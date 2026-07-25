Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Do ruské věznice poslali kočku s obojky plnými drog, zrakům dozorců neunikla

Zuzana Vacková
Nezvyklého pašeráka drog dopadli vězeňští dozorci v ruském Nižním Novgorodu. Do nápravné kolonie č. 17 se je pokusila dostat obyčejná kočka domácí. Kontraband přenášela ve speciálních obojcích a vykračovala si v nich kolem vězení jako by nic.

Pracovníci věznice si nečekané drogové dealerky všimli ještě předtím, než se dostala do areálu. Kočku odchytili a podezřelé obojky jí sundali. Na místo byl přivolán policejní pes speciálně vycvičený k vyhledávání drog a potvrdil, že se uvnitř obojků skutečně nacházejí omamné látky.

V Číně vyvinuli obojek pro psy a kočky, který „překládá“ štěkot a mňoukání

Pachatele ani druh drog úřady nezveřejnily

Podle ruské Federální vězeňské služby byly drogy určeny vězňům v nápravné kolonii. Neupřesnila však, o jaký druh ani množství se jednalo.

Zatím také není jasné, kdo pokus o pašování zorganizoval a kterým vězňům měla zásilka připadnout. Případ je dalším z neobvyklých způsobů, jimiž se pachatelé snaží dostat zakázané předměty do ruských věznic.

Po odstranění obojků pracovníci museli podle předpisů zkontrolovat, jestli kočka během zásahu neutrpěla žádné zranění. Když se ujistili, že je pašeračka v pořádku, vypustili ji zpět na svobodu.

Český drsňák s talentem pro obchod loví pašeráky po světě jako jiní kachny
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Takto pózují u vody psi čtenářů iDNES.cz, milují léto u bazénu, řeky i moře

Zrzky na Berounce – Lili a Ruby

Léto si s námi letos poněkud hraje, nicméně pár trochu chladnějších dní nikomu neublíží a osvěžení ve vodě naši psí parťáci ocení nejen když je i ve stínu přes třicet. A pořád tu máme ještě...

I na malou zahradu se vešel biopool s voňavou vodou a nenápadná trampolína

malá zahrada s biopoolem, Flera, Leffler

Sníte a vlastním koupání na vlastní zahradě, ale vlastně se moc neorientujete v pojmech jako je bazén, biobazén či koupací jezírko, když vlastně i ono může mít tvar bazénu? Váháte, zda se vám na...

Africkou divočinu plnou mláďat si naplno užijete na safari uprostřed Evropy

Safari Park Dvůr Králové, léto 2026, mláďata

Nejenže jsou výběhy Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem plné okatých, roztomilých a často i raritních či vzácných zvířat, mnohdy v rodinných skupinách, dohromady se stovkami letošních i...

Proč pes po vykonání potřeby hrabe. Veterináři mají jasné vysvětlení

ilustrační snímek

Vypadá to jako snaha po sobě uklidit, ve skutečnosti jde o něco úplně jiného. Když pes po vykonání potřeby zahrabe zadními tlapami, rozesílá pachovou zprávu a nechává za sebou viditelnou značku....

Cesta k nakládačkám v láku byla dlouhá, pak ale ty znojemské dobyly svět

Na otočném stole se plnily okurky do nejžádanějších čtyřlitrových sklenic a...

Máte raději malé křupavé okurky ve sladkokyselém nálevu, nebo měkoučké kvašáky ze sudu? Děláte domácí, nebo si kupujete hotové? Nenápadné zelené plody, které se ve sklenici mění v delikatesu,...

Nevíte, co s cuketami? Zkuste Maršálkův dort, špagety či italské minestrone

Nepodceňujte v kuchyni cuketu, lze z ní vykouzlit řadů skvělých jídel.

Kořeny má v Americe, vyšlechtili ji však v Itálii, odkud má i název. Cuketa, či spíš zucchini, tedy malá tykev, představuje lahůdku první kategorie. Ne nadarmo se z ní peklo i v Peče celá země. A vy...

25. července 2026

Do ruské věznice poslali kočku s obojky plnými drog, zrakům dozorců neunikla

Pašeráci poslali do věznice kočku s drogami. Ukryli je do dvou obojků, 23.7.2026

Nezvyklého pašeráka drog dopadli vězeňští dozorci v ruském Nižním Novgorodu. Do nápravné kolonie č. 17 se je pokusila dostat obyčejná kočka domácí. Kontraband přenášela ve speciálních obojcích a...

25. července 2026

Tak co, už u vás rostou? Pochlubte se svými houbařskými úlovky

ilustrační snímek

Jaro bylo ve znamení sucha, během začátku léto to nebylo o mnoho lepší,to růstu hub vůbec nesvědčí. Ale před pár dny přece jen trochu zapršelo, takže lze očekávat, že v lesích by se mohlo přece jen...

12. června 2026,  aktualizováno  24. 7. 12:55

Rybíz po sklizni volá po nůžkách. Naučte se poznat staré dřevo a trefit termín

Černý rybíz doplňuje antioxidanty, podporuje vylučování vody z organismu,...

Otrháním posledních sladkých bobulí péče o rybíz nekončí. Právě týdny bezprostředně po sklizni jsou ideální pro prosvětlení keřů a založení budoucí úrody. Mnoho zahradníků ale dělá zásadní chybu v...

24. července 2026  10:59

Kompletní průvodce, jak bez nervů a nepořádku oloupat exotické plody

ilustrační snímek

Příprava exotického ovoce často představuje nečekanou kulinářskou výzvu. Správná technika loupání a krájení u těchto plodů šetří čas a nervy a zabraňuje zbytečnému plýtvání cennou dužinou.

24. července 2026

Čumilové s mobily nenechali vystrašeného medvěda slézt z elektrického sloupu

Medvěd vylezl na elektrický sloup v USA, zásah záchranářů nepomohl

Řidiči v americkém státě Nové Mexiko se nestačili divit. Na vrcholu sloupu elektrického vedení visel medvěd, který tam vylezl zřejmě před nějakým nebezpečím. Záchranáři nabádali svědky, aby ho...

24. července 2026

Pět nejkrásnějších zahrad čtenářů iDNES.cz, které jsou podle gusta odborníků

Soutěž
Jak dopadlo hlasování čtenářů v 1. kole soutěže Nejkrásnější zahrada?

V soutěži Nejkrásnější zahrada 2026 jsme slíbili představit ještě výběr odborníků, kteří v 1. kole vybírali souběžně se čtenáři – takže není divu, že se v některých případech sešli. Pak ještě atelier...

23. července 2026  21:11

Pochlubte se zahradou a přihlaste ji do 2. kola soutěže Nejkrásnější zahrada

Nafoťte svou zahradu, popište její příběh, a přihlaste ji do soutěže...

Zahradní sezona běží naplno a kdo má zahrádku, nebo aspoň terasu či balkon, se snaží užít si co nejvíc času venku. Ať má vaše zelené království jakoukoli podobu, pochlubte se do 26. srpna jeho...

20. května 2026,  aktualizováno  23. 7. 20:24

Proč pes po vykonání potřeby hrabe. Veterináři mají jasné vysvětlení

ilustrační snímek

Vypadá to jako snaha po sobě uklidit, ve skutečnosti jde o něco úplně jiného. Když pes po vykonání potřeby zahrabe zadními tlapami, rozesílá pachovou zprávu a nechává za sebou viditelnou značku....

23. července 2026

Africkou divočinu plnou mláďat si naplno užijete na safari uprostřed Evropy

Safari Park Dvůr Králové, léto 2026, mláďata

Nejenže jsou výběhy Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem plné okatých, roztomilých a často i raritních či vzácných zvířat, mnohdy v rodinných skupinách, dohromady se stovkami letošních i...

23. července 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Čtenáři určili vítěze hlavních cen v 1. kole soutěže Nejkrásnější zahrada

Soutěž
Jak dopadlo hlasování čtenářů v 1. kole soutěže Nejkrásnější zahrada?

První kolo soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 dnes dorazilo do finále a čtenáři rozhodli, kterých pět zahrad vyhrává zahradní pomocníky značky Fieldmann. Mimochodem, o stejné ceny se bude hrát i ve 2....

22. července 2026  15:15

Vydry v japonské zoo pomáhají s úklidem bazénu. Za odměnu dostávají led

Vydry v japonském akváriu po sobě uklízejí hračky za kostky ledu

Dvě vydry mořské z japonského akvária Toba baví internet svou večerní rutinou. Mei a Kira totiž ochotně pomáhají uklízet z bazénu hračky a kužely. Za odměnu dostávají kostky ledu, které si hned...

22. července 2026  15:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.