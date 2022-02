VIDEO: Z odpadové trubky vyrobíte skvělý otočný hlavolam pro vaši kočku

Každý podobný podnět je pro kočku prospěšný, aby zaměstnala hlavu, a koneckonců si u toho trochu protáhne i tělo. Protože jen pokud bude otáčet tělem hlavolamu, budou jí vypadávat granule. V Receptáři prima nápadů předvedl jeho výrobu pěkně krok za krokem Míra Nosek, takže se do toho může pustit i kutil začátečník. Pokud ho někdo pustí do dílny.

Materiál na hlavolam: odpadová trubka, 2 víčka na trubku, závitová tyč, dřevěné latě a hranoly, 2 matky a 2 podložky na závitovou tyč a samořezné šrouby. Z nářadí a pomůcek využijete ruční pilu, brusný papír, vrták se záhlubníkem, vruty a vrtačku.

Jak na výrobu hlavolamu, aby se povedl

Z odpadové trubky uřízněte díl o délce zhruba 20 centimetrů, ten bude tvořit hlavní část hlavolamu. Konce trubky uzavřete plastovými víčky odpovídající velikosti, jednou z těchto zavíčkovaných stran do něj budete doplňovat granule či kočičí pamlsky. Návod, jak vyrobit tuto hlavní část hlavolamu, najdete na videu, stojan už zvládnete podle obrázků.

A můžete se pustit do díla. Naměřte si a uřízněte 4 kusy dřevěné laťky, jejich délka by měla odpovídat vzdálenosti mezi hranami obou víček. U latěk pak zabruste hrany, ať si kočka ani nikdo jiný nezadřel třísku.

Na obou koncích nařezaných latěk si vyměřte body, kde předvrtáte otvory na jejich připevnění. Poté si otvory předvrtejte pomocí vrtáku se záhlubníkem, aby se dřevo nerozštíplo. Všechny čtyři laťky rozmístěte rovnoměrně po obvodu celého pláště válce a přichyťte je k plastu pomocí samořezných šroubů vždy ve dvou (již připravených) bodech.

Do plastové trubky pak vyvrtejte ze tří stran (případně ze dvou, aby se dal hlavolam více naplnit) otvory, kterými budou vypadávat pamlsky. Jednu ponechte plnou, aby se z trubky hned všechno nevysypalo.

Přesně ve středu obou víček vyvrtejte otvor, kterým protáhnete závitovou tyč. Ta bude tvořit osu, podle níž se bude válec otáčet.

Tuto část hlavolamu pak zkompletujte včetně podložek a matek (viz postupové fotografie v galerii). Délku závitové tyče si vyměřte v závislosti na tom, jak vzdálené budou hranoly stojanu, do nějž hlavolam usadíte. Na jedné straně bude závitová tyč zapuštěna dovnitř do hranolu (tzv. stojky), na druhém konci bude volně ležet ve žlábku. Závitovou tyč tedy podle potřeby uřízněte na míru a oba konce začistěte pilníkem.

Poté závitovou tyč protáhněte hlavolamem, zavíčkujte a na jedné straně zajistěte podložkou a dvěma matkami. Druhou stranu budete při dosypávání pochoutek otevírat, pro snazší manipulaci tam tedy dejte jen jednu podložku a matku.

Ještě vyrobit stojan, na němž bude hlavolam zavěšený. Skládá se z pěti kusů: podesty, dvou noh a dvou stojek. U stojek zvolte správnou výšku – pokud bude hlavolam moc nízko, může si kočka při otáčení zlomit tlapičku, když to bude moc vysoko, nedosáhne na něj. Nezapomeňte přitom počítat s výškou podesty, na níž stojky připevníte.

Připravte si stojky, do nichž bude hlavolam usazen. Uřízněte si dva hranoly na požadovanou výšku, začistěte, a do jednoho z boku vyvrtejte díru pro zapuštění (tam budete vkládat kratší díl závitnice), do druhého udělejte žlábek (do něj se volně usadí delší část závitnice).

Pak si z dřevěných hranolků uřízněte ještě podestu a dostatečně dlouhé nohy (bočnice), aby byl hlavolam stabilní. Celou konstrukci podstavce zkompletujte, jednotlivé části spojte vruty, na každý spoj použijte dva. Nakonec můžete stojan ošetřit olejem na dřevo, případně nátěrem vodou ředitelnou ekologickou barvou s atestem na dětské hračky.