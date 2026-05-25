Kočka místo předení jen frká. Kdy jde o běžnou rýmu a kdy už o život

Autor:
Přinesli jste si domů nového člena rodiny a místo radostného předení slyšíte jen kýchání a frkání? Nejste v tom sami. Právě v místech s větší koncentrací zvířat se infekce horních cest dýchacích šíří velmi rychle.

Když má kočka rýmičku, není vždy třeba šílet, spíše sledujte její příznaky. | foto: Gemini

I když to zní hrozivě, ve většině případů není důvod k panice. V online poradně U veterináře nedávno řešili dotaz majitelky kočky Kori, která si rýmu přinesla z kočičí kavárny. Majitelka váhala: „Máme šílet a volat pohotovost, nebo stačí počkat do pondělí?“

Proč kočky smrkají?

U koček se často setkáváme s takzvaným komplexem kočičí rýmy. Jde o zánět horních cest dýchacích, který může být způsoben viry i bakteriemi.

Projevuje se výtokem z nosu, kýcháním, slzením očí a někdy i hlasitým bublavým dýcháním, protože kočka má prostě ucpaný nos. Dobrou zprávou je, že pokud vaše kočka normálně jí, pije a není apatická, obvykle se nejedná o život ohrožující stav a návštěva pohotovosti o víkendu není nutná.

Jak kočce ulevit doma?

Než se v pondělí spojíte se svým veterinářem, můžete kočce pomoci sami. Čistota nosu je základ.

  • Okolí nosu a nozdry jemně otírejte vatovým tampónkem namočeným v odvaru z heřmánku nebo řapíku. Pomůže to udržet nos průchozí a zabrání vzniku nepříjemných krust.
  • Zvyšte vlhkost vzduchu. Pokud kočka hodně frká, pomáhá vlhčí vzduch, například zvlhčovač nebo mokrý ručník na topení.
  • Lákavé jídlo. Kočka s ucpaným nosem hůře cítí potravu a může začít odmítat jídlo. Zkuste jí kapsičku trochu ohřát, aby se uvolnilo aroma, nebo nabídněte něco extra voňavého.

Kdy už přestává jít o legraci? Varovné signály

I když rýma vypadá banálně, existují momenty, kdy je potřeba vyhledat veterinární pohotovost okamžitě.

Sledujte tyto příznaky:

  • Dýchání s otevřenou tlamkou: kočka se snaží nadechnout pusou, protože nosem to už nejde.
  • Modré sliznice: signál, že tělo nemá dostatek kyslíku.
  • Zapojení břišního lisu: vidíte, jak se kočce při každém nádechu výrazně stahuje břicho?
  • Hnisavý nebo krvavý výtok: pokud je výtok z nosu hustý, žlutozelený nebo s krví.
  • Apatie a nechutenství: kočka jen leží, nereaguje na podněty a odmítá jídlo i vodu.

Rada veterináře z poradny: není potřeba panikařit, pokud kočka normálně funguje. Pokud by se ale objevilo dýchání s otevřenou tlamkou nebo by kočka přestala jíst, raději pohotovost vyhledejte.

Pokud si nejste jistí, zda je stav vaší kočky vážný, nebo jen potřebujete poradit s dávkováním podpůrných prostředků, online poradna je tu pro vás i během víkendů a svátků.

