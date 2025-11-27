Když se péče o krajinu a chov zvířat potkají v jednom poctivém, ale o to zajímavějším příběhu

Autor:
Ve spolupráci   4:00
Nahlédněte do života farmáře, který dokazuje, že zdravé jídlo může vznikat ruku v ruce s péčí o krajinu a skutečným welfare zvířat.

„Území farmy bylo v minulosti negativně ovlivňováno socialistickou intenzifikací zemědělství a lesnictví. Tehdy bylo naprosto běžné rušit krajinné prvky, a tak postupně došlo ke scelení téměř všech malých pozemků, ať už šlo o ornou půdu, louky nebo pastviny. Stromy se prostě vykácely a keře zlikvidovaly. Potok Včelnička byl mimo les narovnán a vydlážděn. Mokré louky v nivě potoka byly většinou odvodněny. Původní jedlo-bukové lesy byly postupně převedeny na smrkové monokultury. A pak přišel rok 1992 a my jsme věděli, že takhle to být rozhodně nemá. A začali jsme revitalizovat a měnit okolí naší farmy k lepšímu,“ říká Miroslav Šrůtek a dodává: „začali jsme postupným přechodem farmy do ekologického režimu na přibližně 40 hektarech orné půdy a luk. Následovalo zatravnění části orné půdy, revitalizace potoka Včelnička a výstavba systému čištění odpadních vod pro obec Benešov, včetně kořenové čistírny a dočišťovacího rybníka, meandrování části toku a výstavba přehrádek v horní části potoku Včelnička, obnova průtočného rybníka, obnova vlhkých luk, včetně výstavby třech tůní a samozřejmě obnova remízů a liniové zeleně.

A to všechno dalo základ pro fungování Šrůtkovi ekologické farmy – ostrovu polí, luk a pastvin plných remízků, mezí a křovin - obklopenou lesy a meandrujícím potokem v obci Benešov u Kamenice nad Lipou. Je to místo, kde ekologické hospodaření není jen trendem současné doby, ale spíše životním postojem, který dává klid a harmonii. Už více než 30 let tu Miroslav Šrůtek hospodaří šetrně k přírodě – bez chemie, v souladu s rytmem krajiny a se silným důrazem na obnovu biodiverzity a krajiny poškozené nešetrnými zásahy, provedenými v 50. letech minulého století. Má to štěstí, že pro své hospodaření může využít jak podpory a zázemí rodiny, tak poznatků a informací získaných v rámci své vědecké a univerzitní pedagogické činnosti. Na téměř 160 hektarech půdy tak vytváří prostředí, které je prospěšné nejen pro zvířata, která chová, ale i pro biodiverzitu a krajinu jako celek.

Na farmě, která se věnuje produkci biomléka, žije přibližně 100 ks skotu (z toho 50 dojnic), které se pasou na pastvinách a dávají vzniknout biomléku s jasným původem. Krmeny jsou vlastním ekologickým obilím, luskovinami a jetelotravními směskami, které si farma sama na svých pozemcích pěstuje. K produkci biomléka farma využívá dojícího robota a každá dojnice, včetně plemenného býka, tu má své jméno.

Co je BIO?

BIO je certifikovaný systém hospodaření podložený národní i evropskou legislativou s vlastním kontrolním systémem garantovaným ze strany státu. BIO může být pouze ta potravina, která splňuje zákonem dané a státem kontrolované požadavky pro ekologické zemědělství. To je založeno na pestrém osevním postupu a péči o půdu. Pole jsou plná života, nepoužívají se na nich umělá hnojiva, pesticidy, geneticky modifikované organismy ani jiné chemické postřiky. Zvířata nejsou pouze využívána, ale je o ně s láskou pečováno. Produkce biopotravin v ekologickém zemědělství přírodu neničí. Naopak ji zlepšuje a uchovává pro příští generace.

Bioprodukty jsou vždy viditelně označené logy, která smí používat pouze ti producenti, již dodržují přesné legislativní zásady ekologické produkce. Systém prověřování je nastaven tak, že minimálně jednou za rok projde celý řetězec od prvovýroby až po distribuci kompletní speciální kontrolou.

Jaká loga se používají k označení biopotravin?

  • Národní značení

Česká republika používá pro produkty ekologického zemědělství označení „BIO zebra“

Je-li na vámi vybrané potravině logo biozebry s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“, můžete si být jisti, že poslední úpravu tohoto výrobku – ať už výrobu, zpracování, či balení – provedl subjekt certifikovaný českou kontrolní organizací. Která organizace certifikaci v ČR provedla, zjistíte jednoduše. Stačí se podívat na číselný kód ve tvaru „CZ-BIO-xxx“, jenž najdete u loga biozebry.

  • Evropské značení

Evropská unie používá pro produkty ekologického zemědělství označení „Bio List“.

Pokud výrobek pochází ze zemí Evropské unie, musí být označen biolistem, číselným kódem kontrolní organizace a také informací o původu surovin. Ten se obvykle uvádí ve formátu „EU“, nebo „mimo EU“ společně s názvem země, ve které byly vyprodukovány všechny použité suroviny.

Šrůtkova ekologická farma
Šrůtkova ekologická farma
Šrůtkova ekologická farma
Šrůtkova ekologická farma
17 fotografií

Nejčtenější

Snová lesní zahrada, v níž se Tomášovi a Tamaře Klusovým ztrácejí návštěvy

atelier Flera, zahrada, Tomáš Klus, Tamara Klusová

Všechno začalo tím, když se Tamara Klusová zamilovala do starého ovocného sadu v bývalé chatové oblasti za Prahou. S Tomášem tehdy měli prvního caparta, to místo ve svahu a s krásným výhledem je...

Na největší modelářské show světa se naši tvůrci mezi elitou neztratili

Star Wars: Solo

Scale ModelWorld v britském Telfordu představuje absolutní vrchol v kalendáři každého plastikového modeláře a je obecně považován za největší a nejprestižnější akci svého druhu na světě. Tato událost...

I na podzim jste nosili z lesa košíky hub. Podívejte se na nejlepší úlovky

Hlavní houbařská sezona končí, přesto se nám do fotogalerie sešlo hodně vašich...

Hlavní houbařská sezona končí, přesto se nám do fotogalerie sešlo hodně vašich lesních úlovků. Tentokrát knihu Atlas chutí Čech, Moravy a Slezska vyhrává Lenka Macečková za fotografii hvězdovky...

Napadl mě v chlaďáku, po soutěži mi gratuloval, líčí vítězka Hell’s Kitchen obtěžování

Premium
Vaření je pro ni drogou i terapií, zapomene při něm na všechny starosti, kvůli...

Vaření je pro ni drogou i terapií, zapomene při něm na všechny starosti, kvůli nimž se jí před časem nechtělo žít. V kuchyni získala sebevědomí. Vaření se stalo její vášní i jazykem lásky. „Nejsem...

Vytvořte si doma adventní náladu. Zrecyklujte ozdoby, vyzdobte si okna

ozdoby, Vánoce, barvení, kreativita

Je to neuvěřitelné, ale už tato neděle bude první adventní. Máte nazdobeno a z vašeho domu či bytu předvánoční atmosféra jen prýští? Tak to gratulujeme, jste nejlepší. Ale i tak třeba ještě využijete...

Když se péče o krajinu a chov zvířat potkají v jednom poctivém, ale o to zajímavějším příběhu

Ve spolupráci
Šrůtkova ekologická farma

Nahlédněte do života farmáře, který dokazuje, že zdravé jídlo může vznikat ruku v ruce s péčí o krajinu a skutečným welfare zvířat.

27. listopadu 2025

Pokud vám každou zimu vymrzne rozmarýn, zkuste fintu zkušené zahradnice

Receptář prima nápadů, Napřírodno, Lenka Šulcová, rozmarýn

Podzim je pro sázení téměř čehokoliv ideální doba bylinky nevyjímaje. A tak jste se třeba pokusili už po několikáté letos zasadit rozmarýn. Nebo jste to s ním možná už vzdali, protože vám každou zimu...

27. listopadu 2025

Zase dopravní zácpa? Mravenci a ptáci vědí, jak na to, pracují pro celek

Ti, kteří se vracejí do hnízda, zpravidla cestují rychleji než jedinci, kteří...

Další podzimní pondělní ráno. Stromy u silnice se zbarvily do žluta a dočervena, zatímco já pod nimi popojíždím v každodenní zácpě. Nade mnou letí směrem na jih hejno vlaštovek a já se závistí myslím...

27. listopadu 2025

V Plzni se narodil vzácný nosorožec, po Marušce a Růžence je to kluk

V plzeňské zoo se narodil vzácný nosorožec indický

V plzeňské zoo opět zavládla radost nad vzácným narozením. Po necelých devíti letech se tam narodilo zdravé mládě nosorožce indického. Jeho matka už předtím porodila dvě samičky a všechna narození...

26. listopadu 2025  11:21

Pije víc než obvykle? Pět signálů, že váš mazlíček může mít cukrovku

ilustrační snímek

Diabetes mellitus, známý také jako cukrovka, se netýká pouze lidí – postihuje také psy a kočky. Včasné stanovení diagnózy a odpovídající léčba přitom významně zlepšují kvalitu i délku života zvířete....

26. listopadu 2025

V zasněžené Zoo Praha tančí plameňáci na ledu, tygrům či sobům zima sedí

Na snímku plameňáci, na něž je kdykoliv v roce úschvatná podívaná.

Hlavní město ozdobila sněhová pokrývka a řada zvířat v Zoo Praha si ji náležitě užívá. Unikátním pohledem na exotické tvory v bělostném prostředí se mohou v příštích dnech potěšit i návštěvníci...

26. listopadu 2025

Napadl mě v chlaďáku, po soutěži mi gratuloval, líčí vítězka Hell’s Kitchen obtěžování

Premium
Vaření je pro ni drogou i terapií, zapomene při něm na všechny starosti, kvůli...

Vaření je pro ni drogou i terapií, zapomene při něm na všechny starosti, kvůli nimž se jí před časem nechtělo žít. V kuchyni získala sebevědomí. Vaření se stalo její vášní i jazykem lásky. „Nejsem...

25. listopadu 2025

Nosorožčí samice ze Dvora má ve Rwandě druhé mládě, starší musí občas odhánět

Samice Jasiri s druhým mládětem (srpen 2025)

Samice nosorožce černého Jasiri převezená ze Dvora Králové do Rwandy přivedla na svět druhé mládě. Je to samička, která zatím nemá jméno. Náročný přesun pěti zvířat z evropských zoo se uskutečnil v...

25. listopadu 2025  12:12

Vytvořte si doma adventní náladu. Zrecyklujte ozdoby, vyzdobte si okna

ozdoby, Vánoce, barvení, kreativita

Je to neuvěřitelné, ale už tato neděle bude první adventní. Máte nazdobeno a z vašeho domu či bytu předvánoční atmosféra jen prýští? Tak to gratulujeme, jste nejlepší. Ale i tak třeba ještě využijete...

25. listopadu 2025

Na největší modelářské show světa se naši tvůrci mezi elitou neztratili

Star Wars: Solo

Scale ModelWorld v britském Telfordu představuje absolutní vrchol v kalendáři každého plastikového modeláře a je obecně považován za největší a nejprestižnější akci svého druhu na světě. Tato událost...

25. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Dokonalé bio z Vysočiny: Zjistěte, jak vzniká nejlepší biopotravina roku 2025 – BIO smetana

Ve spolupráci
NAŠE FARMY Pá-pá

Na Vysočině sídlí rodinná farma Naše farmy Pá-Pá, která dokazuje, že i v dnešní době je možné hospodařit s respektem k přírodě a tradici a zároveň produkovat vysoce kvalitní potraviny. V její nabídce...

24. listopadu 2025

Jerky z hlívy ústřičné? Zdravou peckou na večerní křoupání posílíte imunitu

Jerky z hlívy ústřičné, posypané bílým sezamem. Jedna z možných variant.

Hlíva ústřičná se řadí mezi nejznámější, nejdostupnější a nejzdravější houby, jež se běžně používají pro přípravu nejrůznějších pokrmů. Jakousi klasiku mnohých restaurací a jídelen představuje...

24. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.