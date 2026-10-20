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Podzimní péče o kočky. Jak připravit svého mazlíčka na chladnější dny

Marek Burza
  4:00

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Důležité je si uvědomit, že kočka je zvíře společenské, které má rádo přehled. | foto: Profimedia.cz

S kočkou člověk sdílí v průměru zhruba pět tisíc dní. Na podzim, kdy se dny krátí a kočky tráví víc času doma, se z nich stávají hlavně dny na gauči, u okna a v teple.

Podzimní péče o kočky představuje ideální příležitost, jak přizpůsobit každodenní návyky chladnějšímu období a zajistit vašemu mazlíčkovi maximální pohodlí. Přechod na sychravé počasí, topnou sezonu a kratší dny totiž vyžaduje specifický přístup k výživě, péči o srst i k psychické pohodě kočky.

Nachystejte teplá místečka

S kočkou člověk sdílí v průměru pět tisíc dní. Na podzim, kdy se dny krátí a kočky tráví víc času doma, se z nich stávají hlavně dny na gauči, u okna a v teple.

Důležité je si uvědomit, že kočka je zvíře společenské, které má rádo přehled.
Spokojená kočka = spokojený majitel.
Kočku přitahuje tekoucí voda.
Na podzim počítejte s tím, že budete kočku častěji vyčesávat.
4 fotografie

Kočky v tomto období přirozeně tlumí svou aktivitu a vyhledávají bezpečné vyhřátá zákoutí. Je proto vhodné připravit jim zóny pro odpočinek mimo průvan, například umístěním měkkého pelíšku v blízkosti radiátoru nebo vyvýšeného místa na parapetu s hřejivou dekou, ze kterého mohou bezpečně pozorovat venkovní dění.

Čekejte línání

Podzim přináší kočkám několik změn najednou. Srst se intenzivně připravuje na zimu a většina koček prochází výrazným línáním, kvůli kterému péče o kůži a srst dostává zásadní význam. Pravidelné denní kartáčování nepomáhá jen udržovat čistotu v domácnosti, ale především chrání kočičí trávení před vznikem nebezpečných smotků chlupů, takzvaných trichobezoárů.

VIDEO: Pomoc s péčí o srst vaše kočka ocení. Při línání dvojnásob

Do jídelníčku je v tomto čase praktické zařadit podávání kočičí trávy nebo speciálních sladových past, které usnadňují průchod spolknutých chlupů trávicím traktem. Venkovním nebo polodivokým kočkám navíc po příchodu ze sychravého počasí vždy pečlivě zkontrolujte a očistěte tlapky od bláta či vlhkosti.

Podpořte pitný režim

S topnou sezonou přichází suchý vzduch v bytech a kočky, které od přírody pijí málo a velkou část tekutin přijímají z potravy, ocení zvýšený podíl vlhké stravy. Pro podporu pitného režimu pomáhá rozmístit po bytě více misek s čerstvou vodou dále od krmiva nebo pořídit kočičí fontánku, která láká k pití proudící vodou.

Kratší dny, méně přirozeného pohybu a zpomalený metabolismus se mohou projevovat na línějším trávení a sklonu k přibývání na váze. Místo zvyšování krmných dávek je dobré podpořit fyzickou aktivitu interaktivní hrou. Pravidelné deseti až patnáctiminutové herní bloky s udičkou či laserem nebo schovanými pamlsky udrží kočku v dobré kondici i během sychravých večerů.

U kotěte nepodceňte imunitní okno po šestém týdnu. Potřebuje vitaminy

Dlouhý a spokojený život se skládá z malých chvil a stabilních rituálů. Kočky jsou tvorové zvyklí na stereotyp a předvídatelný denní rytmus jim dává pocit jistoty a bezpečného zázemí.

Společné momenty, jako je ranní krmení, večerní hraní nebo klidné mazlení u televize, posilují vzájemný vztah s člověkem. Stále více majitelů vnímá své kočky jako plnohodnotné členy rodiny a o jejich pohodu pečuje stejně vědomě jako o vlastní.

Kočka je mazlík, ale pořád je to šelma. Potřebuje si hrát a zabavit se

Dlouhý a zdravý život kočky nestojí na jednom velkém rozhodnutí, ale na drobných každodenních návycích: kvalitní stravě, dostatku tekutin, preventivních kontrolách u veterináře a vědomé pozornosti, kterou jí člověk věnuje.

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