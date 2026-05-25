I když to zní hrozivě, ve většině případů není důvod k panice. V online poradně U veterináře nedávno řešili dotaz majitelky kočky Kori, která si rýmu přinesla z kočičí kavárny. Majitelka váhala: „Máme šílet a volat pohotovost, nebo stačí počkat do pondělí?“
Proč kočky smrkají?
U koček se často setkáváme s takzvaným komplexem kočičí rýmy. Jde o zánět horních cest dýchacích, který může být způsoben viry i bakteriemi.
Projevuje se výtokem z nosu, kýcháním, slzením očí a někdy i hlasitým bublavým dýcháním, protože kočka má prostě ucpaný nos. Dobrou zprávou je, že pokud vaše kočka normálně jí, pije a není apatická, obvykle se nejedná o život ohrožující stav a návštěva pohotovosti o víkendu není nutná.
Jak kočce ulevit doma?
Než se v pondělí spojíte se svým veterinářem, můžete kočce pomoci sami. Čistota nosu je základ.
- Okolí nosu a nozdry jemně otírejte vatovým tampónkem namočeným v odvaru z heřmánku nebo řapíku. Pomůže to udržet nos průchozí a zabrání vzniku nepříjemných krust.
- Zvyšte vlhkost vzduchu. Pokud kočka hodně frká, pomáhá vlhčí vzduch, například zvlhčovač nebo mokrý ručník na topení.
- Lákavé jídlo. Kočka s ucpaným nosem hůře cítí potravu a může začít odmítat jídlo. Zkuste jí kapsičku trochu ohřát, aby se uvolnilo aroma, nebo nabídněte něco extra voňavého.
Kdy už přestává jít o legraci? Varovné signály
I když rýma vypadá banálně, existují momenty, kdy je potřeba vyhledat veterinární pohotovost okamžitě.
Sledujte tyto příznaky:
- Dýchání s otevřenou tlamkou: kočka se snaží nadechnout pusou, protože nosem to už nejde.
- Modré sliznice: signál, že tělo nemá dostatek kyslíku.
- Zapojení břišního lisu: vidíte, jak se kočce při každém nádechu výrazně stahuje břicho?
- Hnisavý nebo krvavý výtok: pokud je výtok z nosu hustý, žlutozelený nebo s krví.
- Apatie a nechutenství: kočka jen leží, nereaguje na podněty a odmítá jídlo i vodu.
|
Rada veterináře z poradny: není potřeba panikařit, pokud kočka normálně funguje. Pokud by se ale objevilo dýchání s otevřenou tlamkou nebo by kočka přestala jíst, raději pohotovost vyhledejte.
Pokud si nejste jistí, zda je stav vaší kočky vážný, nebo jen potřebujete poradit s dávkováním podpůrných prostředků, online poradna je tu pro vás i během víkendů a svátků.
