Iola Thompsonová a její dvacetiletý partner Ollie Desborough, kteří zastavili u nedaleké čerpací stanice Lock’s Garage pro limonádu.
Původně měli v plánu si občerstvení vypít na parkovišti, které je od silnice odděleno stromy, než budou pokračovat domů do King’s Acre, když vtom si koček všimli.
Iola vysvětluje onen okamžik nálezu: „Sjeli jsme ze silnice a okamžitě jsem uviděla devět párů očí, které se leskly ve světle reflektorů a dívaly se na mě z přepravky. Byla jsem opravdu vyděšená, nevěděla jsem, jestli to není nějaká past. Bylo 22:50 a úplná tma.“
„Požádala jsem Ollieho, aby vystoupil a podíval se, a tehdy jsme zjistili, že jde o kočky a možná i koťata. Věděla jsem, že nemůžeme odjet, dokud pro ně nenajdeme místo.“
„Zavolali jsme rodičům, kteří kontaktovali policii, ta však nemohla pomoci, a RSPCA, kde už měli zavřeno. Naštěstí máme psa, takže jsme zavolali naši pohotovostní veterinu a řekli nám, ať je rovnou přivezeme.“ Iola a Ollie zvedli těžkou přepravku plnou mňoukajících, vyděšených koček a do půl jedné ráno je bezpečně dopravili na veterinu Vets4Pets.
Po příjezdu veterináři kočky, kterým je přibližně rok až dva, vysvobodili ze špinavé přepravky, do které se sotva vešly všechny najednou. Vyšetření majitelem ordinace a veterinárním chirurgem Elliotem Goodwinem ukázalo, že jsou pokryté vlastními výkaly a viditelně vystresované po tak traumatickém zážitku, kdy je někdo nechal u silnice ve větru a dešti.
Goodwin byl šokován a znepokojen tím, že se někdo opustil nevinná zvířata v tak nebezpečných a hrozných podmínkách. „Bylo trýznivé vidět je tak vyděšené, a ačkoli jsme je chtěli utěšit, zvolili jsme raději bezkontaktní přístup, abychom je ještě více nestresovali. Potřebovaly čas na odpočinek a zotavení, než jsme mohli provést důkladné vyšetření,“ uvedl. Elliot dále připomněl majitelům, že ať už jsou okolnosti jakékoli, pro takové jednání neexistuje žádné ospravedlnění.
Kočky následně podstoupily kastraci, byly očipovány, odčerveny a zbaveny blech, přičemž jedné z nich odstranili zlomený zub. Veterináři je také oočkovali a otestovali na virus FIV před převozem do kočičího centra Cats Protection Herefordshire.
„V následujících dnech bylo nesmírně obohacující sledovat, jak se začínají projevovat jejich osobnosti, když se učily nám důvěřovat, a to i během zdravotních prohlídek a kastračních zákroků. Jsme potěšeni, že jsme mohli podpořit jejich cestu k lepší budoucnosti, a těšíme se na zprávy o tom, jak se zabydlí v nových domovech,“ doufá Goodwin.
Kočky dostaly jména The Wizard, Elphaba Throppová, Glinda Uplandová, Madame Morribleová, Doktor Dillamond, Dorothy Galeová, Nessa Rose Throppová, Boq Woodsman a Fiyero Tigelaar podle postav z filmové a knižní série Čarodějka (Wicked).
„Den poté, co jsme kočky našli, jsem se cítila hrozně. Nechápala jsem, jak někdo může udělat něco tak krutého. Kdybychom je nenašli, mohlo se stát cokoliv, ale uvědomila jsem si, že jsme udělali dobrou věc a alespoň teď budou mít lepší budoucnost. Můj táta dokonce řekl, že doufá, že si jednu z nich adoptuje,“ říká nálezkyně Iola Thompsonová.
Vděčnost vyjádřila i Faye Churchillová, manažerka centra Cats Protection: „Jsme nesmírně vděční Iole a Olliemu za rychlý převoz všech devíti koček do bezpečí a také doktoru Goodwinovi a týmu Vets4Pets za jejich laskavost, štědrost a péči o kočky před jejich příchodem do centra.“
„Kočky jsme pojmenovali po postavách z Čarodějky, protože díky skutečnému týmovému úsilí všech zúčastněných se jejich životy opravdu změnily k lepšímu a natrvalo. Jsou to milé kočky s jemnou povahou, a ačkoli jsou po svém utrpení pochopitelně nervózní, zabydlují se skvěle,“ vysvětluje Churchillová.