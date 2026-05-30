„Mám hlad! Drž se ode mě dál! Chci sváču!“ Takhle prý se svými majiteli mluví psi a kočky. Ukazuje to video vývojářů z čínského Chang-čou, kteří vytvořili speciální chytrý obojek pro psy a kočky. Neuronovou síť údajně natrénovali na jednom a půl milionu nahrávek a tisíci hodin videí, aby dokázala „porozumět“ zvířecí řeči a přeložit ji do té lidské.
Zařízení PettiChat stojí na open-source modelu umělé inteligence Qwen od Alibaba Cloud. Malá krabička se zaoblenými hranami se připíná na obojek. Zachycuje štěkot či mňoukání, které pak „přeloží“ do lidské řeči. Podle tvůrců dosahuje přesnost překladu až 94,6 procent u koček a 92,3 procent u psů.
Po zveřejnění příspěvku na síti X se pod videem objevily kromě nadšených komentářů i kritické. „Kdo ověřil přesnost překladu?“ ptají se mimo jiné. Jiní pokládají přeložené věty za banální a známé, takže si je majitel zvířete dokáže snadno sám odvodit.
Zatímco recenzenti z HotHardware označili video za naaranžované a překlad vět za lehce vyfabulovaný, další testeři hodnotili produkt lépe. „Zda se tím skutečně podařilo rozluštit řeč mazlíčků, se teprve ukáže,“ uzavírá Trusted Reviews.
Zařízení stojí 119 dolarů a předobjednat si ho lidé mohli 15. května. Této možnosti údajně využily desetitisíce lidí.
