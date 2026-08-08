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Řada veterinářů nepoužívá přípravky proti klíšťatům každý měsíc. Neděláte chybu?

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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Léto je v plném proudu a mnoho majitelů chrání své mazlíčky před klíšťaty pomocí přípravků, které se kapou přímo na srst. Právě jejich volný prodej by však mohl být omezen.

Přípravky proti blechám a klíšťatům pro domácí mazlíčky by se neměly prodávat volně, doporučil Výbor pro životní prostředí a změnu klimatu britské Sněmovny lordů. Podle něj může jejich plošné používání ohrožovat přírodní ekosystémy. Týká se to především takzvaných spot-on přípravků, které se aplikují přímo na kůži zvířete a jsou běžně dostupné v supermarketech i na internetu.

Majitelům psů a koček se často doporučuje aplikovat tyto přípravky preventivně každý měsíc, a to i v případě, že zvíře žádné parazity nemá. Podle závěrů výboru však pro takto časté a plošné používání neexistují dostatečně přesvědčivé vědecké důkazy. Účinné látky se navíc mohou dostávat do životního prostředí a poškozovat vodní organismy.

Ani veterináři nepoužívají takzvané „spot on“ přípravky každý měsíc.

Veterináři své mazlíčky často neošetřují každý měsíc

Během slyšení zaznělo, že řada veterinářů své vlastní mazlíčky neošetřuje automaticky každý měsíc. Jejich srst pravidelně kontrolují hřebenem na blechy a antiparazitní přípravek použijí až ve chvíli, kdy parazity skutečně objeví nebo vyhodnotí riziko napadení jako zvýšené.

Běžní zákazníci se však často řídí doporučením uvedeným na obalu a přípravek aplikují každý měsíc bez ohledu na aktuální potřebu zvířete. Právě rutinní preventivní používání bez individuálního posouzení považuje výbor za problematické.

Stojaté vody jsou domovem mnoha druhů hmyzu a bezobratlých.

V řekách končí látky zakázané v zemědělství

V britských potocích a řekách byla podle výboru zjištěna vysoká množství fipronilu a imidaklopridu, běžných účinných látek obsažených ve spot-on přípravcích. Tyto chemikálie mohou hubit vodní bezobratlé, což má následné dopady také na ryby, ptáky a další živočichy ve vyšších patrech potravního řetězce.

Používání fipronilu a imidaklopridu v zemědělství už bylo kvůli jejich dopadu na volně žijící živočichy, například včely, zakázáno nebo výrazně omezeno. V antiparazitních přípravcích pro domácí mazlíčky se však používají i nadále.

Přípravky proti klíšťatům a blechám by časem měli prodávat jen odborníci.

Prodej by měli zajišťovat pouze odborníci

Výbor složený ze zástupců různých politických stran ve své zprávě doporučil, aby tyto přípravky mohli prodávat pouze veterináři, lékárníci a další kvalifikovaní odborníci. Ti by měli před prodejem posoudit konkrétní potřeby zvířete a majiteli vysvětlit možná zdravotní i environmentální rizika.

Návrh podpořila také Britská veterinární asociace, která souhlasí s omezením volného prodeje těchto přípravků.

„Máme obavy, že přípravky proti parazitům jsou pro domácí mazlíčky běžně prodávány bez přesvědčivých důkazů, že jsou z klinického hlediska skutečně zapotřebí,“ uvedl výbor ve své zprávě.

Nezapomeňte po procházce svého chlupatého přítele prohlédnout.

Výrobci upozorňují na riziko přenosu nemocí

S omezením prodeje však nesouhlasí všichni. Národní úřad pro zdraví zvířat, profesní organizace zastupující britský veterinární a farmaceutický průmysl, uvedl, že používání přípravků proti parazitům na základě individuálního posouzení rizik hraje zásadní úlohu v prevenci onemocnění zvířat.

Podle organizace antiparazitní přípravky zároveň snižují riziko přenosu parazitů a nemocí z domácích mazlíčků na člověka. Jejich používání by se proto nemělo plošně odmítat.

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