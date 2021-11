Kastrace psů a koček přináší benefity i rizika. Je to i věc etiky

Mýtus, že naši čtyřnozí mazlíčci by měli mít před kastrací alespoň jednou za život mláďata, je jedním z důsledků polidšťování zvířat. Nesmíte zapomenout, že každému mláděti je potřeba najít láskyplný domov. A nevíte, co se při náhodném spárování dvou jedinců může projevit za dědičné choroby. To je důvod, proč se u zvířat s průkazem původu tak hlídá jejich zdraví a případné dědičné predispozice.



U chovného zvířete si zodpovědný majitel případná rizika tedy dokáže ohlídat, máte-li kočku nebo psa čistě jako parťáka, pak kastrace výše uvedené starosti opravdu řeší. A má i další nepochybné benefity: u fen a koček funguje jako prevence vzniku karcinomu mléčné žlázy či dělohy, u psů chrání před problémy s prostatou či nádory na varlatech.



„Pokud nemáte psa kastrovaného, je dobré mu alespoň čas od času prohmatávat varlata. Jakmile je jedno větší než druhé, tak tam obvykle roste nádor a musí se rychle odstranit,“ radí MVDr. Martina Načeradská. V úvodním videu také upozorňuje i na to, že u koček bývají nádory mléčné žlázy dokonce z 90 % maligní, takže mohou způsobit úhyn zvířete. A vysvětluje také, proč podvázání vaječníků nic neřeší, naopak.



Všechno chce své, kastrátům hlídejte jídelníček

U koček a fen je zákrok z logiky věci náročnější než u psů a kocourů. A počítat musíte s tím, že je zvíře potřeba zhruba týden hlídat, aby si nevytahalo stehy. Veterinární lékař vašeho mazlíčka s vámi samozřejmě vše potřebné probere, ptejte se bez obav na vše, co se zákrokem souvisí.

Kočku po kastraci lze obléci do vestičky, aby se ke stehům na břiše nedostala.

Veterinární lékař navíc po kastraci jistě doporučí věnovat větší pozornost výběru krmiva a hlídání hmotnost zvířete, případně vám pro něj rovnou nabídne speciální dietu. Psi i kočky mívají po kastraci tendenci přibírat, energetické nároky jejich organismu se totiž zhruba o čtvrtinu až třetinu sníží. Myslete na to, zvíře nepřekrmujte, nezapomeňte do příjmu potravy započítávat i pamlsky a dopřejte mu pravidelný pohyb. Lapidárně řečeno: krmivo včetně pamlsků by mělo odpovídat výdeji energie vašeho mazlíčka.



Kočky po kastraci navíc mívají sklony k onemocnění cukrovkou či močového traktu, s tím souvisejí i možné problémy s ledvinami. Proto se vyplatí pro kastrované kočičí mazlíčky rovnou vybírat krmivo vhodné po kastráty, kterou výrobci většinou označují jako „Neutered“ či „Aftercare“, jistě najdete takové, které bude vaší kočce vyhovovat.



Kastrace znamená i méně utrpení

Ti, kdo pečují v kočičích útulcích o přírůstky z ulice, mají denně na očích smutné příběhy zubožených koťat jako důsledek toho, že lidé nekastrují venkovní kočky. Kvůli neléčenému virovému onemocnění například mívají doslova vyhnívající oči, následkem kočičího moru zase motorické poruchy.

Volně žijící kočky se vyplatí kastrovat už proto, že nechtěná koťata žijící na ulici trpí hlady i nemocemi.

Kočky svá nemocná koťata na ulici opouštějí, často je někdo podvyživená a zbědovaná najde až tehdy, kdy už se nemoci bez následků zaléčit nedají. Takových případů jsou naprosto zbytečně stovky až tisíce ročně.



Stačilo by venkovní zvířata důsledně kastrovat a ulevilo by se i útulkům. Fungující kastrační programy umí kastrace volně se pohybujících zvířat zafinancovat, například i důchodcům. Navíc platí, že kastrované kočky bývají přítulnější a kocouři se přestanou toulat a drží se doma.