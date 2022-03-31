V soutěžní anketě, která má formu fotoduelu, se měsíc co měsíc schází spousta nádherných fotografií od čtenářů iDNES.cz. Děkujeme za ně, protože úžasně ilustrují naše zvířecí parťáky a jejich soužití s námi. Je škoda, aby po odhlasování úplně zapadly, a tak vám přinášíme fotovzpomínky na letošní zimu, která přinesla mráz i sníh. I pro naše psy, kočky, oslíky či prasátka. Jako je třeba zasněžená Roura na snímku.
Autor: Sofie Vávrová
Loufíček a jeho první sníh
Autor: Ivana Zsilinszká
Pepánek, dostal se k nám jako maličké selátko, po zranění od kombajnu.
Autor: Martina Bárová
Aragorn
Autor: Pavel Dolenský
Jessie, která miluje zimu
Autor: Denisa Vavřačová
kočička Šůta
Autor: Pavel Čechura
Lucky a jeho první sníh
Autor: Hana Novotná
Kočičí radost ze sněhu (modelka Mia)
Autor: Petra Braná
Woodoo a Sissi
Autor: Monika Neznalová
Kočičí svetříkové duo
Autor: Šárka Schubert
Teo a zima
Autor: Kristýna Kahovcová
Kočičí krasobruslení
Autor: Radim Zlámal
Pixie při západu
Autor: Matyáš Baraňák
Kolorka
Autor: Lucie Zalcerová
Tobík
Autor: Miluše Růžičková
Kočka ve sněhu
Autor: Jana Bělohlavá
Coudy a procházky ve sněhu
Autor: Barbora Mlynářová
Maggie
Autor: Michal Pekař
Oslík Matěj a oslice Káťa v pozadí
Autor: Kristýna Nedelková
Baily, 7 měsíců
Autor: Kateřina Halmichová
Ledová královna
Autor: Petra Váňová
Shasta
Autor: Monika Grofčíková
Čiko
Autor: Patrik Holek
Pooh
Autor: Denisa Bešková
Šelmu ani sníh nezastaví.
Autor: Kristýna Pešlová
Tonda a první sníh
Autor: Nicole Martenková
Mia
Autor: Nela Smrčková
Malá Tessina čůzina
Autor: Vendula Doležalová
Náš IceTea a Kingswood
Autor: Nela Kratochvílová
Čertina
Autor: Michaela Voborníková
Kačenka
Autor: Barbora Ludvíková
Aron na sněhu
Autor: Lukáš Rožec
Honey
Autor: Filip Mokrý
Bekynka
Autor: Kristýna Spilková
Mám hlad a prázdné bříško
Autor: Jana Urbánková
Mia
Autor: Lucie Foukalová
Oggy v Tatrách
Autor: Josef Krump
Filippa Kataboliw – barzoj
Autor: Hana Novotná
Xabík miluje sníh
Autor: Alena Kovářová
Bety
Autor: Tereza Hypšová
Procházka sněhem
Autor: Martin Vyhlas
Kira
Autor: Dobešová Eliška
Corgi krajinka
Autor: Hana Kindelmannová
Blue miluje sníh!
Autor: Miloš Těsnohlídek
Sunny – zimní procházka v přírodě
Autor: Jan Reichert
Fanda, úžasný kamarád
Autor: Pavlína Malá
Suri
Autor: katka kalab
Amy lovící myšky ve sněhu
Autor: Věra Khuntová
Vteřiny klidu
Autor: Daniel Táncos
Naše Mája miluje jakékoliv roční období
Autor: Natálie Šimůnková
Tati, zebe mne tlapka.
Autor: Dalibor Špoták
Zima mi nevadí, prázdná miska ano
Autor: Vanesa Urbánková
Maxik
Autor: Bohuslava Kábelová
Diviška
Autor: Petra Ševčenková
Esha
Autor: Jakub Kühr
Nebe na zemi s motýlkem.
Autor: Marcela Šťastná
Marley si užívá ledové tříště
Autor: Veronika Herianová
Zimní radovánky psa Baddyho
Autor: Lucie Králová
Zimní editace Bonie
Autor: Monika Zuczkova
Melek
Autor: Markéta Šidáková
Hattie
Autor: Kristýna Svobodová
Geronimo – American Bully, 21 měsíců starý
Autor: Aneta Kučerová
Marley
Autor: Petra Svatoňová
Sníh, míček a já. Víc ke štěstí nepotřebuju
Autor: Pamela Nguyenová
Bertík, výstup na Praděd
Autor: Jitka Fořtová
Ares a Enny
Autor: Nikola Holešinská
Hagrid
Autor: Petra Boehmová
Hrátky ve sněhu
Autor: Michal Pěkný
Trace
Autor: David Pintér
Scooby
Autor: Klára Špůrová
Alba, pán hor.
Autor: Michaela Knapová
Hope Dream Zlatá kudrnka
Autor: Andrea Petrlíková
Roxy a sníh
Autor: Monika Poláková
Poprvé ve sněhu
Autor: Lucie Mitrášová
Miluje srdcem, nikoliv pamlskem.
Autor: Nelly Przeczek
Holky z Brd
Autor: Marie Viktorová
Jůlinka v lese
Autor: Alena Strádalová
Angenie
Autor: Lenka Bolcková
Prosím foto
Autor: Magda Řezáčová
Spajk
Autor: Petra Slováková