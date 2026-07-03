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Kočičí rituály. Proč vzájemné olizování srsti může signalizovat konflikt

Marek Burza
Vzájemné olizování srsti může být občas projevem skryté nevraživosti, která...

Vzájemné olizování srsti může být občas projevem skryté nevraživosti, která dokáže velmi rychle přerůst v otevřenou agresi. | foto: Gemini

Autogrooming, kdy si kočka čistí chlupy sama, se zaměřuje na centrální oblast...
Tento graf ukazuje, jak některé kočičí chování s větší pravděpodobností vede k...
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Někdy bývá těžké rozklíčovat, zda vás vaše kočka zbožňuje, nebo vámi naopak hluboce opovrhuje. Jak se navíc ukazuje, kočky se dokážou chovat chladně i k příslušníkům vlastního druhu. Vědci totiž zjistili, že vzájemné olizování srsti může být občas projevem skryté nevraživosti, která dokáže velmi rychle přerůst v otevřenou agresi.

Tým z gentské univerzity v Belgii se detailně zaměřil na takzvaný allogrooming, což je odborný termín pro situaci, kdy kočka používá svůj drsný jazyk připomínající smirkový papír k čištění a údržbě srsti jiného jedince. Dlouho přitom panoval obecný předpoklad, že pokud se kočky takto vzájemně opečovávají, pojí je pevné přátelství.

Začínající konflikt

Odborníci však nyní odhalili, že toto chování může naopak signalizovat probíhající konflikt. V časopise Applied Animal Behaviour Science vědci uvádějí: „Allogrooming lze využít také v kontextech sociálního napětí. Kočky v takovém napětí vykazují asymetrické držení těla, stažené uši dozadu a neklidné chování.“

Vzájemné olizování srsti může být občas projevem skryté nevraživosti, která dokáže velmi rychle přerůst v otevřenou agresi.
Autogrooming, kdy si kočka čistí chlupy sama, se zaměřuje na centrální oblast těla. Při allogrooming kočka čistí chlupy jiné kočky, kdy se zaměřuje na těžko dostupná místa, jako je hlava, krk a uši.
Tento graf ukazuje, jak některé kočičí chování s větší pravděpodobností vede k jinému. Například fyzický kontakt mezi kočkami je ve 41 procentech případů následován allogromingem.
Mezinárodní výstava Kočky Praha 2026
6 fotografií

Vztahy mezi zvířaty v té chvíli nejsou ideální, což potvrzuje i další vyjádření týmu: „V těchto situacích může allogrooming sloužit buď jako forma usmíření, která má zabránit eskalaci, nebo jako jemný agonistický signál k nenápadnému vyřešení konfliktu.“

Do výzkumu se zapojilo 53 majitelů dvou koček, jejichž úkolem bylo natáčet své mazlíčky právě ve chvílích, kdy se navzájem čistí. Výsledky jasně ukázaly, že olizování může fungovat jako skrytý projev dominance a agrese.

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„Kočky raději volí nenápadné varování než drápy nebo zuby, protože při skutečném boji riskují vlastní zranění. Allogrooming lze proto použít jako jemný agresivní signál, například když si obě kočky chtějí odpočinout na stejném oblíbeném místě na slunci,“ dodali k tomu ve své zprávě vědci.

Během pozorování se ukázalo, že když jedna kočka začne olizovat druhou (nejčastěji na krku), dominantní zvíře tím dává najevo svou převahu. Druhá kočka v reakci na to často sklopí uši, což značí, že jí tato interakce není vůbec příjemná.

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Mezi další typické projevy napětí patřilo ohánění se tlapkou, škrábání nebo kousání. „Pozorovali jsme také mnoho jemných známek stresu, jako je cukání hlavou, škrábání za ušima, zívání nebo olizování pysků,“ doplňují výzkumníci. „Tyto nenápadné signály se objevovaly zejména tehdy, když kočky neměly rovnocenné postavení – například když se jedna kočka nakláněla nad druhou.“

Funguje to i naopak

Vzájemná péče o srst však samozřejmě může mít i čistě pozitivní význam. Studie potvrdila, že olizování dokáže upevňovat sociální vazby, pomáhá udržovat hygienu nebo přispívá k uvolnění druhého zvířete.

„Všimli jsme si, že aktivní vyhledávání fyzického kontaktu, jako je například společné schoulení v pelíšku, předchází allogroomingu v 41 procentech případů,“ popisují vědci.

Při přátelském čištění se kočky nejčastěji zaměřují na hlavu a uši. Kočičí uši jsou mimořádně citlivé a nacházejí se v jejich blízkosti pachové žlázy, takže je pro ně tato péče velmi příjemná.

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Olizování navíc úzce souvisí se společnou zábavou, jak potvrzuje i výzkumný tým: „Pozorovali jsme, že allogrooming bývá spojen také se hrou. Když si kočky hrají, rády spolu zápasí. Zjistili jsme, že u mnoha koček sloužilo olizování právě jako podnět k zahájení hry.“

V takových případech k olizování dochází obvykle v oblasti krku, kam se kočky během hry také nejčastěji koušou.

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