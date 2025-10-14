Mravenci fungují jako počítačový čip. Vědí přesně, co mají dělat, říká biolog

Mravenci patří mezi nejúspěšnější druhy v živočišné říši. Na naší planetě se proháněli už v dobách dinosaurů, o hodně dříve, než se objevili předci člověka. Dokázali se adaptovat na všemožná prostředí, způsoby obživy i rozšiřování svého teritoria. Navíc fungují jako jakýsi superorganismus. Jiří Tůma z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích popisuje třeba i to, proč jim jejich způsob dýchání naštěstí znemožňuje dorůst třeba do velikosti potkanů.

Dovedete si představit, že by mravenci byli velcí třeba jako auta?
To bychom tu asi nebyli my. Nepřežili bychom. Stačilo by, kdyby se svou genetickou a evoluční výbavou dorostli třeba do velikosti potkanů. Pak by se bezpochyby stali vrcholnými predátory a dominovali by. Navíc by je naše prostředí určitě neuživilo.

Ptám se, protože v 80. letech vycházel v časopise ABC na pokračování sci-fi komiks Galaxia, který popisoval, jak se lidští astronauti stejnojmenné lodi ocitnou na planetě ovládané obřím hmyzem. Vosy velké jako auta... A tenhle svět krutě ovládali pavouci a myslím, že i mravenci. Bylo to dost děsivé.
Zmiňovaný komiks neznám, ale stačí se podívat na makrofotografie některých druhů, na jejich výbavu a schopnosti. Naštěstí se to nemůže stát kvůli jejich dýchacímu systému, který jim neumožňuje, aby se mohli takhle zvětšit.

Mravenci mají sociální žaludek, potravu v něm uloženou sdílejí s ostatními členy mraveniště.

Krmítko v americkém Ohiu

