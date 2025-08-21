Kočka je pouštní zvíře
Domácí kočky pocházejí původně z pouštních oblastí, kde si zvykly přijímat tekutiny převážně z kořisti. To je důvod, proč jsou dnešní kočky náchylnější k dehydrataci – zejména pokud jsou krmeny suchým krmivem bez dostatečného přístupu k vodě.
„Kočka by měla denně vypít 40 až 60 ml vody na kilogram tělesné hmotnosti. U průměrné kočky o váze 3,5 kg to je přibližně 150 ml vody. Pokud kočka pije málo, může to mít negativní dopad na její zdravotní stav,“ upozorňuje Kryštof Doležal ze Super zoo veterina a dodává, že nízký příjem tekutin vede k vyššímu riziku onemocnění močových cest a ledvin, především u kastrovaných koček žijících v domácnosti.
|
Dehydratace u domácích mazlíčků může ukazovat na nevhodné krmivo nebo nemoc
„K příznakům dehydratace u koček patří letargie a nezájem o okolí, suchá tlamička, zapadlé oči, špatná elasticita kůže a zvýšený srdeční tep. Pokud vaše kočka málo pije a při hlazení je jí nepříjemný dotyk ve spodní části zad, může být příčinou již probíhající zánět ledvin, či ledvinové kameny,“ vysvětluje Doležal.