V Číně vyvinuli obojek pro psy a kočky, který „překládá“ štěkot a mňoukání

Pavla Žáková
Uvádí vás váš čtyřnohý mazlíček do rozpaků, když se chová, jako by vás neznal, nebo štěká zdánlivě bez příčiny? Vědci z Číny mají řešení. Obojek využívající umělou inteligenci překládá psí a kočičí „řeč“ do lidské. Věcička asi za dva a půl tisíce korun má však hned od zrodu i svoje kritiky. „Kdo ověří správnost překladu?“ ptají se.

„Mám hlad! Drž se ode mě dál! Chci sváču!“ Takhle prý se svými majiteli mluví psi a kočky. Ukazuje to video vývojářů z čínského Chang-čou, kteří vytvořili speciální chytrý obojek pro psy a kočky. Neuronovou síť údajně natrénovali na jednom a půl milionu nahrávek a tisíci hodin videí, aby dokázala „porozumět“ zvířecí řeči a přeložit ji do té lidské.

Zařízení PettiChat stojí na open-source modelu umělé inteligence Qwen od Alibaba Cloud. Malá krabička se zaoblenými hranami se připíná na obojek. Zachycuje štěkot či mňoukání, které pak „přeloží“ do lidské řeči. Podle tvůrců dosahuje přesnost překladu až 94,6 procent u koček a 92,3 procent u psů.

Po zveřejnění příspěvku na síti X se pod videem objevily kromě nadšených komentářů i kritické. „Kdo ověřil přesnost překladu?“ ptají se mimo jiné. Jiní pokládají přeložené věty za banální a známé, takže si je majitel zvířete dokáže snadno sám odvodit.

Zatímco recenzenti z HotHardware označili video za naaranžované a překlad vět za lehce vyfabulovaný, další testeři hodnotili produkt lépe. „Zda se tím skutečně podařilo rozluštit řeč mazlíčků, se teprve ukáže,“ uzavírá Trusted Reviews.

Zařízení stojí 119 dolarů a předobjednat si ho lidé mohli 15. května. Této možnosti údajně využily desetitisíce lidí.

