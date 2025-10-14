Dovedete si představit, že by mravenci byli velcí třeba jako auta?
To bychom tu asi nebyli my. Nepřežili bychom. Stačilo by, kdyby se svou genetickou a evoluční výbavou dorostli třeba do velikosti potkanů. Pak by se bezpochyby stali vrcholnými predátory a dominovali by. Navíc by je naše prostředí určitě neuživilo.
Ptám se, protože v 80. letech vycházel v časopise ABC na pokračování sci-fi komiks Galaxia, který popisoval, jak se lidští astronauti stejnojmenné lodi ocitnou na planetě ovládané obřím hmyzem. Vosy velké jako auta... A tenhle svět krutě ovládali pavouci a myslím, že i mravenci. Bylo to dost děsivé.
Zmiňovaný komiks neznám, ale stačí se podívat na makrofotografie některých druhů, na jejich výbavu a schopnosti. Naštěstí se to nemůže stát kvůli jejich dýchacímu systému, který jim neumožňuje, aby se mohli takhle zvětšit.
Mravenci mají sociální žaludek, potravu v něm uloženou sdílejí s ostatními členy mraveniště.