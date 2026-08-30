Od týmu z Roslinova institutu ve Skotsku se to mohlo zdát jako zvláštní volba. Pro výběr jména Dolly však existoval důležitý důvod, který zcela souvisel s typem buňky, z níž byla ovce klonována.
Dolly byla vypěstována za použití jádra z jediné buňky prsní žlázy, a protože je Dolly Parton známá svým bujným poprsím, jméno se zdálo jako jasná volba.
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Ačkoliv byste si možná mysleli, že se country hvězda urazí, Dolly Parton prohlásila, že byla „poctěna“. V rozhovoru pro časopis Nature to vysvětlil profesor Ian Wilmut, zesnulý vědec, který vedl tým v Roslinu: „Manažer Dolly Parton údajně řekl, že neexistuje nic jako béééčková reklama.“ A shrnutí faktů v časopise najdete zde.
Dolly byla prvním klonovaným savcem na světě a svůj život začala jako jediná buňka ve zkumavce. Jádro bylo odebráno z buňky prsní žlázy ovce plemene Finn Dorset a následně vloženo do vyprázdněné vaječné buňky ovce plemene Scottish Blackface.
Jakmile byl v laboratoři po šesti dnech potvrzen normální vývoj, bylo embryo přeneseno do náhradní matky. Nakonec se Dolly 5. července 1996 narodila.
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Podle profesora Wilmuta, který bohužel v roce 2023 zemřel, jméno vybral jeden z vědců v Roslinu, John Bracken. „Dolly pokřtil John Bracken, jeden z mužů, kteří dnem i nocí úzkostlivě přecházeli po chodbičce a čekali na narození jehněte,“ vysvětlil Wilmut.
Když se o jménu dozvěděla sama Dolly Parton, uvedla, že byla poctěna. V rozhovoru pro deník The Guardian řekla: „Byla jsem poctěna. Víte, když vědci klonovali ovci Dolly, použili prsní žlázy. Tak tomu říkají. Žlázy, prsa. Řekli: Ó, máme tu ovci Dolly...“ Každý se vždycky zaměřoval na tyhle věci (ukazuje na svůj hrudník), takže proto jsme měli ovci Dolly.“
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Když už propůjčila své jméno prvnímu klonovanému savci na světě, možná vás napadne, zda by se nechala naklonovat i sama Dolly Parton. Tuto myšlenku však v roce 2024 smetla ze stolu se slovy: „Sama naklonovaná být nechci. Chci odsud odejít, až přijde můj čas. Už teď máme spoustu dvojníků Dolly, kteří mne napodobují. Můžu je prostě posílat místo sebe.“
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Od narození ovce Dolly učinilo klonování obrovský pokrok. Národní institut pro výzkum lidského genomu k tomu vysvětlil: „O dva roky později výzkumníci v Japonsku naklonovali osm telat z jediné krávy, přežila však pouze čtyři. Kromě skotu a ovcí patří mezi další savce naklonované ze somatických buněk kočka, jelen, pes, kůň, mezek, vůl, králík a potkan. Kromě toho byl štěpením embrya naklonován také makak rezus.“