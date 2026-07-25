Pracovníci věznice si nečekané drogové dealerky všimli ještě předtím, než se dostala do areálu. Kočku odchytili a podezřelé obojky jí sundali. Na místo byl přivolán policejní pes speciálně vycvičený k vyhledávání drog a potvrdil, že se uvnitř obojků skutečně nacházejí omamné látky.
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Pachatele ani druh drog úřady nezveřejnily
Podle ruské Federální vězeňské služby byly drogy určeny vězňům v nápravné kolonii. Neupřesnila však, o jaký druh ani množství se jednalo.
Zatím také není jasné, kdo pokus o pašování zorganizoval a kterým vězňům měla zásilka připadnout. Případ je dalším z neobvyklých způsobů, jimiž se pachatelé snaží dostat zakázané předměty do ruských věznic.
Po odstranění obojků pracovníci museli podle předpisů zkontrolovat, jestli kočka během zásahu neutrpěla žádné zranění. Když se ujistili, že je pašeračka v pořádku, vypustili ji zpět na svobodu.
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