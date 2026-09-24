Všechno má bezpochyby nějaké logické vysvětlení, tak jsme o něj požádali specialistku na kočičí chování – tedy jakou kočičí psycholožku – behavioristku Kateřinu Štiblickou.
- Co se skrývá za nočními sprinty po bytě?
Může to být spousta věcí, obvykle ale nejde o nic tajemného. Kočky často prospí dobu, kdy je majitel v práci – což obvykle bývá přes den, a proto je spousta koček aktivnější večer. Samozřejmě je dobré situaci řešit, pokud nás to budí a obtěžuje – a zejména doporučuji neodkládat řešení, pokud se toto u kočky objevilo nově.
Nicméně každý případ je jiný a jsou i situace, kdy je kočka v noci neklidná a bojí se – třeba kvůli nastupující demenci, ale i ze spousty jiných důvodů. Nebo se nám kočky v noci více prohání a perou, což taky nemusí být vždycky jen hra. Těžko se na to odpovídá plošně.