Na první pohled působí jako roztomilý obr, místním ale pravidelně přidělává vrásky. Rypouš jižní zvaný Neil se každoročně vrací na pobřeží Tasmánie, kde odpočívá a mění srst. Místo poklidného lenošení však často blokuje dopravu, obsazuje zahrady nebo si hraje s dopravními kužely.
Rypouš sloní
latinsky Mirounga leonina
Mořský savec z čeledi tuleňovitých, který se narodil v říjnu 2020 v zátoce Salem Bay na australském ostrově Tasmánie, dostal přezdívku Neil the Seal. Většinu roku tráví na moři, ale pravidelně se vrací na pevninu, aby několik týdnů odpočíval a prošel obdobím línání.
Právě tehdy se z něj stává místní celebrita. Neila totiž neláká jen pláž – často se vydává do ulic, lehá si na silnice, nerespektuje zábrany a s oblibou okusuje dopravní kužely.
Když byl ještě mládě, záchranáři ho jednoduše přenesli zpět na pláž. Dnes už ale váží více než tunu, takže podobné řešení nepřipadá v úvahu. V minulosti například několik hodin odpočíval na předzahrádce rodinného domu a znemožnil majitelce vyjet autem. Jindy se usadil na vozovce nebo poškodil plot realitní kanceláře.
„Neil se chová prostě jako normální rypouš,“ vysvětluje odbornice na tuleně Jane Youngerová, která přednáší na Tasmánské univerzitě. Podle ní bude ještě růst. „Dospělí samci běžně váží více než dvě tuny, ti větší kolem tří a půl tuny,“ dodává přírodovědkyně.
Tasmánského starostu Roda Macdonalda těší, že se z Neila stala celebrita, i přes škody, které občas napáchá. „Pravděpodobně nepatří mezi nejrychlejší, ale pokud narazí do auta nebo se rozhodne položit čumák na kapotu, nedopadne to moc dobře,“ popsal deníku Guardian.
„Je to jediný mužský v Tasmánii, který dokáže zastavit dopravu, ignorovat všechny kolem a přesto ho lidi milují,“ dodává tasmánská senátorka Jacqui Lambie.
Neobvyklý tasmánský mazlík si získal obrovskou popularitu i na internetu. Na Instagramu ho sledují statisíce lidí a ještě více fanoušků má na TikToku. O jeho zdraví i bezpečnost se stará program ochrany mořských živočichů tasmánského ministerstva životního prostředí.
Rypouši jsou na souši společenská zvířata a během období línání a páření obvykle žijí v rozsáhlých koloniích. Stejně jako ostatní tuleňovití mají rypouši protáhlé tělo aerodynamického tvaru obalené tlustou vrstvou podkožního tuku. Hlavní rozdíl mezi tuleněm a rypoušem je vidět na první pohled – samci rypoušů mají nápadný chobot.