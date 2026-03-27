Sezona klíšťat útočí. Jak letos stoprocentně ochránit svého mazlíčka

Marek Burza
S příchodem jara startuje nejen období delších procházek a výletů do přírody, ale také sezona klíšťat. Ta jsou dnes aktivní téměř celoročně – stačí několik dnů s teplotami nad 5 °C. Spolu s nimi představují riziko i blechy, všenky a roztoči, kteří mohou domácím mazlíčkům také způsobit vážné zdravotní komplikace.
V přírodě je velká pravděpodobnost, že váš pes chytne klíště.

V přírodě je velká pravděpodobnost, že váš pes chytne klíště. | foto: Vethope

„Vnější paraziti přenášejí na domácí mazlíčky závažná onemocnění, jako jsou lymeská borelióza, klíšťová encefalitida nebo babezióza. Klíčová je proto důsledná prevence a správně zvolená ochrana,“ říká Kryštof Doležal ze Super zoo veterina a upozorňuje, že klíšťata představují hrozbu i v městských parcích a na zahradách.

Blechy a další drobní parazité jsou aktivní celoročně a velmi snadno se množí v domácnosti – v pelíšcích, kobercích nebo čalounění.

Jak vybrat správnou ochranu?

Na trhu existuje široká škála antiparazitárních přípravků. Každému mazlíčkovi však vyhovuje něco jiného. Při výběru je potřeba zohlednit hned několik faktorů:

  • věk a hmotnost zvířete
  • jeho zdravotní stav
  • životní styl (bytový mazlíček bude mít jiné potřeby na ochranu než pes a kočka žijící venku)
  • četnost pobytu ve volné přírodě (delší procházky, sportování)

Je důležité mít na paměti hned několik pravidel. Přípravky mezi sebou nekombinujte, aby nedošlo k předávkování nebo nežádoucí reakci.

Zásadní je také kontrola složení, případně ho konzultujte s odborníkem. Některé přípravky pro psy například obsahují permethrin, který je vysoce toxický pro kočky, protože jejich tělu trvá dlouho, než ho rozloží.

Oblíbené obojky

Antiparazitární obojky jsou oblíbené pro dlouhodobý účinek, který může podle konkrétního typu přetrvávat až 8 měsíců. Účinné látky se uvolňují postupně a chrání celé tělo zvířete. Většina obojků je voděodolná.

Obojek vybírejte podle velikosti psa nebo kočky – správně by se měly mezi krk a obojek vejít dva prsty. Tak poznáte, že obojek není moc volný ani moc utažený. Přebytek se obvykle odstřihává (obojky se prodávají v univerzální velikosti).

Spot-on, injekce, šampony a tablety

Spot-ony (pipety) se aplikují přímo na kůži mezi lopatky. Mazlíčka chrání přibližně 4–5 týdnů, některé varianty mohou mít však delší účinnost, až kolem 3 měsíců. Po aplikaci spot-onu se doporučuje zvíře alespoň týden nekoupat.

Tablety působí systémově zevnitř a jsou velmi účinné zejména proti blechám a klíšťatům. Výhodou je jejich snadná aplikace bez omezení koupání.

Na trhu jsou k dispozici také injekce poskytující ochranu proti parazitům až na 12 měsíců. Vhodné jsou zejména pro psy, kteří bývají často v přírodě, a jsou tedy parazitům často vystaveni.

Spreje a šampony jsou ideální jako okamžitá pomoc při výskytu blech nebo klíšťat. Nezajišťují však dlouhodobou ochranu. Spreje lze použít i na pelíšky a textilie v domácnosti, které je potřeba po zavlečení parazitů dezinfikovat.

V přírodě je velká pravděpodobnost, že váš pes chytne klíště.
Pokud berete psa na procházky do přírody nebo s sebou na houby, má smysl chránit ho před klíšťaty například obojky s repelentními účinky.
Tzv. spot-on pipety jsou poměrně populární, aplikace antiparazitárního přípravku je snadná a účinek by měl obvykle vydržet zhruba měsíc. Nebývají ovšem úplně stoprocentně spolehlivé.
Pokud si váš pes odněkud přinese blechy, pomůže koupel a antiparazitární šampon. Vyčistit mu ovšem musíte i pelech.
Speciální péče o štěňata a koťata

U nejmladších zvířat volte šetrné přípravky odpovídající věku. „Vhodné jsou jemné repelentní spreje nebo přírodní produkty na bázi éterických olejů. Silnější přípravky nasaďte až později po konzultaci s veterinářem,“ radí veterinář Doležal.

Je důležité zmínit, že ochrana pomocí preventivních prostředků není stoprocentní, a je proto vhodné zavést i režimová opatření. Patří k nim především pravidelná prohlídka srsti – ideálně po každé procházce.

Nejčastěji exponovaná místa pro přisátí klíštěte jsou v oblasti uší, krku, slabin a mezi prsty. Pokud najdete přisáté klíště, odstraňte ho co nejdříve pomocí speciální pinzety nebo háčku a místo vydezinfikujte.

U mazlíčka poté sledujte případné změny chování. Pokud by se u něj vyskytla apatie, horečka nebo nechutenství, může to signalizovat infekci a je na místě nechat zvíře vyšetřit. U rizikových psů zvažte také očkování proti lymeské borelióze – podrobnější informace vám poskytne váš veterinární lékař, který poradí s indikací.

