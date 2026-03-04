Podle doktora Pétera Pongrácze z Univerzity Eötvöse Loránda existuje mezi psy a kočkami zásadní rozdíl v tom, jak vnímají lidskou přítomnost jako „bezpečný přístav“. Zatímco pes se v případě strachu instinktivně vrací ke svému pánovi, u koček výzkumy ukázaly, že na majitele u dveří čekají nebo jej následují v podstatě se stejnou intenzitou jako u úplně cizího člověka.
Test podivných situací měří úzkost
Aby vědci z týmu doktora Pongrácze tato tvrzení podložili daty, využili v rámci studie publikované v časopise Applied Animal Behaviour Science takzvaný „Test podivných situací“. Tento experiment, který se běžně používá u dětí nebo psů, měří míru úzkosti při odloučení a ochotu zvířete prozkoumávat okolí.
Během dvanáctiminutového testu vědci sledovali, jak kočky reagují na přítomnost majitele, cizího člověka, nebo na situaci, kdy zůstanou v místnosti úplně samy.
Výsledky ukázaly, že kočky na rozdíl od psů nevnímají člověka jako svůj „bezpečný přístav“. Zatímco pes se v případě strachu instinktivně vrací ke svému pánovi, kočky v testu čekaly u dveří nebo následovaly osobu zhruba stejně, ať už šlo o jejich majitele, nebo o úplně cizího člověka.
Kočky nespoléhají na lidskou rodinu
Míra úzkostného chování, jako je schovávání se pod židlí, byla u obou skupin lidí téměř identická, což dokazuje, že kočky se v krizových momentech nespoléhají výhradně na svou lidskou rodinu.
Majitelé koček také často zjistí, že pro jejich mazlíčky není člověk onou „jistou základnou“, ze které by odvážně vyráželi do neznáma. Kočky byly totiž ochotné zapojit do hry cizí lidi stejně jako své majitele.
Vědci zaznamenali, že se některé kočky o cizince láskyplně třely a vyhledávaly jejich blízkost naprosto stejně, jako by šlo o jejich dlouholeté pečovatele. Tato sociální flexibilita je pro ně evolučně výhodná, ale potvrzuje, že jejich náklonnost není založena na existenční závislosti.
To však neznamená, že by nás kočky neměly rády. Mezi kočkou a člověkem může existovat hluboké přátelství, které je pro domestikované kočky výhodné, protože jim zajišťuje péči a bezpečí.
Hlavním závěrem studie však zůstává, že kočky jsou k lidem přátelské a společenské z vlastní vůle, nikoliv proto, že by bez nás cítily nepřekonatelnou úzkost. Jsou to zkrátka suverénní osobnosti, které si naši společnost vybírají, místo aby na ní byly závislé.
Tato skutečnost naznačuje, že jejich potřeba blízkosti není motivována čistě úzkostí nebo hledáním ochrany, ale spíše jejich specifickým sociálním nastavením.