Místo přítelkyně mazlíček. Svobodní britští muži se zamilovali do koček

Jeden ze čtyř dotazovaných mužů věří tomu, že díky kočce nemá potřebu hledat si partnerku, protože společnost, kterou potřebuje, mu poskytne jeho mazlíček. 29 % dotazovaných mužů zase tvrdí, že s kočkou se dobře povídá a celá polovina je přesvědčena, že jsou díky svému mazlíčkovi více v klidu.

Vypadá to dokonce, že kočky začínají z pozice nejoblíbenějších mazlíčků vytlačovat psy. „Vždycky nám říkali, že pes je nejlepší přítel člověka. Jenže pro svobodného profesionála jako jsem já, který hodně cestuje, jsou mnohem lepší společností kočky,“ vysvětlil Basil Kronfli pro Mirror.com.

I on patří do skupiny britských mužů, která si kočky velmi oblíbila. „Moje kočky Jasper a Max nepotřebují každodenní procházky a fungujeme na bázi, že když chtějí pomazlit nebo poškrábat, dají to najevo a já jsem tady pro ně,“ dodává.

Studie dále uvádí, že jeden ze tří mužů si myslí, že pořízení kočky bylo jejich nejlepším životním rozhodnutím. Každý čtvrtý je pak přesvědčen, že z něj kočka učinila více milujícího člověka, a každý šestý, že se mu podařilo domluvit si více schůzek se ženami právě díky tomu, že vlastní kočičího mazlíčka .

Kočka jako mazlíček ovšem přináší i výzvy. Každý pátý svobodný muž uvedl, že musel předčasně ukončit rande se ženou, když zjistil, že nemá ráda kočky.

Z výzkumu rovněž vyplynulo, že muži se o své kočičí mazlíčky na oplátku umí hezky postarat. Na preventivní kontrolu k veterináři bere svou kočku pravidelně každý rok celých 76 % z nich a devět z deseti věří, že se u nich jejich kočka má dobře. „Kočky nám poskytují úžasnou emoční podporu, takže je jen v pořádku, že se o ně na oplátku hezky staráme,“ řekl k tomu Johny Gould, šéf společnosti Itch.com, která si průzkum nechala zpracovat.