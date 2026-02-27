Škrábat drahou sedačku se kočka neodnaučí, ale řešení to má, líčí odbornice

Škrábání je pro kočky přirozeností z mnoha důvodů... | foto: Getty Images

Kristýna Malina
Je sice pěkné, že si kočka při zatínání drápků také pěkně protáhne tělo, ale proč to nedělá na škrabadle, které jste jí pořídili? Poškrábané boky sedačky, čalounění postele nebo křesla se mohou stát noční můrou a přivedou vás do stavu, ve kterém byste svou kočku nejraději šoupli do nějaké kočičí polepšovny.

Právě takovou polepšovnu má kočičí behavioristka Kateřina Štiblická, která pomáhá kočkám a lidem najít společnou řeč a řešit problematické chování, aby spolu znovu mohli žít spokojeně a v míru.

Kateřino, jaké důvody může škrábání čalouněného nábytku mít?
Všichni víme, že si kočka škrábáním udržuje drápky ve skvělé kondici. Navíc škrábání vypadá jako kombinace jógy a gymnastiky, proto to kočku vídáme dělat třeba po delší době ležení. Málokdo ale zváží, že kočka může škrábáním i komunikovat s jinými kočkami. Tedy značkovat či si ulevovat od úzkosti.

Kočičí strom si doprostřed místnosti obvykle lidé nedávají, zato roh sedačky je tak krásně vidět už ode dveří...

Kateřina Štiblická

Škrábat drahou sedačku se kočka neodnaučí, ale řešení to má, líčí odbornice

