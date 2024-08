Etoložka: Kočky námi nemanipulují, jen hledají cestu k naplnění svých přání

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Dokud je kočka mazel a čeká nás doma po práci, je všechno v pořádku. Problém přichází, když začne dělat něco, co se nám nelíbí. Nedochází nám, že kočka vnímá svět jinak, a projektujeme do jejího chování své domněnky. Vnímáme to jako zradu, naschvál. Zkrátka jak nám to mohla udělat?