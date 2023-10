Týrané, opuštěné i zraněné. Takové kočky v útulcích vyhlížejí nové majitele

Pakliže tedy hledáte nového domácího mazlíčka, rozhodně stojí za to se přijít podívat a adoptovat si kočku právě tady.

Kočky z útulku putují k majitelům zdravé

Rozhodně se nemusíte bát, že by kočička nebo kocourek, kterého si adoptujete, měli zdravotní problémy. „V ruce držím kocourka, který se ztratil, nebo ho někdo vyhodil na ulici, což je bohužel častý osud koček, který u nás končí. Byl naprosto zdecimovaný, vyhublý, měl zánět v očích a každé jídlo hltal, jako by mělo být jeho poslední. Dneska už je v pořádku a čeká na někoho, kdo se s ním bue mazlit. Všechna zvířata opouští útulek zdravá, to je samozřejmé,“ říká Klára Zemanová, místopředsedkyně Pražského spolku ochránců zvířat, který Kočičí dům Kocour Felix v Klecanech provozuje.

Předsedkyně spolku Hana Janišová, která je sama majitelkou pěti koček, dodává a zdůrazňuje, že je strašně důležité, aby si lidé brali zvířata z útulků, protože jakmile se uvolní místo, mohou se do útulku dostat další zvířata, která nemají domov. „Kolik udáme měsíčně koček se říct nedá, ale ročně naším útulkem projde zhruba 350 koček, ten se přijme a zhruba stejný počet se udá,“ doplňuje.

Lepší svět pro domácí mazlíčky

Že je potřeba pomáhat kočičkám, ale samozřejmě také pejskům si myslí i Daniela Hlavačková, marketingová ředitelka Mars pro střední Evropu. I proto útulek v Klecanech firma podporuje a někteří zaměstnanci sem dokonce docházejí pomáhat s provozem.

„V rámci společnosti Mars se dlouhodobě snažíme o budování osvěty - vysvětlujeme, proč by si lidi měli brát zvířata právě z útulků. Naší strategií je dělat lepší svět pro domácí mazlíčky. A právě adopce je jedna z těch věcí, která napomáhá, aby zvířátka nebyla bez domova a netrpěla,“ vysvětluje Hlaváčková, která je hrdou majitelkou tří koček, byť je má na chalupě.

„Doma zvíře nemáme, i když dcery by si ho moc přály, ale náš současný životní styl by se s životem kočky nebo psa, neslučoval, tak čekáme. Do budoucna ale adopci kočičky zvažujeme,“ usmívá se marketingová ředitelka společnosti Mars.

Za klíčové považuje, aby si lidé, kteří adopci domácího mazlíčka zvažují, dobře promysleli, jestli péči o kočku či psa zvládnou, aby zvíře neskončilo v útulku znova. „Důležité je mít zodpovědný přístup. Když se tedy rozhodnete, že chcete domácího mazlíčka, dojděte do útulku. Mezi lidmi panuje mnoho mýtů a jedním z nich je, že jsou zvířata z útulků nepřizpůsobivá. To ale není pravda. Většina těchto koček a pejsků jsou krásná, zdravá zvířata, o které se lidi jen neuměli postarat. Každý si tu vybere,“ zdůrazňuje nakonec.

Pomáhat se snaží i známé osobnosti

Herečka a moderátorka Alice Bendová, která se přijela do kočičího útulku v Klecanech podívat také, má doma čtyři pejsky a na sociálních sítích se snaží pomáhat opuštěným psím seniorům. „Mám pocit, že pomoc si zaslouží především psí a kočičí senioři. Ti mají malou šanci na adopci, tak podporuju právě je. Kočičky jsme nikdy neměla, já jsem psí člověk. Ale moje sestra je na obojí, takže má kočky i psy. Úřadují po celém baráku a někdy je u nich dost veselo,“ říká Bendová.

A dodává: „Nejraději bych vzala kočku sestře, ale ta mi řekla, že mě zabije, pokud vezmu další. A k nám bohužel vzít kočku nemůžu. Určitě ale prosím všechny, kteří mohou, ať si zvíře adoptují, ale samozřejmě, musí si to dobře rozmyslet, aby neskončilo v útulku znova.

Zvířátka z útulku si adoptuje i herec a influencer Milan Peroutka. „Mám dvě kočičky a jednoho pejska, ten je z útulku. Myslím, že lidé by si zvířata z útulku měli brát, moc to podporuju. Nás si naše kočky našly samy. A musím říct - zvířata jsou kolikrát lepší než lidi, rád se na ně dívám a samozřejmě se s nimi mazlím. V každé domácnosti by jeden mazlíček měl být.“