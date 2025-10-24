Operace zvířat může dělat i úplný nováček, říká veterinární specialistka

Intraorální zubní snímkování | foto: Kateřina Slabá

Marek Burza
Kateřina Slabá je certifikovanou specialistkou na stomatologii malých zvířat. Mluví o tom, že mnozí její kolegové léčí své pacienty podle principů desítky let starých, protože neexistuje systém průběžného vzdělávání, jako je tomu u humánní medicíny. „Pokud někdo nechce knihy číst, vlastně ani nemá motivaci se dál vzdělávat,“ líčí.

Vy tvrdíte, že ve veterinární praxi je trochu chaos, protože veterináři mohou mít problémy sledovat nejnovější poznatky.
Ano, to je jedna možnost, že se nevzdělávají, protože my veterináři nemáme povinné postgraduální vzdělávání. Nikdo nás k němu nedonutí, když nebudeme chtít. Máme nepovinný systém sbírání bodů, za které máme slevy na knihy. Pokud někdo nechce knihy číst, vlastně ani nemá motivaci se dál vzdělávat. To je rozdíl od humánních doktorů.

Být specialistou se zde vyplatí mnohem méně v porovnání se zahraničím. Pokud má člověk vlastní praxi a vybuduje si jméno, nestrádá. Žádný veterinář dnes nestrádá.

Kateřina Slabá

Krmítko v americkém Ohiu

