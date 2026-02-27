Právě takovou polepšovnu má kočičí behavioristka Kateřina Štiblická, která pomáhá kočkám a lidem najít společnou řeč a řešit problematické chování, aby spolu znovu mohli žít spokojeně a v míru.
Kateřino, jaké důvody může škrábání čalouněného nábytku mít?
Všichni víme, že si kočka škrábáním udržuje drápky ve skvělé kondici. Navíc škrábání vypadá jako kombinace jógy a gymnastiky, proto to kočku vídáme dělat třeba po delší době ležení. Málokdo ale zváží, že kočka může škrábáním i komunikovat s jinými kočkami. Tedy značkovat či si ulevovat od úzkosti.
Kočičí strom si doprostřed místnosti obvykle lidé nedávají, zato roh sedačky je tak krásně vidět už ode dveří...