Nevěděli si rady s krvelačným kocourem. Stačilo si ho jen tolik nevšímat

Mladý pár Bára a David mají nový přírůstek do rodiny, malého chlapečka. Žije s nimi také asijský leopardí kocour Čikin. Koupili ho od chovatelky přes internet, ale bez průkazu původu.

Je to pěkný dáreček. Od malička se chová velice bázlivě, přesto agresivně útočí na své páníčky i na ostatní kočky. Majitelům se mstí za nedostatek času a pozornosti močením do jejich postele.

Jejich problém spočívá v tom, že každý z nich upřednostňuje jiné metody výchovy. Zatímco David je pro tvrdší ruku, Bára má spíše tendenci chválit a hladit.

„Když jsme si ho přivezli domů, schoval se na celý den pod postel, až druhý den se s námi začal seznamovat. Ale útočil za každé situace, při každé příležitosti a bez důvodu,“ popisuje David. A jeho žena dodává, že jelikož je jejich miminko nejslabším článkem rodiny, troufá si nejvíc na ně.

Zvláštní na Čikinovi je to, že i když si hraje, nikdy nemá zatažené drápky jako ostatní kočky a David ukazuje ruku, která je podrápaná. „Konkrétně to vypadá tak, že ji David zavalí pod deku a já jsem ten typ, který ho spíš hladí,“ popisuje Bára. „Myslím, že žárlí, že máme miminko a nevěnujeme mu tolik času, kolik bychom měli,“ myslí si.

Klára Vodičková

Oba připomínají i situaci, kdy kocour čurá do postele, ale jenom když to jeho majitelé vidí. Evidentně se mstí. „Dělá to od malička. Dokonce když ležíme na posteli a házíme mu myšku, je spokojený, ale když přestaneme, skočí na postel a počurá nám nohu,“ popisuje David.

„Je to kočka, která je aktivní, ale neví, jak si má s vámi hrát,“ vysvětluje kočičí „vychovatelka“ Klára. „Vy se snažíte ho pořád zahrnovat láskou, ale on to nechápe a bere to jako útok. Tolik si ho nevšímejte a nechejte ho, aby za vámi trošku začal dolézat. A pak si pro něj udělejte čas,“ říká.

Klára také doporučuje postavit kocourovi na zahradě voliéru, aby měl kde číhat a aby se nemohl (vzhledem k tomu, že mají doma tříměsíční miminko) nakazit od toulavých koček. A radí, aby ho v okamžiku, kdy se pokouší seknout, začali ignorovat.

Po měsíci se Klára Vodičková vrátila do rodiny Báry a Davida a užasla, jakou cestu Čikin a hlavně jeho páníčci ušli. Ani jediný nový škrábanec a z kocourka je ideální mazlíček, který nemá tendence útočit na miminko.

Jediný problém, který zůstal, je akrobatická schopnost otevírat nejen skříně, ale i dveřní kliky. Klára vysvětlila, že v tomto případě budou muset zasáhnout sami majitelé. Místo klik nainstalovat koule a na skříně dětské pojistky. Ty by ostatně museli instalovat časem i tak, až mimino trochu povyroste.

Hlavně se tímto experimentem vyřešilo zásadní dilema. Protože v rodině už sílil rozpor, zda bude, anebo nebude muset jít „krvelačný“ kocour z domu.

