Přípravky proti blechám a klíšťatům pro domácí mazlíčky by se neměly prodávat volně, doporučil Výbor pro životní prostředí a změnu klimatu britské Sněmovny lordů. Podle něj může jejich plošné používání ohrožovat přírodní ekosystémy. Týká se to především takzvaných spot-on přípravků, které se aplikují přímo na kůži zvířete a jsou běžně dostupné v supermarketech i na internetu.
Majitelům psů a koček se často doporučuje aplikovat tyto přípravky preventivně každý měsíc, a to i v případě, že zvíře žádné parazity nemá. Podle závěrů výboru však pro takto časté a plošné používání neexistují dostatečně přesvědčivé vědecké důkazy. Účinné látky se navíc mohou dostávat do životního prostředí a poškozovat vodní organismy.
Veterináři své mazlíčky často neošetřují každý měsíc
Během slyšení zaznělo, že řada veterinářů své vlastní mazlíčky neošetřuje automaticky každý měsíc. Jejich srst pravidelně kontrolují hřebenem na blechy a antiparazitní přípravek použijí až ve chvíli, kdy parazity skutečně objeví nebo vyhodnotí riziko napadení jako zvýšené.
Běžní zákazníci se však často řídí doporučením uvedeným na obalu a přípravek aplikují každý měsíc bez ohledu na aktuální potřebu zvířete. Právě rutinní preventivní používání bez individuálního posouzení považuje výbor za problematické.
V řekách končí látky zakázané v zemědělství
V britských potocích a řekách byla podle výboru zjištěna vysoká množství fipronilu a imidaklopridu, běžných účinných látek obsažených ve spot-on přípravcích. Tyto chemikálie mohou hubit vodní bezobratlé, což má následné dopady také na ryby, ptáky a další živočichy ve vyšších patrech potravního řetězce.
Používání fipronilu a imidaklopridu v zemědělství už bylo kvůli jejich dopadu na volně žijící živočichy, například včely, zakázáno nebo výrazně omezeno. V antiparazitních přípravcích pro domácí mazlíčky se však používají i nadále.
Prodej by měli zajišťovat pouze odborníci
Výbor složený ze zástupců různých politických stran ve své zprávě doporučil, aby tyto přípravky mohli prodávat pouze veterináři, lékárníci a další kvalifikovaní odborníci. Ti by měli před prodejem posoudit konkrétní potřeby zvířete a majiteli vysvětlit možná zdravotní i environmentální rizika.
Návrh podpořila také Britská veterinární asociace, která souhlasí s omezením volného prodeje těchto přípravků.
„Máme obavy, že přípravky proti parazitům jsou pro domácí mazlíčky běžně prodávány bez přesvědčivých důkazů, že jsou z klinického hlediska skutečně zapotřebí,“ uvedl výbor ve své zprávě.
Výrobci upozorňují na riziko přenosu nemocí
S omezením prodeje však nesouhlasí všichni. Národní úřad pro zdraví zvířat, profesní organizace zastupující britský veterinární a farmaceutický průmysl, uvedl, že používání přípravků proti parazitům na základě individuálního posouzení rizik hraje zásadní úlohu v prevenci onemocnění zvířat.
Podle organizace antiparazitní přípravky zároveň snižují riziko přenosu parazitů a nemocí z domácích mazlíčků na člověka. Jejich používání by se proto nemělo plošně odmítat.
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