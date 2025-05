Malárie, virus HIV, ebola, virus Zika a spousta dalších. Nemoci, které se přenesly na lidi ze zvířat. Proč se tyto přenosy dějí a jak jim zabránit, zkoumají vědci po celém světě. I u nás. Výzkumná skupina primatoložky Kláry Judity Petrželkové z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR se zaměřuje na výzkum parazitů a střevního mikrobiomu u afrických lidoopů. Jezdí za nimi do Středoafrické republiky nebo do Ugandy a snaží se například zjistit, zdali mohou organismy ve střevech lidoopů odrážet zdraví celého ekosystému pralesa. Co vše je možné vyčíst z trusu primátů? Jsou všichni parazité škodliví? A jaká rizika přináší tzv. ekoturismus? | foto: Radim Strachoň, MAFRA