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Osm nejpodivnějších věcí, které kočky dělají. Kočičí behavioristka vysvětluje

Kristýna Malina
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Nacházíte pravidelně svou kočku schoulenou v umyvadle? | foto: Getty Images

Vlezou do každé krabice, zabydlují se v umyvadle, v noci sprintují po bytě a ještě větší rychlost někdy vyvinou poté, co navštíví svou toaletu. S oblibou nás při mazlení hnětou tlapkami s vytaženými drápky tak, že nám likvidují oblečení či čalounění nábytku, a někdy i s chutí shazují věci z nábytku na zem. Proč tyto a další podivnosti kočky dělají?

Všechno má bezpochyby nějaké logické vysvětlení, tak jsme o něj požádali specialistku na kočičí chování – tedy jakou kočičí psycholožku – behavioristku Kateřinu Štiblickou.

  • Co se skrývá za nočními sprinty po bytě?
    Může to být spousta věcí, obvykle ale nejde o nic tajemného. Kočky často prospí dobu, kdy je majitel v práci – což obvykle bývá přes den, a proto je spousta koček aktivnější večer. Samozřejmě je dobré situaci řešit, pokud nás to budí a obtěžuje – a zejména doporučuji neodkládat řešení, pokud se toto u kočky objevilo nově.
    Nicméně každý případ je jiný a jsou i situace, kdy je kočka v noci neklidná a bojí se – třeba kvůli nastupující demenci, ale i ze spousty jiných důvodů. Nebo se nám kočky v noci více prohání a perou, což taky nemusí být vždycky jen hra. Těžko se na to odpovídá plošně.
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