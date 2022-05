Když začali plašit lidé, plašily i kočky, říká o pandemii Nevečeřalová

Diváci České televize vás znají jako kočičí psycholožku z pořadu Kočka není pes, který spolu s kynologem Rudolfem Desenským (52) natáčíte už sedm let. Změnilo se za tu dobu něco v přístupu majitelů ke zvířatům?

Ruda by vám řekl, že jsou lidé nepoučitelní a že je to furt dokola. Že si nejsou schopni pořad pustit, aby zjistili, co mají dělat. Ale moji klienti mi často říkají, že viděli všechny díly, ale odpověď na svou otázku nenašli. Taky jsou tu ti, kdo pořad neznají a pak ti, kteří na to koukají, a nezmění nic.

A vám osobně to život změnilo?

Rozhodně. Už nejsem inkognito, takže mě lidé často poznávají i na ulici a chtějí se fotit nebo po mně chtějí rady. Dokonce se mi to stalo i u porodu! Já byla skoro v limbu a sestřička se mě ptala, jestli jí můžu poradit s její kočkou. Ale poradila jsem. (smích) Občas mě tedy dostihnou i „hejtři“ (člověk, který veřejně vyjadřuje nenávist k jiným lidem nebo skupinám, pozn.red.), což je méně příjemná stránka toho, že je člověk známý. Ale na druhou stranu se mi díky pořadu Kočka není pes rozrostla klientela, protože ke mně lidé mají větší důvěru.

Jak se vám s Rudolfem, který občas působí jako morous, pracuje?

Ruda je strašně hodnej člověk, mám ho hrozně ráda. Dokonce o nás jednu dobu kolovalo, že jsme pár. Tomu jsem se strašně smála, protože jsem v té době měla před svatbou. Ale troufám si říct, že jsme s Rudou kamarádi.

Vy jste nejen televizní tváří, ale především vystudovanou odbornicí na kočky. Na jaře určitě řadu lidí napadne pořídit si koťátko. Podle čeho si ho mají začátečníci vybírat?

Na to není jednoznačná odpověď, vždy ale říkám, že člověk by si měl být s tím zvířátkem sympatický, měla by tam být taková jiskra. A hlavně by měl být opravdu přesvědčený, že ho chce, a být na něj připravený (více o věcech, které musíte mít nachystané doma, v boxech vpravo, pozn. red.). A také je důležité, aby se koťátko od maminky odebralo až ve třech měsících.

Když se odebere dřív, může mít psychické problémy, že?

Ano. Nejčastějším problémem je, že se ty kočičky fixují na různé věci, jako jsou třeba huňaté deky, svetry, župany... To strašně rádi otlapkávají a ocucávají, protože jim to připomíná maminku. A pak to může končit tak, že vám je ta kočka schopna ve stavu podobném tranzu rozlízat kůži do krve. Nebo se může zafixovat na jiný živočišný druh tak, že je přesvědčena, že ona je ten druh taky. Když takové kotě vychovává třeba pes, je pak přesvědčeno, že je také pes, a neumí komunikovat s dalšími kočkami.

Lze jí udělat nějakou „terapii“?

Právě, že moc ne. Třeba to ocucávání spadá mezi samoodměňující chování. Dělá jí to dobře, takže vy nemáte žádnou páku, jak ji to odnaučit.

Kočka potřebuje velký a čistý kočičí záchod Měl by být dostatečně prostorný, to znamená tak velký, aby se do něj kočka vešla i s nataženým ocasem. Umístěn má být na klidné místo a samozřejmostí je dokonalá čistota. A platí, že v domácnosti by měl být minimálně jeden pro každou kočičku, neboť jsou teritoriální a nerady se dělí. A jak se na něj kotě naučí chodit? „To by ho měla naučit maminka. Už od velmi raného věku, kdy koťata sotva otevřou oči, maminka poblíž pelíšku vyčůrá loužičku a oni pudově chodí na ta vlhká místa,“ vysvětluje Nevečeřalová.

Říká se, že se pes a kočka nesnesou, ale není to vždy pravda. Když si tedy k psovi pořídím kotě, mám se bát, že mu ublíží?

To záleží na povaze psa. Když je to pes, který z podstaty nesnáší kočky, tak je samozřejmě potřeba je nějakým způsobem sžít. Ale u mírného, dospělého psa není ve většině případů problém. Potíže mohou nastat u štěňat velkých plemen, která jsou neohrabaná a v rámci hry mohou tu kočku plácnout packou.

Ale to je nehoda, ne, že by ten pes chtěl ublížit. Pes navíc rozlišuje mezi kočkou, kterou má doma, a tou cizí venku. Několikrát jsem byla svědkem toho, že pes a kočka tvořili takový tým, že když na zahradě zmerčili cizí kočku, tak se ji snažili ulovit tím způsobem, že domácí kočka běžela z jedné strany a naháněla ji tomu psovi. I takovéhle drsné kooperace vznikají.

Platí, že kdo si hraje, nezlobí To, co každá kočička v bytě potřebuje, je škrabadlo, které musí mít již od kotěte. „Je to důležité kvůli sociálním návykům. Kotě se potřebuje učit, kde si může brousit drápky, aby nedrápalo třeba pohovku nebo židli. Když to dělá, můžete ho vzít a dát ho na to škrabadlo s tím, že tam si škrábat může,“ vysvětluje odbornice. Kromě toho by každá kočka měla mít dostatek hraček, na nichž si může vybít lovecké pudy a také místa, kde se může ukrýt. A to jak nahoře, třeba na skříni (simuluje strom), tak na úrovni podlahy.

Jaké jsou vlastně nejčastější problémy, s nimiž se na vás majitelé koček obracejí?

Čůrání v bytě. I když letošek mám spíš ve znamení kakání v bytě u koček, jejichž majitelé udržují záchůdky v bezvadné kvalitě. To může být dáno tím, že má ta kočka střevní problémy, které ovšem vnímá tak, že je ten záchod ošklivý a zlý, a kouše ji do zadku.

Změnilo se nějak chování koček během pandemie?

Když skončily lockdowny, tak jsem často řešila separační úzkosti. Ale předtím to bylo ještě horší – kočky plašily, protože plašili lidé. Jsou to velice senzitivní bytosti, takže když byli lidé zpočátku pandemie vyklepaní, tak z nich ta zvířata cítila strach. A když se bojí vůdce smečky, který z ničeho nemívá strach, tak se to zvíře začne taky bát. Protože když se bojí největší šéf, tak je asi něco hodně špatně. V tu chvíli spustily jako řetězovou reakci očůrávání bytu, což je vlastně ochrana smečky proti nepříteli.

Ve vaší smečce je kromě čtyř kočiček a manžela ještě syn Vojta (4). Jak ho ta čtyřnohá parta přijala?

Kočky jsou malí ninjové s neuvěřitelně vytříbenými smysly, takže často vědí, že je žena těhotná dřív než ona sama. Ale tuhle schopnost mají i další zvířata, takže vysvětlovat psovi nebo kočce, že je panička těhotná, nemá vůbec smysl.

Kravské mléko u koček funguje jako jed Jedním z častých mýtů je, že kočky milují kravské mléko. Ony ho sice s chutí vypijí, ale jejich trávicí soustava jej neumí zpracovat a mohou po něm mít těžký průjem. Strava koček, které jsou svým způsobem stále divoká zvířata, je velmi složitá a specifická. Vždy je tedy záhodno volit kvalitní výrobky od osvědčené firmy a nekrmit kočky nějakými zbytky od stolu. „Lidská strava pro ně může mít dlouhodobé zdravotní následky,“ varuje MVDr. Leoš Železný.

Takže ony ví, že přijde mládě, a počítají s tím?

No, ony sice ví, že někdo přijde, ale moc neví, co čekat. Ještě před porodem je tedy dobré kočku třeba připravit na dětský pláč. Kočky totiž mňoukají na stejné frekvenci jako děti pláčou, takže v momentě, kdy dítě začne plakat, je to pro kočku jistý signál ohrožení. A samozřejmě kočka znervózní, když to dítě nějak déle pláče – začne hledat, proč je to dítě v ohrožení, a může ji to stresovat. Takže je dobré ještě před porodem kočce potichu z nahrávky pouštět dětský pláč, aby se na to připravila.

Nemusí se rodiče bát, že bude číča skákat miminku do postýlky?

To je asi otázka na každého rodiče, mně to třeba vůbec nevadilo, ona mu nic neudělá. Kočka není hloupá. Ve většině případů přijde, podívá se do postýlky, vidí, že je tam obsazeno, a jde si lehnout někam jinam. Spousta maminek se bojí, že kočka dítě zalehne, dokonce i v dnešní době kolují zvěsti, že kočka z dítěte vysaje duši…

To je asi dáno tím, že dokáže vycítit syndrom náhlého úmrtí novorozence a jde ho zachraňovat, což se jí samozřejmě nepovede…

Přesně tak, ona ho přijde provrnět, prohřát, ale samozřejmě v tu chvíli, kdy vedle mrtvého dítěte v postýlce leží kočka, tak si člověk logicky řekne: „Kočka mi zabila dítě!“ Ale já jsem ani nikdy neviděla, že by jedna kočka „hupla“ na druhou a usnula. Ano, kočky si nám lehají na hrudník, ale ony si uvědomují, že jsme mnohem větší než to dítě. Nehledě na to, že miminka úplně jinak voní, což je takový jejich ochranný obal. Vysílá to zprávu: „Já jsem dítě a buď na mě opatrný“.